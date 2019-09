El gato Larry de Downing Street provoca un «problema de seguridad nacional” al refugiarse debajo de la limusina de Trump

El gato Larry, el jefe cazador de ratones de la oficina de la primera ministra británica, causó un «problema de seguridad» este martes durante el encuentro del presidente estadounidense, Donald Trump, con Theresa May, según rt.

Una fotografía publicada en Twitter mostró el incidente provocado por el felino cuando se refugió de la lluvia debajo de la limusina del mandatario, conocida como ‘La Bestia’, que se encontraba estacionada frente al número 10 de Downing Street. Cuando intentaron que saliera de debajo del Cadillac, el gato se negó.

«Enorme problema de seguridad cuando el gato Larry de Downing Street se refugió bajo la limusina de Donald Trump, ‘La Bestia’, y se negó a moverse», escribe el corresponsal de la NBC, Bill Neely.

No está claro cuánto tiempo se demoró la comitiva de Trump hasta que se logró evacuar al felino. Este no ha sido el único incidente causado por Larry en el marco de la visita de Trump, ya que anteriormente el gato se coló en la sesión de fotos del mandatario estadounidense con May.

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) June 4, 2019