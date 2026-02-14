Fallece un hombre de 65 años tras recibir una cornada en el pecho durante una capea

Un hombre de 65 años ha fallecido en la madrugada de este sábado 14 de frero de 2026 después de sufrir una cornada mortal en el pecho durante la capea nocturna del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca.

Este trágico incidente marca la primera víctima mortal en festejos taurinos populares del año 2026 y se ha producido en la icónica Plaza Mayor mirobrigense, que se transforma en coso taurino durante las celebraciones carnavalescas.

Los servicios de emergencias 112 de Castilla y León recibieron el aviso a las 01:16 horas desde la enfermería del dispositivo preventivo instalado en la plaza.

El equipo sanitario que acudió al lugar certificó el fallecimiento del hombre tras intentar reanimarlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar. Según las primeras informaciones, un despiste habría hecho que el hombre no pudiera percibir la embestida del toro, que lo alcanzó con su cuerno y lo empujó contra la barrera. El animal involucrado pertenece a la ganadería de Antonio López Gibaja.

El varón fue trasladado de inmediato a la enfermería situada en la Plaza Mayor, donde los médicos intentaron estabilizar su estado. Sin embargo, la cornada afectó a órganos vitales, provocando un shock hemorrágico que llevó a un desenlace fatal. Las lesiones ocasionadas por el asta del toro no dejaron margen para que los profesionales pudieran actuar con eficacia.

https://twitter.com/SentirTaurino1/status/2022459338267529634

El dispositivo de seguridad durante el Carnaval

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, declarado de Interés Turístico Nacional, cuenta cada año con un amplio despliegue de seguridad y asistencia sanitaria.

Este operativo incluye médicos, enfermeros y técnicos en emergencias ubicados estratégicamente por toda la plaza y sus alrededores. La enfermería permanente instalada en la Plaza Mayor está equipada con tecnología avanzada para atender traumatismos, hemorragias y otras lesiones comunes durante los festejos taurinos.

A pesar de estas medidas preventivas y el considerable número de efectivos desplegados, los festejos taurinos populares siempre conllevan un riesgo inherente que las autoridades intentan reducir mediante regulaciones específicas.

Durante el Carnaval, la Plaza Mayor se adapta con burladeros, vallas protectoras y áreas reservadas para aquellos que no participan directamente en las capeas. Sin embargo, quienes deciden entrar al ruedo para torear o capear asumen voluntariamente los peligros que implica interactuar con animales criados específicamente para mostrar su bravura y capacidad de embestida.

https://twitter.com/TorosdeLidia/status/1232279045498441729

Una festividad centenaria marcada por la tragedia

El Carnaval del Toro es una de las festividades taurinas más antiguas y arraigadas en Salamanca.

Se celebra anualmente en febrero, coincidiendo con las fechas del Carnaval tradicional. Este evento fusiona elementos carnavalescos con encierros, capeas y festejos taurinos populares que se llevan a cabo a lo largo de varios días. Sus orígenes se remontan a siglos atrás, cuando los gremios locales organizaban corridas y capeas como parte integral de las festividades locales.

El Campanazo, que marca el inicio oficial de los festejos, es un momento cargado de emoción.

La campana del ayuntamiento suena mientras una multitud vitorea, todos ataviados con pañuelos naranjas característicos. El Carnaval 2026 había comenzado oficialmente pocas horas antes, a las 17:00 horas del viernes 13 de febrero. Miles de personas se reunieron en la Plaza Mayor para lo que prometía ser una celebración tradicional. No obstante, las inclemencias meteorológicas, con frío intenso y lluvias, habían ensombrecido el comienzo de estos festejos que ahora quedan marcados por esta tragedia ocurrida en su primer día.

Los riesgos inherentes a las capeas populares

Las capeas diurnas y nocturnas durante el Carnaval de Ciudad Rodrigo implican la participación activa de aficionados. Muchos carecen de formación profesional en tauromaquia y deciden enfrentarse a reses bravas dentro del ambiente festivo. Aunque estos festejos están regulados por normativas autonómicas y locales, presentan peligros evidentes debido a lo impredecible del comportamiento animal y a la inexperiencia de muchos participantes. Las cornadas, contusiones, pisotones y otros traumatismos son lesiones comunes registradas durante estos eventos.

Las estadísticas sobre accidentes durante festejos taurinos populares en España indican que cada año hay cientos de heridos, algunos graves; ocasionalmente se producen también muertes como esta vez. Los expertos insisten en que quienes participan deben ser conscientes del riesgo que implican estas actividades y mantener siempre una actitud respetuosa hacia los animales involucrados. Las condiciones climáticas adversas pueden aumentar aún más el peligro al dificultar tanto visibilidad como movilidad entre los participantes.

Tras este fatal incidente ocurrido en las primeras horas del sábado, las autoridades locales junto a los organizadores del Carnaval deberán evaluar qué medidas tomar respecto a la continuidad del programa festivo previsto. El impacto emocional tras este tipo de tragedias va más allá del círculo familiar inmediato; afecta profundamente a toda la comunidad mirobrigense y a los miles de visitantes que acuden al Carnaval cada año. La cuestión sobre cómo garantizar mayor seguridad durante los festejos taurinos vuelve a estar sobre la mesa tras este doloroso acontecimiento.