Islandia pierde su inmunidad: confirmada la llegada de mosquitos por primera vez en la historia

En Islandia, donde el mayor riesgo al aire libre solía ser tropezar con una oveja o perderse entre géiseres, ahora hay que añadir un nuevo enemigo a la lista: el mosquito.

Ese insecto que arruina noches veraniegas y cuyo zumbido es temido incluso más que el viento islandés ha logrado lo que parecía una quimera: establecerse en la tierra del hielo y el fuego.

Esta noticia ha sorprendido tanto a científicos como a los habitantes de la isla, quienes hasta ahora podían jactarse de ser uno de los pocos lugares habitados del planeta donde estos insectos nunca habían echado raíces.

La escena tiene un aire tragicómico. Un entusiasta de la entomología, Björn Hjaltason, revisaba una trampa casera de vino azucarado en Kjós, al sur de Islandia, cuando se topó con tres criaturas inusuales.

Lo que inicialmente parecía “una mosca de aspecto extraño” resultó ser un hallazgo histórico: los primeros mosquitos vivos identificados en la isla.

Tras la sorpresa inicial y la entrega de los ejemplares al Instituto de Historia Natural de Islandia, la noticia se propagó rápidamente, generando titulares en medios locales e internacionales.

Un cambio climático que abre las puertas al mosquito

La especie detectada es Culiseta annulata, un mosquito común en el norte de Europa y conocido por su capacidad para soportar temperaturas bajo cero. Hasta ahora, el clima islandés había sido su mejor barrera: los ciclos rápidos de congelación y deshielo del agua impedían que las larvas completaran su desarrollo. Sin embargo, este año Islandia ha experimentado temperaturas inusualmente altas, con más de diez días superando los 20 ºC en mayo y un récord histórico de 26,6 ºC en Egilsstaðir. Los científicos señalan que el cambio climático está alterando las reglas del juego: otoños y primaveras más cálidos prolongan el tiempo en que el agua permanece líquida, creando un entorno propicio para que los mosquitos prosperen.

La región ártica se calienta hasta cuatro veces más rápido que el resto del planeta. Este fenómeno no solo facilita la llegada de mosquitos, sino que también fomenta la aparición de otras especies no autóctonas, reescribiendo así la biogeografía de la isla. Además, la globalización juega su papel; el puerto de Grundartangi, con su tráfico regular de buques y contenedores, podría haber sido la vía de entrada para estos visitantes inesperados.

¿Supone un riesgo real para la población?

Por ahora, los expertos aseguran que no hay un peligro sanitario inmediato. La especie encontrada, Culiseta annulata, no es portadora habitual de enfermedades peligrosas para los humanos en Europa, como el virus del Nilo Occidental o el dengue. Sin embargo, advierten que la presencia de mosquitos podría allanar el camino para futuras especies invasoras, algunas capaces de transmitir enfermedades graves. La falta de inmunidad local, junto a la ausencia de repelentes y la novedad del fenómeno han llevado a las autoridades islandesas a activar protocolos de vigilancia y monitoreo; son conscientes de que la situación podría cambiar si otras especies más problemáticas llegan en un futuro cercano.

¿Están en peligro de extinción los mosquitos en Islandia?

Nada más alejado de la verdad. La llegada de mosquitos a Islandia no representa una amenaza para ellos; más bien es una muestra clara de cómo tanto el cambio climático como las actividades humanas están ampliando las fronteras donde muchos organismos pueden vivir. Los mosquitos son famosos por su adaptabilidad y capacidad para colonizar nuevos territorios; han encontrado en esta nueva Islandia un hábitat donde antes era imposible sobrevivir. Así que, lejos de preocuparles por su extinción, los científicos ven con inquietud su posible expansión y los efectos colaterales que esto podría acarrear sobre el ecosistema local y sobre nuestra salud pública.

Las claves de la adaptación del mosquito en la isla

Resistencia al frío : Culiseta annulata puede hibernar en sótanos o almacenes donde las temperaturas se mantienen por encima del punto crítico.

: Culiseta annulata puede hibernar en sótanos o almacenes donde las temperaturas se mantienen por encima del punto crítico. Cambio en los patrones climáticos : Inviernos menos fríos y períodos más prolongados sin heladas permiten completar su ciclo vital.

: Inviernos menos fríos y períodos más prolongados sin heladas permiten completar su ciclo vital. Transporte internacional : El movimiento constante de mercancías facilita la llegada accidental de nuevas especies.

: El movimiento constante de mercancías facilita la llegada accidental de nuevas especies. Agua líquida durante más tiempo: Charcas y aguas estancadas ofrecen lugares ideales para depositar huevos y desarrollar larvas.

Factor Antes (Islandia libre de mosquitos) Ahora (con cambio climático) Temperatura invernal Muy baja, ciclos rápidos de hielo Más suave; periodos prolongados Supervivencia larvaria Imposible por congelación Factible; agua líquida durante más tiempo Entrada de especies Muy limitada (aislamiento) Aumentada (puertos, comercio) Presencia de mosquitos Solo ejemplares muertos encontrados Mosquitos vivos adaptados

El impacto ecológico y social: nuevas preguntas en el Ártico

La llegada del mosquito a Islandia va mucho más allá de ser una simple anécdota zoológica. Es un síntoma claro del cambio profundo que están experimentando los ecosistemas árticos, considerados hasta ahora inmunes a este tipo invasiones biológicas. Para los islandeses, habituados a ver al mosquito como algo ajeno a su entorno natural, esta noticia ha generado una mezcla entre asombro y preocupación. Además plantea nuevos desafíos relacionados con salud pública, gestión ambiental y educación ciudadana.

Las autoridades ya han puesto en marcha campañas informativas y han intensificado sus esfuerzos por vigilar esta nueva realidad; saben que prevenir es clave ante cualquier eventualidad futura. Por ahora recomiendan mantener la calma pero estar alerta ante cualquier posible llegada adicional de especies susceptibles a convertirse en problemas reales.

Curiosidades sobre el mosquito y su llegada a Islandia

El mosquito es considerado uno de los animales más letales del mundo debido a las enfermedades que transmite en otras regiones; sin embargo, esta especie hallada no representa un riesgo inmediato.

Hasta ahora solo Antártida e Islandia se mantenían libres del azote del mosquito según datos del World Population Review.

La trampa casera utilizada para este descubrimiento consistía en cuerdas empapadas con vino azucarado; un método más habitual para atraer polillas que estos insectos.

Este hallazgo ha sido tan significativo que ha acaparado titulares destacados tanto en medios islandeses como internacionales.

En Groenlandia, con un clima similar al islandés, ya se encuentran asentados desde finales del último periodo glacial.

El zumbido del mosquito —que tanto molesta en otros países— ha pasado a ser objeto tanto de fascinación como temor entre los islandeses.

Quién lo diría: ese zumbido insignificante puede romper décadas —si no siglos—de silencio ancestral islandés e inquietar así toda una nación. Bienvenidos a esta nueva era del Ártico… ¡y no olviden cerrar bien las ventanas al caer la noche!