Pronóstico del Tiempo: un giro brusco en las temperaturas y lluvias en el noroeste este viernes 27 de febrero de 2026

Tras varios días disfrutando de un clima más típico de abril, este viernes la atmósfera experimenta un cambio notable.

Una vaguada atlántica desciende sobre el noroeste peninsular, trayendo aire fresco y poniendo fin al episodio primaveral que ha caracterizado las últimas jornadas.

El anticiclón pierde protagonismo y la circulación atmosférica se reorganiza, marcando así el cierre del invierno meteorológico con un abrupto descenso en el termómetro.

En Madrid, el día se presenta con cielos mayormente despejados y temperaturas que aún se mantienen agradables, alcanzando máximas de 20 grados.

Sin embargo, el norte peninsular vivirá cambios mucho más drásticos. Desde las primeras horas, el viento cambiará a componente norte y noroeste en Galicia y la zona cantábrica, llevando consigo aire más fresco que se irá adentrando hacia el interior a lo largo del día.

Descensos de hasta 7 grados en el norte

El contraste será palpable en solo 24 horas, especialmente en el noroeste y gran parte del norte peninsular. León liderará el descenso térmico con una caída de 7 grados centígrados, pasando de los 18 grados máximos del jueves a solo 11 hoy. Por su parte, Zamora también experimentará una bajada significativa, descendiendo de 19 a 13 grados.

En la cornisa cantábrica, desde Oviedo hasta San Sebastián, pasando por Bilbao, la temperatura caerá alrededor de 5 grados, alcanzando cifras que no superarán los 13, 19 y 15 grados respectivamente. En Galicia, los descensos serán más moderados; así, Ourense pasará de 22 a 16 grados, mientras que Lugo verá sus máximas bajar de 18 a 13 grados.

Precipitaciones en el noroeste y Canarias

El paso de un frente dejará lluvias en el noroeste peninsular durante este viernes. Se prevén cielos cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia, que con carácter débil podrían afectar al tercio noroeste, acompañadas por nieblas y brumas frontales en la vertiente atlántica.

En Canarias, la situación es más complicada. Una dana (depresión aislada en niveles altos) sigue provocando calima junto con posibles lluvias de barro y rachas muy intensas superiores a los 70 km/h del norte. Se descartan precipitaciones localmente fuertes acompañadas de tormenta en Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Situación general Precipitaciones Temperaturas máximas Fenómenos destacados Viernes 27 feb Frente atlántico en transición Noroeste peninsular y Canarias Descenso acusado norte; suave en sur Calima, vientos fuertes, lluvias de barro en Canarias Sábado 28 feb Frente debilitado hacia el este Mitad oriental y Cantábrico Descenso generalizado notable Heladas débiles en montañas Domingo 1 mar Estable con transición Débiles en Nao, Alborán y Penibéticos Ascenso norte, descenso sur Calima posible en sur peninsular Lunes 2 mar Inestabilidad tormentosa Posibles tormentas en mitad oriental Ascenso generalizado Riesgo de granizo en zonas montañosas

Viento fuerte en el Estrecho

Se esperan rachas muy intensas de viento alrededor del Estrecho de Gibraltar durante la madrugada. Los avisos emitidos por AEMET siguen activos principalmente por las fuertes ráfagas que se producirán entre hoy y mañana en diversas zonas de la Península e incluso en Baleares.

Heladas en montaña y nieve en cotas altas

Las heladas débiles afectarán a las cumbres montañosas de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica durante este viernes. A partir del sábado, las nevadas volverán a extenderse por la mitad norte peninsular, acumulándose especialmente en las áreas montañosas.

Perspectiva para la próxima semana

La próxima semana mantendrá una marcada circulación atlántica con un patrón persistente de NAO negativa. Esto indica que continuarán las precipitaciones abundantes, sobre todo en las zonas oeste y centro peninsular. Con los suelos ya saturados tras las lluvias recientes y temperaturas que oscilarán entre subidas transitorias y descensos bruscos, es probable que el deshielo adquiera protagonismo. Esto aumentará el riesgo de desbordamientos fluviales e inundaciones especialmente en aquellas áreas más vulnerables.