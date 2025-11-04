Pescan en el Ebro el siluro más grande de la Historia

No todos los días se tiene la oportunidad de pescar un pez que podría competir en tamaño con un coche familiar y que, además, ofrece una lucha más intensa que una final de Champions. Así lo experimentaron Abel Monreal, Fernando Equiza, Santiago Ramírez y Óscar Gómara, cuatro amigos navarros que lograron atrapar en Buñuel un ejemplar colosal de siluro: 2,81 metros de longitud y 130 kilos de peso, lo que lo convierte en el más grande jamás registrado en España y el tercero a nivel mundial.

La hazaña no fue sencilla; la batalla con el pez se extendió por más de 45 minutos, con las cañas al borde de romperse y los nervios a flor de piel. «Era descomunal», comentó Monreal, aún asombrado ante la magnitud del animal que, como si fuera parte de una leyenda local, ya ha quedado grabado en la historia de la pesca deportiva del país.

La jornada fue épica no solo por la captura del gigante, sino porque ese mismo día los pescadores también lograron sacar otro siluro de 2,53 metros. Sin embargo, el récord absoluto llegó después, sorprendiendo a todos. Hasta ese momento, el mayor siluro registrado en España medía 2,72 metros y había sido pescado en el embalse de Mequinenza, Zaragoza. Este nuevo récord sitúa a España en un lugar privilegiado a nivel mundial, solo superada por capturas en Polonia (2,92 metros) e Italia (2,85 metros).

El Silurus glanis, conocido comúnmente como siluro o bagre europeo, es el pez dulceacuícola más grande del continente europeo y desde hace décadas se ha convertido en el depredador estrella de varios ríos españoles. Originario del este europeo y Asia Menor, fue introducido en España durante los años 70, concretamente en la desembocadura del Segre dentro de la cuenca del Ebro. ¿El propósito? En teoría controlar la sobrepoblación de carpas y potenciar la pesca deportiva. Sin embargo, el resultado ha sido una expansión desenfrenada y la colonización total de tramos enteros del Ebro, así como del Tajo, Guadiana y recientemente del Guadalquivir.

Su llegada ha alterado profundamente los ecosistemas fluviales. El siluro es conocido por su voracidad y habilidad para adaptarse: se alimenta no solo de peces autóctonos (barbos, carpas y bogas), sino también de cangrejos, anfibios e incluso aves acuáticas y pequeños mamíferos. Los expertos alertan que su presencia modifica las dinámicas tróficas y desplaza a otras especies locales, poniendo así en riesgo tanto la biodiversidad como el equilibrio ecológico de los ríos. En particular, en el Guadalquivir existe preocupación por el futuro de especies amenazadas como la cerceta pardilla y por su impacto sobre Doñana.

¿Cómo llegaron los siluros al Ebro?

La historia del siluro en España es digna de una novela policiaca. Algunos medios han especulado que su introducción se produjo durante la Segunda Guerra Mundial para controlar la sobreproducción de carpas; sin embargo, la versión más aceptada sostiene que pescadores deportivos liberaron esta especie en la cuenca del Ebro durante los años setenta. Desde entonces, esta especie ha proliferado sin control debido a la falta de depredadores naturales y a las condiciones favorables que ofrecen los embalses y grandes ríos.

Las infraestructuras hidráulicas como presas y azudes han facilitado su avance. Además, la ausencia de filtros para fauna permite al siluro colonizar nuevas áreas. En Andalucía se vive una auténtica alarma ecológica por su rápida expansión.

¿Están en peligro de extinción?

En absoluto. Lejos de estar amenazados, los siluros están incluidos en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Esto implica prohibiciones estrictas sobre su transporte, liberación o comercialización. Su capacidad para reproducirse y adaptarse dificulta cualquier intento serio de erradicación; por ello las autoridades han decidido promover su pesca como medida principal para controlar sus poblaciones. La normativa obliga a sacrificar cualquier ejemplar capturado y prohíbe devolverlo al agua. Así las cosas, esta especie sigue expandiéndose; su éxito reproductivo se ha convertido en uno de los mayores problemas para la fauna autóctona.

¿Son un peligro para los humanos?

Pese a su apariencia amenazante y tamaño imponente, el siluro no representa un peligro directo para las personas. No hay constancia documentada de ataques a humanos en España; sin embargo sí se han registrado casos aislados donde estos peces han devorado perros que se acercaban a las orillas. Uno notable ocurrió en 2018 en el río Tiétar (Cáceres). La verdadera preocupación reside más bien en su impacto sobre el ecosistema local así como sobre animales domésticos; aves acuáticas y pequeños mamíferos son especialmente vulnerables. Su dieta es tan variada como insaciable; nada parece estar a salvo ante este gigante fluvial.

La expansión del siluro ha cambiado radicalmente tanto la pesca deportiva como generado un turismo especializado enfocado hacia grandes capturas; todo esto ocurre a costa de la biodiversidad local. Las autoridades subrayan la urgencia por actuar rápidamente especialmente en áreas sensibles como Doñana o los humedales del sur peninsular. Por ahora solo cuentan con herramientas limitadas: pesca sin límites y prohibición absoluta sobre su liberación.

A corto plazo podría ser determinante observar cómo evoluciona la población de siluros para prever el futuro inmediato de numerosas especies autóctonas. Su éxito como especie invasora es tan contundente que no se descartan nuevos récords dentro poco tiempo. El debate sobre cómo gestionar esta situación sigue abierto mientras tanto el siluro continúa sorprendiendo con su tamaño e inigualable resistencia.

