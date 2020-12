Los pescadores ayudan a la tortuga a escapar de las fauces del tiburón y el video se vuelve viral

Ni se lo pensaron. Fue un reflejo, porque algo tiene que comer el escualo, pero a los pescadores les gustaba más la víctima que el verdugo.

Los dos hombres consiguieron salvar a una tortuga marina cuando era atacada por un tiburón tigre, mientras pescaban cerca de las Bahamas.

El pasado 22 de noviembre de 2020, Kai Survance y su amigo Bronson Russell partieron a un viaje de pesca.

Fishermen rescue turtle from the razor sharp jaws of a tiger shark.

