Pillan al gato de Boris Johnson lanzándose sobre una paloma a la puerta del 10 de Downing Street

Dicen que las mascotas terminan pareciéndose a sus dueños, o al revés, y lo de Larry, el gato del primer ministro Boris Johnson, parece confirmar la teoría.

El gato Larry, el ratonero jefe de la Oficina del Gabinete británico, intentó atrapar este 24 de diciembre de 2020 una paloma delante de los periodistas que se encontraban cerca de la sede oficial del primer ministro británico Boris Johnson, para indagar las últimas novedades sobre el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea.

En el video, el felino espera con paciencia hasta que el pájaro baja la guardia.

Entonces Larry lanza un rápido ataque para capturar a la paloma.

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning… pic.twitter.com/1aBwNedrtf

— Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020