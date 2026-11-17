Este martes, España se prepara con paraguas en una mano y chaqueta ligera en la otra. Un frente atlántico traerá precipitaciones a gran parte de la Península, destacando Galicia y las áreas del Sistema Central, donde se concentrarán las lluvias más intensas.

El viento no se queda atrás, con rachas muy fuertes en algunas zonas del norte, el alto Ebro, áreas montañosas y Baleares. En cuanto a temperaturas, el mercurio se mantendrá por encima de lo habitual en varios lugares: el sureste podría alcanzar los 25 grados, mientras que el Cantábrico se situará en torno a los 20.

Lluvia y cielos cubiertos

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que cielos nubosos o cubiertos dominen gran parte del país. Las lluvias aparecerán de forma débil e inconstante en numerosas zonas, aunque en el oeste de Galicia y en el extremo occidental del Sistema Central podrían ser fuertes y persistentes.

En el área mediterránea, las precipitaciones tendrán menor probabilidad y, si aparecen, serán aisladas. Cataluña gozará de un ambiente templado, con nubosidad densa en Lleida y el cuadrante noroeste, además de la posibilidad de lluvias débiles en la vertiente sur del Pirineo occidental.

También se anticipan brumas y bancos de niebla en Galicia, los Pirineos, zonas montañosas de la vertiente atlántica y la meseta sur. Es recomendable estar atento a la visibilidad antes de salir: hoy podría jugar al escondite.

Temperaturas suaves para noviembre

Las temperaturas experimentarán un aumento notable en buena parte del norte y el oeste peninsular. Este ascenso se notará especialmente en la zona cantábrica, el noreste de Cataluña, Castilla y León, el Sistema Central, Extremadura y el sureste. Por otro lado, las máximas descenderán en las sierras de Andalucía y en el sur de Castilla-La Mancha.

La madrugada será particularmente templada en el tercio norte y el oeste. A continuación, algunos valores destacados:

Ciudad o zona Temperatura prevista Madrid 11 °C / 15 °C Bilbao 19 °C / 21 °C Sevilla 18,6 °C / 20,2 °C Barcelona 14 °C / 21 °C Murcia 11 °C / 25 °C Valencia 20,3 °C / 23,3 °C

En Murcia, los cielos evolucionarán de poco nubosos a nubosos por la tarde, con posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados en Lorca y 25 en la capital de la región.

Viento fuerte en el norte y las montañas

El viento soplará de componente oeste y suroeste, moderado en general, pero se intensificará en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular, además de en Baleares.

La Aemet prevé rachas muy fuertes en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y en los principales sistemas montañosos del norte y este. Estas rachas también podrían impactar en puntos de la meseta norte y del archipiélago balear.

En Cataluña, los vientos más intensos pueden superar los 60 o 70 kilómetros por hora en varias zonas, incluyendo Alt Maresme, Vallès Oriental, Osona, Selva, Montseny y Guilleries.

Qué tiempo hará por zonas

Noroeste: lluvias más intensas en Galicia, con la posibilidad de episodios fuertes y persistentes.

lluvias más intensas en Galicia, con la posibilidad de episodios fuertes y persistentes. Cantábrico: cielos nubosos, temperaturas agradables y viento de suroeste con rachas fuertes.

cielos nubosos, temperaturas agradables y viento de suroeste con rachas fuertes. Centro: ambiente gris, lluvias débiles y ocasionales, sobre todo cerca del Sistema Central.

ambiente gris, lluvias débiles y ocasionales, sobre todo cerca del Sistema Central. Mediterráneo: menor probabilidad de lluvia, cielos despejados y temperaturas cálidas para la época.

menor probabilidad de lluvia, cielos despejados y temperaturas cálidas para la época. Sur: nubosidad variable, temperaturas suaves y precipitaciones más irregulares.

nubosidad variable, temperaturas suaves y precipitaciones más irregulares. Baleares: viento de oeste y suroeste, con posibles rachas intensas.

viento de oeste y suroeste, con posibles rachas intensas. Canarias: ambiente más estable, con amplios claros en el extremo sur.

En resumen, el panorama meteorológico para este martes se traduce en una simple regla: paraguas en el oeste y el norte, ropa en capas en el centro y gafas de sol a la mano en el Mediterráneo. Por ahora, el otoño parece haber pedido unos días más de prórroga.