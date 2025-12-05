Un joven se adentra en la jaula de los leones y lo que sucede es devastador

El Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido popularmente como Bica, ubicado en João Pessoa, Brasil, fue el escenario de un trágico acontecimiento. Gerson de Melo Machado, apodado Vaqueirinho, de apenas 19 años, decidió ingresar a la zona de los felinos y, lamentablemente, fue atacado mortalmente por una leona. El incidente tuvo lugar un domingo por la mañana y fue captado en video por varios visitantes. En las imágenes se puede observar cómo el joven trepó un muro de más de seis metros, sobrepasó una reja de 1,5 metros y descendió por un árbol para acceder al área restringida donde se encontraba la leona.

A pesar de los esfuerzos de algunas personas, incluida la Guardia Municipal, para disuadir a Gerson mientras ascendía —incluso utilizando un extintor— el joven ignoró las advertencias y continuó con su peligroso plan. El ataque fue inmediato y letal; Gerson perdió la vida en el acto debido a las heridas causadas por el animal. Su cuerpo fue hallado boca abajo, con la cara en la arena, y su identificación oficial se llevó a cabo en el Instituto de Policía Científica.

⚠️Um homem morreu na manhã deste domingo (30) após invadir a jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. A vítima teria acessado uma área restrita e foi atacada pelo animal. Imagens que circulam mostram a leoa com marcas de sangue no cогро. pic.twitter.com/QoH26VPYwN — PRA CÁ NÃO VEIO (@pracanaoveioo) November 30, 2025

Las autoridades han calificado este trágico suceso como una fatalidad. Se ha abierto una investigación para esclarecer las motivaciones detrás del acto de Gerson, aunque se maneja la posibilidad de que haya sido un intento suicida. El perfil del joven revela antecedentes delictivos y conflictos personales; sin embargo, nunca antes había intentado entrar al zoológico. La delegada Josenise de Andrade comentó que, a pesar de su historial problemático, esta fue la primera vez que se aventuró a ingresar a la zona destinada a los felinos, lo que terminó desencadenando esta tragedia.

El zoológico cumple con todas las normativas establecidas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y dispone de barreras que exceden los requerimientos mínimos. Después del incidente, el parque fue cerrado temporalmente. Se activó un protocolo especial para atender a la leona, que mostró signos de estrés agudo tras la intrusión inesperada en su hábitat. Según el veterinario Thiago Nery, el animal actuó únicamente por instinto defensivo; no intentó alimentarse del joven ni mostró comportamientos agresivos previos. La leona fue contenida sin necesidad de dardos tranquilizantes y no se consideró sacrificarla.

Este incidente resalta los peligros que conlleva ignorar las medidas básicas de seguridad en espacios donde habitan animales salvajes, tanto para las personas como para los propios animales. Tal como mencionó Matheus Laiola, exjefe del departamento de protección ambiental de Curitiba, estas desgracias ocurren cuando se cruzan los límites establecidos para salvaguardar a todos los involucrados.

Uma veterinária usou suas redes sociais para publicar um vídeo da leoa que matou um jovem de 19 anos no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa (PB), neste domingo, 30. Segundo Melanie Leite, a felina, chamada Leona, é 'tranquila' e tem 'ótima relação' com todas… pic.twitter.com/Uwv7SfTmYK — VEJA (@VEJA) December 1, 2025

La repercusión social del suceso ha sido considerable, generando tristeza y reflexiones acerca de la importancia del respeto a las normas en zoológicos. El desolador adiós a Gerson ha circulado en redes sociales donde familiares y amigos expresan su dolor por la pérdida de un joven con una historia complicada; sin embargo, su fallecimiento ha suscitado un intenso debate sobre seguridad y bienestar animal en estos recintos.

Este caso pone en evidencia cómo entrar voluntariamente en áreas donde habitan animales peligrosos puede tener consecuencias fatales. Además subraya la necesidad urgente de fortalecer tanto la educación como las medidas preventivas para evitar que episodios similares se repitan en el futuro.