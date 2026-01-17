Pronóstico del Tiempo de este sábado 17 de enero de 2026

La madre búfalo carga contra la leona para salvar a su cria.

¡Buenos días, amigos del tiempo! Si creías que el invierno había aflojado su agarre, hoy España te recuerda que aún queda frío por delante. Una masa de aire gélido trae consigo lluvias, nieve y una buena dosis de nubes.

Según la Aemet, los cielos muy cubiertos dominan la Península y Baleares, con precipitaciones que serán intensas, especialmente en el nordeste y en las islas. ¿Tienes planes al aire libre? Mejor déjalos para otro día.

En Madrid, no esperes grandes sorpresas: cielos cubiertos, brumas matutinas y temperaturas que oscilan entre 1 y 6 grados.

Puede que caiga alguna lluvia ligera por la tarde. Un buen café puede hacer maravillas, pero no olvides abrigarte, porque el frío se siente.

Situación general en España hoy

Una vaguada atlántica junto a bajas presiones generan inestabilidad. Los cielos estarán cubiertos en gran parte del país, con precipitaciones que afectan al norte, nordeste, Baleares y el litoral mediterráneo. En el interior oeste, las probabilidades son menores, aunque brumas y nieblas acechan en las zonas altas del norte, oeste y meseta.

Norte y Pirineos : Lluvias persistentes y nevadas significativas a partir de 1.400-1.600 metros. Las acumulaciones más destacadas se esperan en los Pirineos , con cotas bajando a 900-1.000 m en la Cordillera Cantábrica , Sistema Central e Ibérica . ¡La nieve promete para los esquiadores, pero ojo con las cadenas!

: Lluvias persistentes y nevadas significativas a partir de 1.400-1.600 metros. Las acumulaciones más destacadas se esperan en los , con cotas bajando a 900-1.000 m en la , e . ¡La nieve promete para los esquiadores, pero ojo con las cadenas! Canarias : Nuboso con lluvias intensas en el norte-nordeste de islas montañosas como Tenerife y Gran Canaria . Vientos del norte con rachas muy fuertes en las alturas.

: Nuboso con lluvias intensas en el norte-nordeste de islas montañosas como y . Vientos del norte con rachas muy fuertes en las alturas. Centro y meseta : Nieblas matinales en los valles atlánticos y meseta sur. Se esperan lluvias débiles en Castilla-La Mancha , Castilla y León y Madrid . Heladas ligeras en montañas y meseta norte.

: Nieblas matinales en los valles atlánticos y meseta sur. Se esperan lluvias débiles en , y . Heladas ligeras en montañas y meseta norte. Sur y este: Chubascos en Andalucía (débiles, máx. 18 ºC), Cataluña (fuertes con tormentas, 5-14 ºC), Comunidad Valenciana (fuertes en Castellón, 0-15 ºC) y Aragón (-2-9 ºC en Zaragoza).

Las temperaturas caen a niveles bajos: descienden tanto máximas como mínimas, salvo para los archipiélagos y el nordeste. Heladas moderadas se registran en los Pirineos y noroeste de Castilla y León, llegando hasta -4 ºC en Teruel. ¡El frío aprieta sin duda!.

Los vientos serán flojos a moderados: variables por el interior, del norte-noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, del sur en Baleares y del norte mediterráneo. En Canarias, soplará el viento del norte con rachas fuertes.

Avisos de la Aemet: Activos en 17 provincias por frío, nieve (hasta 5 cm en zonas como Ávila, León, etc., cota 900-1.100 m), nieblas y oleaje. ¡No bajes la guardia!.

Detalle por comunidades clave

Aquí tienes una tabla con lo más relevante para hoy. Datos contrastados de la Aemet y fuentes fiables:

Comunidad Cielos Precipitaciones Temp. mín-máx (ºC) Nieve (cota m) Viento Madrid Nubosos, brumas Débiles 1-6 >1.000 Flojo NO Cataluña Cubiertos Fuertes, tormentas 5-14 1.400-1.600 Flojo S-E Andalucía Nublados Débiles -1-18 – Flojo variable Galicia Nubosos Chubascos 1-12 1.200-1.400 Moderado N-NO Canarias Nubosos norte Moderadas-fuertes 11-20 – Norte fuerte rachas C. Valenciana Muy nubosos Fuertes en Castellón 0-15 >1.000 Flojo Castilla y León Cubiertos Débiles este -3-9 800-1.000 Flojo O Aragón Muy nubosos Moderadas Pirineo -2-9 1.200-1.600 Flojo E

Observa cómo Cataluña y Baleares recibirán buenas lluvias mientras que el interior se enfrenta a nieblas engañosas!

Próximos 4 días: inestabilidad a la vista

El patrón lluvioso seguirá su curso durante los próximos días. Modelos como ECMWF anticipan abundantes precipitaciones tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, además de nevadas a gran altura. Se espera que tanto las Islas Baleares como Cataluña acumulen lo mejor.

Aquí tienes la tabla de pronóstico para los próximos cuatro días en la península ibérica y Baleares (tendencias generales centradas en precipitaciones y temperaturas):

Día Precipitaciones clave Nevadas Temperaturas Viento/Oleaje Domingo 18 Fuertes sobre Cataluña; persistentes nordeste; Canarias norte Significativas sobre Sistema Central; Ibérica Norte; Pirineos (1.000-1.600 m) Descenso general; heladas Rachas fuertes norte sobre Canarias Lunes 19 Intensificación sobre Mediterráneo; este de Cataluña; Valenciana; Baleares; posibles crecidas A partir de 1.200-1.400 m montañas Bajas; hasta -4 ºC interior Muy fuertes litorales; temporal marítimo Martes 20 Máxima intensidad este/nordeste; vientos húmedos desde este Persistentes a grandes alturas Frío polar; heladas Rachas extremas sobre Baleares; costas Miércoles 21 Lluvias débiles; amaina Débiles a gran altura

El domingo se prevén más lluvias para Cataluña junto con intensas nevadas. El lunes y martes traerán un temporal mediterráneo más fuerte: lluvias intensas, viento fuerte e incluso una posible DANA se avecina por ahí. ¡Los modelos europeos apuntan claramente hacia abundancia de precipitaciones sobre todo para Baleares así como las costas catalanas-valencianas!.

Consejos prácticos y cierre con humor

No olvides tu paraguas si sales hacia el norte o este: las lluvias son implacables.

Si te diriges a la montaña, asegúrate de llevar cadenas para la nieve.

En la zona de Madrid centro: ten cuidado al conducir debido a las nieblas matinales.

En Canarias: evita las alturas donde soplarán rachas.

Este sábado parece que estamos viviendo un día típico noruego: frío, blanco y mojado por doquier. ¿Sobreviviremos? Por supuesto, siempre hay un chocolate caliente esperándonos al final del día. Mañana volveremos con más actualizaciones sobre lo que nos trae el tiempo.