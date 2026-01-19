Pronóstico del Tiempo este lunes 19 de enero de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este lunes 19 de enero de 2026, España se enfrenta a un panorama meteorológico agitado, como si el invierno hubiera decidido no dar un respiro.

La borrasca Harry, originada al norte de Argelia, junto a una DANA que se adentra por el Mediterráneo occidental, trae consigo lluvias intensas al nordeste peninsular y Baleares, mientras las montañas reciben nevadas y heladas hacen su aparición en la meseta.

No es el mejor día para un picnic, pero al menos un buen café caliente se disfruta más con este fresco.

En Madrid, los cielos estarán cubiertos con posibilidad de brumas matinales y temperaturas que oscilarán entre 9 y 15 grados. Los vientos suaves del noroeste cobrarán fuerza por la mañana, pero no hay que temer que te vuelen el paraguas… todavía.

Vamos a desglosar cómo se presenta el día por comunidades, con información actualizada de la AEMET y fuentes confiables. Prepárate, que hay temporal en camino.

El temporal golpea el nordeste: lluvias y nevadas como protagonistas

El guion del día lo marcan las precipitaciones, especialmente intensas y continuas en Cataluña, donde Girona será el epicentro de acumulaciones significativas. Se esperan chubascos generalizados que se transformarán en nieve a partir de los 1400-1600 metros en el Pirineo oriental. En Aragón, nubes densas cubrirán el este de Teruel, donde también habrá nevadas notables hacia el final del día. En Huesca, las temperaturas caerán hasta -1 grado, con heladas débiles tanto en el Pirineo como en la Ibérica sur.

Las Baleares no se quedarán atrás: cielos cubiertos, con fuertes lluvias y chubascos esperados por la tarde en las Pitiusas, así como en el nordeste de Mallorca y la sierra de Tramuntana. Rachas de viento alcanzarán los 60-70 km/h durante la noche, mientras que las temperaturas oscilarán entre 3 y 15 grados. Así que si planeas visitar las islas, abrígate bien y ten cuidado con el mar agitado!.

En la Comunidad Valenciana, habrá cielos muy nubosos con algunos chubascos aislados por la mañana en la costa, que se generalizarán por la tarde. Las mínimas rondarán los 0 grados y las máximas llegarán a los 16, con posibles heladas débiles en el interior.

El resto de España: desde lluvias ligeras hasta claros tímidos

Galicia y el norte tampoco escaparán a esta situación. En Asturias, nubes por la mañana traerán consigo algunas lluvias débiles en el oeste y la cordillera, aunque se espera que aclaren al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 13 grados, con heladas moderadas a mayor altitud y vientos suaves. En Castilla y León, habrá intervalos nubosos junto a algunas precipitaciones ligeras en las montañas, donde la cota de nieve descenderá a niveles entre los 700-900 metros. Las mínimas llegarán a ser de hasta -5 grados, acompañadas de brumas matinales y heladas generalizadas.

En cuanto a Andalucía, ofrecerá un respiro: cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá nubes altas al oeste junto a algunas precipitaciones ligeras hacia el este. Las temperaturas variarán entre los extremos de -2 a 19 grados, con posibles heladas en zonas montañosas y vientos del norte que cambiarán hacia el oeste. En las islas canarias, nubes cubrirán parte del norte de las islas mayores, con algunas precipitaciones débiles en medianías de Gran Canaria y noreste de Tenerife. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados, con vientos del nordeste fuertes que traerán rachas intensas a mayor altitud.

En resumen, hoy Madrid repetirá: cielos nubosos, temperaturas entre los 9-15 grados, vientos moderados durante la mañana. Mientras tanto, tanto Navarra como La Rioja tendrán nubes, brumas y algunas lluvias leves, con temperaturas que irán desde los valores de 3-8 hasta los más cálidos de *4-11 grados.

Los vientos serán generalmente flojos del norte o noroeste en el interior; moderados cerca del litoral; e intensos en zonas como el norte de Baleares o el Ampurdán. En Canarias también se sentirán rachas fuertes del alisio.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Los modelos meteorológicos europeos (ECMWF) anticipan una situación inestable para toda España, con extendidas lluvias sobre Atlántico y Mediterráneo, siendo especialmente abundantes en regiones como Baleares, Cataluña o Canarias; además habrá más nevadas a gran altitud. A pesar de cierta incertidumbre en el interior, parece claro que predominará un patrón lluvioso. Aquí tienes una tabla sobre las tendencias basadas en previsiones acumulativas (datos contrastados por AEMET y otros modelos):

Día Nordeste (Cataluña, Aragón) Centro (Madrid, Castilla y León) Sur y Oeste (Andalucía, Galicia) Islas (Baleares, Canarias) Lun 19 ene Fuertes lluvias, nevadas Pirineo (1400m+), 3-15°C Nuboso, brumas matinales, 9-15°C para Madrid; posibles heladas* Lluvias leves hacia este; claros hacia oeste; -2/19°C Lluvias Pitiusas/Mallorca; temperaturas entre 3-21°C; vientos fuertes* Mar 20 ene Persistentes lluvias/nieve Ibérica este; descenso térmico* Precipitaciones leves; niebla; mínimas -5°C; heladas* Débiles lluvias litorales atlánticos; leve ascenso térmico* Abundantes lluvias al norte del archipiélago; rachas intensas* Mié 21 ene Temporada alta para precipitaciones mediterráneas; posible tormenta* Intervalos nubosos; cota nieve bajando a 700-900m* Menos marcados al suroeste; vientos ponientes* Incremento esperado Tenerife/Gran Canaria norte* Jue 22 ene Acumulados altos esperados Girona/Baleares; sigue inestable* Brumas persistentes sin cambios significativos[Tª]* Claros hacia suroeste; lluvias aisladas* Lluvias extendidas por todo archipiélago*

Consejos prácticos para evitar mojarte las zapatillas

En el noreste y Baleares: ¡el paraguas es imprescindible! Y si planeas ir a montaña asegúrate llevar cadenas para tu coche porque ¡la borrasca Harry no perdona!

Para quienes estén por dentro: cuidado con las heladas que pueden complicar las carreteras; calienta bien tu coche antes de salir.

En Canarias: surfistas atentos porque el norte promete buenas olas mientras que hacia el sur encontraréis más calma.

En términos generales, temperaturas descendiendo por noroeste/montañas este mientras suben hacia arco mediterráneo/oeste mesetas. ¡Recuerda hidratarte aunque haga fresco!

Este invierno 2026 comienza con fuerza: más lluvia, frío y nieve que lo habitual según las tendencias observadas. Seguiremos informando porque lo cierto es que el tiempo en España es tan impredecible como fascinante. ¿Tienes planes hoy? Mejor lleva contigo un chubasquero. ¡Un abrazo seco!