La peste porcina africana desata el pánico en Cataluña: una cepa letal sin vacuna que revienta precios

Cuando todo parecía indicar que la peste porcina africana había quedado atrás en España —había estado ausente durante tres décadas—, la enfermedad ha regresado de la forma más inoportuna.

A finales de noviembre de 2025, se confirmaron dos casos en jabalíes en Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, cerca de Barcelona.

Lo que comenzó como un hallazgo aislado ha evolucionado hacia una crisis sanitaria que mantiene en alerta a toda la industria porcina española, la más relevante en la Unión Europea y tercera a nivel mundial.

Para hacer frente a este brote, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha enviado más de 117 efectivos desde Madrid y Zaragoza, dado que los expertos advierten que se trata de un problema económico crítico para el país.

La gravedad de la situación ha llevado a las autoridades a prohibir actividades en varios espacios naturales de Cataluña, incluyendo el Parque Natural de Sant Llorenç del Montón, el Obac y la Cordillera de la Marina, afectando a 64 municipios dentro de un radio de 20 kilómetros.

Se han impuesto restricciones que van desde limitar el tránsito peatonal hasta prohibir actividades recreativas. Las autoridades son conscientes de que el virus puede ser transportado a través de las suelas de los zapatos o la ropa de los senderistas. La preocupación por una posible expansión hacia otras regiones españolas, sobre todo Extremadura —donde se concentra gran parte de la producción del apreciado jamón ibérico— ha provocado una alarma sin precedentes en el sector ganadero.

Una cepa extremadamente virulenta sin defensa

El virus que ha llegado a Cataluña no es cualquier variante. Según Yolanda Revilla, directora del Laboratorio del Virus de la Peste Porcina Africana del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, se trata del genotipo 2, calificado como «muy virulento» y altamente complejo. Esta complejidad resulta alarmante: el virus dispone de hasta 150 proteínas diferentes, lo que implica que bloquear solo una no basta para detener su avance entre los cerdos. Esta característica ha convertido el desarrollo de una vacuna efectiva en un verdadero desafío que sigue sin solución después de años.

La mortalidad provocada por este virus es prácticamente total en cerdos domésticos. En jabalíes, aunque depende del nivel viral presente, también puede ser mortal si las concentraciones son elevadas. La preocupación aumenta al saber que el virus puede sobrevivir en el ambiente durante meses y resistir temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, lo cual facilita enormemente su transmisión indirecta. Entre suidos, la contagiosidad es casi instantánea: basta con que un jabalí olfatee restos contaminados para que se produzca una infección. Solo se necesitan cinco unidades virales para desencadenar una enfermedad.

Por ahora, no hay ninguna vacuna disponible contra esta enfermedad. Aunque algunas farmacéuticas como Hipra han anunciado ensayos con animales para 2026, los expertos reconocen que «todavía estamos lejos» de conseguir una solución efectiva. El CSIC está trabajando en varios proyectos europeos y nacionales para desarrollar vacunas seguras y eficaces; sin embargo, la complejidad del virus ralentiza estos esfuerzos y genera incertidumbre.

Cómo llegó el virus a España

La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo pudo entrar la peste porcina africana en Cataluña? Aunque no hay confirmación oficial al respecto, Òscar Ordeig, conejero de Agricultura de la Generalitat, ha señalado lo que llama «la tesis del bocadillo». Según esta hipótesis, hay altas probabilidades de que el origen sea un embutido o un producto contaminado traído por carretera. Bellaterra es una zona frecuentada por transportistas y turistas internacionales, lo cual hace vulnerable al área frente a productos contaminados.

Otra teoría apunta a que alguien pudo introducir deliberadamente el virus al trasladar productos desde otras partes de Europa donde ya está presente.

También existe la posibilidad de que un jabalí infectado cruzara desde Francia o incluso que alguien trajera el virus adherido a su ropa o calzado tras visitar áreas con jabalíes afectados. Es evidente que la globalización y los altos niveles de movilidad complican considerablemente el control sobre esta enfermedad.

Un contagio explosivo entre suidos

La transmisión entre suidos ocurre rápida e inmediatamente. Los jabalíes infectados pueden recorrer hasta 20 kilómetros diarios, multiplicando exponencialmente el riesgo geográfico de dispersión. Si no se controla adecuadamente este brote en Cataluña, las consecuencias para la cría del cerdo ibérico serían devastadoras. Podría ser necesario sacrificar cientos o incluso millones de cerdos domésticos para frenar su propagación. Como advierte Revilla: «si esto se nos escapa de las manos sería un auténtico golpe económico para el país».

Lo inquietante es no saber con exactitud cuánto tiempo lleva circulando el virus en la región. Cuanto más tiempo haya estado presente sin ser detectado, mayor será su expansión y más difícil resultará controlarlo. Algunos expertos alertan que los dos jabalíes hallados podrían ser solo «la punta del iceberg», sugiriendo así que podría haber muchos más animales infectados transitando por toda la Península Ibérica sin haber sido identificados.