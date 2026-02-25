  • ESP
Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 19 grados

Pronóstico del Tiempo para el miércoles 25 de febrero de 2026

España goza de un clima primaveral, con temperaturas que superan los 20 grados en gran parte del territorio. Sin embargo, un frente trae consigo lluvias al oeste y nieblas durante la mañana[1].

España amanece con un tiempo que recuerda más a marzo que a febrero.

Los termómetros se elevan a cifras agradables, perfectas para dejar los abrigos guardados. Pero no todo es tan sencillo: un frente atlántico se aproxima, trayendo lluvias y nubosidad al oeste peninsular.

Además, las nieblas matinales pueden hacer acto de presencia en el golfo de Cádiz, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En Canarias, la calima se va desvaneciendo poco a poco, aunque se esperan chubascos en Lanzarote y vientos intensos en las cumbres.

No todo será sol y playa. La Aemet advierte sobre cielos cubiertos en el oeste, donde se prevén precipitaciones en Galicia durante la mañana. El resto del país disfrutará de un día mayormente soleado, aunque es conveniente estar preparado para un ligero descenso en las temperaturas, especialmente notable en Canarias.

Aun así, las máximas superarán los 20 grados en gran parte de la Península, mientras que las heladas débiles solo afectarán a las cumbres de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. ¿Y el humor? Si decides salir a correr, no te sorprendas si alguien te pide un autógrafo pensando que eres un turista perdido disfrutando del buen tiempo.

Situación por zonas clave

  • Madrid: Máximas de 19 ºC y mínimas de 5 ºC. Día estable sin cambios significativos.
  • Vitoria-Gasteiz: Con una máxima de 17 ºC y mínima de 8 ºC. Se esperan nieblas matinales, pero después despejará con viento del sur.
  • Ibiza: Hasta 17 ºC como máxima y mínima de 11 ºC. Tiempo suave durante todo el día.
  • Sevilla: Ambiente cálido con una sensación térmica actual de 22 ºC y baja humedad.
  • Galicia: Se prevén lluvias más fuertes al oeste, con acumulaciones significativas esperadas en los próximos días.

En resumen, será un día ideal para disfrutar al aire libre; eso sí, no olvides llevar el paraguas si te diriges al noroeste. Los modelos europeos indican que podrían acumularse más de 70 mm de precipitaciones en el oeste de Galicia, afectando también a Canarias a lo largo de la semana.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Este pronóstico se basa en tendencias proporcionadas por la Aemet y fuentes locales, con una gradual disminución de las temperaturas conforme nos acerquemos al fin de semana.

DíaTendencia generalTemperaturas MadridNotas clave
Miércoles 25 febNuboso en el oeste; soleado en el resto. Lluvias en Galicia19º / 5ºNieblas matinales.
Jueves 26 febPoco nuboso; vientos del sur~18º / 6ºEstable con ligero ascenso norte
Viernes 27 febAumento de nubosidad; posibles tormentas en el este~17º / 5ºInicio del descenso térmico
Sábado 28 febPredominio del sol; ambiente más fresco~16º / 5ºPosibles heladas matinales.

Este pronóstico está fundamentado en datos fiables obtenidos durante las últimas 24 horas. El fin de semana traerá consigo aire más fresco, aunque sin borrascas intensas que alterarían nuestros planes. ¿Tienes planes? Aprovecha el sol antes de que febrero decida recordarnos quién manda realmente.

Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

