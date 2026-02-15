La zona de exclusión de Fukushima genera híbridos cerdo-jabalí que se multiplican a gran velocidad

Visualicemos un bosque en el que los humanos han desaparecido de manera abrupta, dejando a los animales en el control total. Eso es precisamente lo que ocurrió hace 15 años en la zona de exclusión de Fukushima, tras el accidente nuclear de 2011. Miles de cerdos domésticos huyeron de granjas desiertas y se encontraron con jabalíes salvajes. El resultado ha sido una proliferación de híbridos que no cesan de reproducirse, transformando la zona en un laboratorio natural excepcional.

Estos cruces no son meras coincidencias. Un equipo de investigadores de la Universidad de Fukushima, bajo la dirección del profesor Shingo Kaneko, ha estudiado el ADN de 191 jabalíes y 10 cerdos recolectados entre 2015 y 2018. Utilizaron ADN mitocondrial —que se hereda únicamente de la madre— y marcadores nucleares para seguir el linaje. La sorpresa fue mayúscula: muchos híbridos ya sobrepasan las cinco generaciones del cruce original, con una rotación generacional «inusualmente rápida», tal como señala Kaneko. ¿El secreto detrás de este fenómeno? Las madres cerdo transmiten su velocidad reproductiva: mientras que el jabalí pare una vez al año, la cerda puede hacerlo varias veces, acortando así los ciclos evolutivos a gran velocidad.

Un experimento sin humanos que acelera la evolución

Sin cazadores ni granjeros en escena, los jabalíes han crecido como un incendio forestal incontrolable. Los cerdos asilvestrados han aportado su impulso genético materno, diluyendo rápidamente sus genes nucleares a través de retrocruces con jabalíes puros. «La repentina ausencia de actividad humana permitió esta expansión muy rápida», explica Kaneko en el estudio publicado en el Journal of Forest Research el 22 de enero de 2026. No se trata estrictamente de una «nueva especie» —los híbridos parecen jabalíes con un extra reproductivo—, pero su ritmo inusual está modificando ecosistemas enteros.

Este fenómeno despierta inquietud a nivel global. En España, el cerdolí —un híbrido entre jabalí y cerdo vietnamita— está causando estragos tanto en áreas rurales como periurbanas. El caso de Fukushima arroja luz sobre este tema: esa herencia materna acelera las poblaciones invasoras y complica su control. «Podemos prever mejor los riesgos asociados a explosiones demográficas», señala el coautor Donovan Anderson, procedente de la Universidad de Hirosaki. Imagina jabalíes «mejorados» invadiendo cultivos con una rapidez doble; no es fantasía científica, es pura biología.

Los autores subrayan las implicaciones prácticas que esto conlleva. Priorizar la caza de híbridos con linaje materno porcino podría ser clave para contener esta explosión poblacional. Este «experimento natural excepcional» demuestra cómo un desastre humano puede acelerar cambios genéticos, ofreciendo lecciones valiosas para gestionar fauna invasora en todo el mundo.

Curiosidades que hacen reflexionar

Jabalíes radiactivos con superpoderes reproductivos : A pesar de estar contaminados, estos híbridos ignoran la radiación y multiplican su número como si la naturaleza estuviera celebrando una «fiesta sin humanos».

: A pesar de estar contaminados, estos híbridos ignoran la radiación y multiplican su número como si la naturaleza estuviera celebrando una «fiesta sin humanos». De granja a bosque en un abrir y cerrar de ojos : Los cerdos domésticos, antes preparados para la mesa, ahora lideran manadas salvajes, heredando colmillos jabalíes y partos express.

: Los cerdos domésticos, antes preparados para la mesa, ahora lideran manadas salvajes, heredando colmillos jabalíes y partos express. España ya enfrenta sus consecuencias : El cerdolí vietnamita-jabalí está arrasando olivares; Fukushima ofrece una explicación sobre su avance imparable, ¡como si fuera un reality evolutivo ibérico!

: El cerdolí vietnamita-jabalí está arrasando olivares; Fukushima ofrece una explicación sobre su avance imparable, ¡como si fuera un reality evolutivo ibérico! Evolución a toda velocidad : Cinco generaciones en pocos años; si Darwin estuviera presente, seguramente pediría palomitas para ver este documental.

: Cinco generaciones en pocos años; si Darwin estuviera presente, seguramente pediría palomitas para ver este documental. No se trata de mutantes radiactivos: Olvídate del apocalipsis; aquí la clave radica en la herencia materna y no en rayos gamma. Estos animales son más astutos que un cerdo en un matadero.

Un bosque japonés nos recuerda que la naturaleza no espera autorización para reinventarse. Y estos híbridos veloces son prueba palpable —o mejor dicho, multiplicándose— del poder imparable del entorno natural.