Pronóstico del Tiempo para este jueves 5 de febrero de 2026

La borrasca Leonardo no da descanso y este jueves 5 de febrero de 2026 se presenta con un panorama bastante inestable en España.

Lluvias continuas recorren el país, especialmente en Cádiz y Málaga, donde se registran acumulaciones superiores a los 200 litros. Además, las rachas de viento pueden convertir cualquier paseo al aire libre en un desafío. E

n Madrid, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones moderadas y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados; no es el día ideal para un picnic, pero al menos no pasaremos tanto frío.

Mientras tanto, Galicia y el tercio sur peninsular enfrentan tormentas y granizo, mientras que las montañas del centro y norte experimentan nevadas con cotas que varían entre los 800 y 2000 metros.

Los vientos del oeste y suroeste afectan tanto a la Península como a Baleares, siendo especialmente intensos en Andalucía, Ceuta, así como en los litorales gallegos y cantábricos.

Pero no todo es negativo; las temperaturas tienden a subir en gran parte del territorio, sobre todo las mínimas.

Situación por regiones clave

Andalucía : Se esperan lluvias torrenciales en Cádiz y Málaga (hasta 200 l/m²), así como en Granada y Jaén (150 l/m²). En Málaga , las temperaturas alcanzarán entre 19-22°C, aunque con una nubosidad del 82% y un 86% de probabilidad de lluvia. El viento será fuerte; si sales, abrígate bien.

: Se esperan lluvias torrenciales en Cádiz y Málaga (hasta 200 l/m²), así como en Granada y Jaén (150 l/m²). En , las temperaturas alcanzarán entre 19-22°C, aunque con una nubosidad del 82% y un 86% de probabilidad de lluvia. El viento será fuerte; si sales, abrígate bien. Galicia y Cantábrico : Las precipitaciones serán intensas, acompañadas de tormenta y granizo. En Asturias , se prevén temperaturas entre 7-18°C, con rachas que podrían llegar hasta los 120 km/h en las cumbres. Bilbao y Santander verán lluvias tanto por la mañana como por la tarde, con temperaturas entre 14-16°C.

: Las precipitaciones serán intensas, acompañadas de tormenta y granizo. En , se prevén temperaturas entre 7-18°C, con rachas que podrían llegar hasta los 120 km/h en las cumbres. y verán lluvias tanto por la mañana como por la tarde, con temperaturas entre 14-16°C. Madrid y centro : Cielos cubiertos con lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 8-18°C, con viento del suroeste.

: Cielos cubiertos con lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 8-18°C, con viento del suroeste. Cataluña y Aragón : Se prevén precipitaciones débiles en los Pirineos, así como heladas ligeras. En Barcelona , las temperaturas irán de 1 a 19°C; mientras que en Zaragoza , estarán entre 2-19°C.

: Se prevén precipitaciones débiles en los Pirineos, así como heladas ligeras. En , las temperaturas irán de 1 a 19°C; mientras que en , estarán entre 2-19°C. Canarias : Predominarán intervalos nubosos, aunque también habrá momentos poco nublados. En Las Palmas , la temperatura alcanzará los 21°C, manteniendo un clima más estable.

: Predominarán intervalos nubosos, aunque también habrá momentos poco nublados. En , la temperatura alcanzará los 21°C, manteniendo un clima más estable. Baleares: Nuboso con lluvias moderadas; el viento será fuerte en Palma, superando los 30 km/h.

Las brumas y nieblas matutinas dificultarán la visibilidad en mesetas y montañas. También se registrarán heladas débiles en los Pirineos y el sureste.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Según las tendencias de los modelos meteorológicos, la inestabilidad continuará presente, con más lluvias esperadas al norte y actividad tormentosa a partir del domingo. A continuación se presenta un resumen para algunas capitales clave (temperaturas máximas/mínimas aproximadas, condiciones meteorológicas principales):

Día Madrid Barcelona Sevilla Santiago Bilbao Jue 5 feb 18/16°C, cubierto, lluvias mod. 19/1°C, nuboso, débiles 22/8°C, lluvias fuertes 15/10°C, tormentas 16/14°C, chubascos Vie 6 feb 17/8°C, nuboso, chubascos 18/5°C, nubes-claros 20/9°C, lluvias débiles 16/11°C, mejorando 14/11°C, nublado Sáb 7 feb 16/7°C, intervalos nubosos 17/6°C, poco nuboso 19/8°C, seco 15/10°C, chubascos 14/9°C, nubes Dom 8 feb 18/9°C, nuboso, lluvias 16/7°C, tormentas 21/10°C, nuboso 14/9°C, persistente 13/9°C, lluvia

La Aemet advierte sobre la necesidad de tener precaución en las costas debido al oleaje fuerte y posibles caídas de objetos. Si tienes que salir hoy mismo, no olvides tu paraguas resistente y una chaqueta impermeable; Leonardo no es una broma. Pero sobreviviremos a esto con una buena dosis de humor y café caliente.

Así que este jueves en España, toca armarse de paciencia: lluvias constantes junto a viento fresco e incluso algunos copos de nieve mantendrán el tiempo bastante animado. Mañana parece haber un leve respiro; sin embargo el fin de semana promete más sorpresas climatológicas.