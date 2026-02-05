Pronóstico del Tiempo para este jueves 5 de febrero de 2026

La borrasca Leonardo no da descanso y este jueves 5 de febrero de 2026 se presenta con un panorama bastante inestable en España.
Lluvias continuas recorren el país, especialmente en Cádiz y Málaga, donde se registran acumulaciones superiores a los 200 litros. Además, las rachas de viento pueden convertir cualquier paseo al aire libre en un desafío. E
n Madrid, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones moderadas y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados; no es el día ideal para un picnic, pero al menos no pasaremos tanto frío.
Mientras tanto, Galicia y el tercio sur peninsular enfrentan tormentas y granizo, mientras que las montañas del centro y norte experimentan nevadas con cotas que varían entre los 800 y 2000 metros.
Los vientos del oeste y suroeste afectan tanto a la Península como a Baleares, siendo especialmente intensos en Andalucía, Ceuta, así como en los litorales gallegos y cantábricos.
Pero no todo es negativo; las temperaturas tienden a subir en gran parte del territorio, sobre todo las mínimas.
Situación por regiones clave
- Andalucía: Se esperan lluvias torrenciales en Cádiz y Málaga (hasta 200 l/m²), así como en Granada y Jaén (150 l/m²). En Málaga, las temperaturas alcanzarán entre 19-22°C, aunque con una nubosidad del 82% y un 86% de probabilidad de lluvia. El viento será fuerte; si sales, abrígate bien.
- Galicia y Cantábrico: Las precipitaciones serán intensas, acompañadas de tormenta y granizo. En Asturias, se prevén temperaturas entre 7-18°C, con rachas que podrían llegar hasta los 120 km/h en las cumbres. Bilbao y Santander verán lluvias tanto por la mañana como por la tarde, con temperaturas entre 14-16°C.
- Madrid y centro: Cielos cubiertos con lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 8-18°C, con viento del suroeste.
- Cataluña y Aragón: Se prevén precipitaciones débiles en los Pirineos, así como heladas ligeras. En Barcelona, las temperaturas irán de 1 a 19°C; mientras que en Zaragoza, estarán entre 2-19°C.
- Canarias: Predominarán intervalos nubosos, aunque también habrá momentos poco nublados. En Las Palmas, la temperatura alcanzará los 21°C, manteniendo un clima más estable.
- Baleares: Nuboso con lluvias moderadas; el viento será fuerte en Palma, superando los 30 km/h.
Las brumas y nieblas matutinas dificultarán la visibilidad en mesetas y montañas. También se registrarán heladas débiles en los Pirineos y el sureste.
Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días
Según las tendencias de los modelos meteorológicos, la inestabilidad continuará presente, con más lluvias esperadas al norte y actividad tormentosa a partir del domingo. A continuación se presenta un resumen para algunas capitales clave (temperaturas máximas/mínimas aproximadas, condiciones meteorológicas principales):
|Día
|Madrid
|Barcelona
|Sevilla
|Santiago
|Bilbao
|Jue 5 feb
|18/16°C, cubierto, lluvias mod.
|19/1°C, nuboso, débiles
|22/8°C, lluvias fuertes
|15/10°C, tormentas
|16/14°C, chubascos
|Vie 6 feb
|17/8°C, nuboso, chubascos
|18/5°C, nubes-claros
|20/9°C, lluvias débiles
|16/11°C, mejorando
|14/11°C, nublado
|Sáb 7 feb
|16/7°C, intervalos nubosos
|17/6°C, poco nuboso
|19/8°C, seco
|15/10°C, chubascos
|14/9°C, nubes
|Dom 8 feb
|18/9°C, nuboso, lluvias
|16/7°C, tormentas
|21/10°C, nuboso
|14/9°C, persistente
|13/9°C, lluvia
La Aemet advierte sobre la necesidad de tener precaución en las costas debido al oleaje fuerte y posibles caídas de objetos. Si tienes que salir hoy mismo, no olvides tu paraguas resistente y una chaqueta impermeable; Leonardo no es una broma. Pero sobreviviremos a esto con una buena dosis de humor y café caliente.
Así que este jueves en España, toca armarse de paciencia: lluvias constantes junto a viento fresco e incluso algunos copos de nieve mantendrán el tiempo bastante animado. Mañana parece haber un leve respiro; sin embargo el fin de semana promete más sorpresas climatológicas.