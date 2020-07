Deja tirado al perro en la misma calle donde lo rescató 10 años antes: «No ha aprendido a ser bueno»

Una publicación en Facebook de la organización ‘Swale Borough Council Stray Dog Service’, se hizo viral por lo conmovedora, pero también exitosa.

La protectora de animales del condado de Swale, en Kent, Reino Unido, encontró a un perro labrador negro que había sido abandonado en la calle y compartió las circunstancias del hecho.

«Este anciano Labrador negro fue encontrado atado a las rejas en Jasmil Kennels esta mañana. Nos gustaría mucho hablar con el dueño para establecer por qué el perro era el perro ha sido abandonado», dice una parte de la publicación que obtuvo cientos de comentarios y «likes» como respuesta.

«Les he enviado un mensaje privado diciendo que si este Labrador Negro necesita un hogar, estoy feliz de adoptarlo. Ya tenemos tres labradores y más que feliz de ayudar», escribió una persona aparentemente conmovida, como esta fueron muchas las manifestaciones de los fans de la página de Facebook

Para terminar, la organización protectora de animales solicitó la colaboración ciudadana: «Si lo reconoce y puede ayudarlo, comuníquese con el consejo con confianza o envíe un mensaje a esta página».

Sin embargo, fue la historia detrás de este abandono ha sorprendido a muchos usuarios. Junto al animal, que se encontraba atado, había una nota de su dueño en la que pedía a alguien que se lo llevase: «Por favor, ¿pueden llevarme ya que mi dueño me ha abandonado después de 10 años porque no he aprendido a ser bueno, así que he regresado aquí donde me encontró?«.

De acuerdo a la nota, el dueño rescató al canino en el mismo lugar en el que diez años después lo abandonó , lo hizo, según el papel, tras no conseguir que se portara bien, lo cual le hizo convertirse en el blanco de durísimas críticas.

Sin embargo, una actualización del post deja claro que el asunto pudo resolverse con alguna de las familias que había tenido el perro.