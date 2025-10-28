Pronóstico del Tiempo: lluvias y ambiente otoñal en toda España este martes 28 de octubre de 2025

Hoy España se viste de lluvia: la borrasca atlántica trae consigo precipitaciones generalizadas, cielos cubiertos y temperaturas que nos invitan a desempolvar la chaqueta.

Después de un octubre más cálido de lo habitual, el tiempo da un vuelco y nos recuerda que el otoño ha llegado para quedarse.

Las previsiones para este martes 28 de octubre de 2025 colocan a la meteorología como protagonista indiscutible, con lluvias persistentes en el oeste y suroeste, avisos emitidos por la AEMET y un ambiente húmedo y templado que abarcará casi toda la Península.

Si pensabas salir sin paraguas, hoy no es el día adecuado.

Panorama general: martes pasado por agua

La borrasca atlántica que ha irrumpido por el suroeste peninsular dejará lluvias fuertes y persistentes en el oeste de Andalucía, Extremadura y Castilla y León. La AEMET mantiene activo el aviso amarillo en Cádiz, Huelva, el sur de Salamanca y partes de Ávila. Las precipitaciones se irán extendiendo a lo largo del día hacia el centro peninsular, sin descartar alguna tormenta puntual en zonas montañosas.

En el resto del país, la nubosidad irá incrementándose desde el suroeste hacia el noreste, con cielos muy cubiertos en gran parte de la Península. El nordeste, los Pirineos y el Cantábrico oriental se librarán del chaparrón: allí las lluvias serán escasas o incluso inexistentes.

Por la mañana, las nubes bajas dominarán en el litoral sureste mediterráneo y Baleares, aunque durante el día se abrirán algunos claros. En Canarias, se prevé un viento fuerte en las islas occidentales junto a una abundante nubosidad con posibilidad de lluvias moderadas.

Temperaturas: adiós al calor, hola al fresco templado

Las temperaturas máximas serán hoy un poco más altas que las de ayer en varias zonas del interior norte y centro, con valores agradables gracias a los vientos del sur y suroeste. Sin embargo, en la costa gallega y en el sur peninsular experimentaremos una bajada notable, sobre todo en las máximas.

Madrid : El termómetro alcanzará los 19 grados .

: El termómetro alcanzará los . Málaga : Máxima de 23 grados , mínima de 18 con una probabilidad de lluvia del 66% durante el día, que aumentará al 70% por la noche.

: Máxima de , mínima de 18 con una probabilidad de lluvia del 66% durante el día, que aumentará al 70% por la noche. En el centro y norte peninsular, las máximas oscilarán entre los 15-17 grados ; mientras que en el sur estarán entre 20 y 23 grados .

; mientras que en el sur estarán entre . Las mínimas subirán ligeramente en las zonas interiores y norte, pero descenderán en el sur, así como en el valle del Ebro y el Cantábrico oriental.

Así que si tienes planes para salir temprano, no olvides abrigarte: ese fresquito otoñal ya no es solo una amenaza; es una realidad palpable.

Viento y otros fenómenos: paraguas, pero no por el viento

El viento será flojo en el interior durante gran parte del día. Sin embargo, a partir de la tarde se espera que sople con más intensidad en el oeste, así como en la costa mediterránea y el Cantábrico, donde será moderado e incluso puntualmente fuerte, especialmente en el Golfo de Cádiz. En Canarias, se anticipan rachas muy fuertes en las zonas altas de las islas occidentales.

No se descartan brumas ni bancos de niebla matinales a lo largo del litoral del Golfo de Cádiz o algunas áreas interiores del Alto Ebro.

¿Qué esperar los próximos días? (Tabla de pronóstico)

La inestabilidad parece haber llegado para quedarse: las lluvias continuarán mañana miércoles y también jueves, acompañadas por un descenso generalizado de las temperaturas así como cielos cubiertos. El otoño ha hecho su entrada triunfal y parece no tener prisa por marcharse.

Día Fenómeno principal Temperaturas Madrid (°C) Comentario breve Martes 28 Lluvias generalizadas 19/13 Lluvias intensas oeste, templado Miércoles 29 Precipitaciones persistentes 18/11 Lluvias casi en toda España; bajan máximas Jueves 30 Lluvias en el sur y este 17/10 Mejora en el norte; sigue inestable sur y este Viernes 31 Tendencia a mejorar 17/9 Lluvias ocasionales; más claros al norte

Las previsiones pueden cambiar, pero lo que es seguro es que continuaremos bajo un patrón marcado por un tiempo otoñal, con lluvias frecuentes y temperaturas moderadas. El “veroño” dice adiós hasta nuevo aviso.

Resumen: ¿paraguas sí o sí?

El tiempo para este martes 28 de octubre de 2025 viene marcado por la llegada del otoño genuino: lluvias constantes, cielos grises y temperaturas suaves que ya no recuerdan a los excesos veraniegos. El oeste peninsular será la zona más afectada por avisos activos e intensas precipitaciones; mientras tanto, tanto en centro como norte notaremos un ambiente más húmedo.

Las recomendaciones para hoy son claras:

Saca tu paraguas y chaqueta si resides en el oeste o sur.

No te confíes demasiado con los termómetros: aunque las máximas son agradables, la humedad puede hacer que sientas más frío.

Si planeas viajar a Madrid, prepárate para un día gris; mientras que en Málaga, parece que la lluvia estará presente casi todo el día.

Y como suele decirse entre meteorólogos: si no te agrada cómo está el tiempo ahora mismo, espera unas horas… aunque esta vez te vendrá mejor llevar contigo ese paraguas.