Este hombre, que se ha hecho picar 200 veces por serpientes venenosas, nos salvará a todos

En un mundo donde las mordeduras de serpientes causan más de 2 millones de casos anuales, con consecuencias que van desde la incapacidad permanente hasta la muerte, la búsqueda de antídotos efectivos se ha convertido en una carrera contra el tiempo.

Los científicos están explorando métodos revolucionarios para combatir este problema global de salud que afecta principalmente a comunidades rurales en países tropicales.

Los antivenenos tradicionales implican un proceso complejo: extraer anticuerpos de animales que, mediante terapia de exposición, han desarrollado inmunidad al veneno de una serpiente específica.

Esta metodología, aunque efectiva, presenta limitaciones significativas, ya que solo proporciona protección contra una especie particular de serpiente.

En comunidades rurales de países tropicales, donde los habitantes pueden encontrarse con diversas especies venenosas, esta especificidad representa un problema grave. Un paciente mordido por una serpiente no identificada podría recibir un tratamiento ineficaz si el antídoto disponible no corresponde a la especie responsable.

La búsqueda del antídoto universal ha llevado a equipos científicos a examinar miles de millones de anticuerpos humanos. Esta investigación ha identificado anticuerpos capaces de contrarrestar proteínas presentes en el veneno de una amplia variedad de serpientes, incluyendo cobras reales y mambas negras.

Serpiente venenosa y el veneno

Inteligencia artificial al rescate

Un enfoque revolucionario está emergiendo de la mano de la inteligencia artificial. Investigadores del Instituto de Diseño de Proteínas de UW Medicine y la Universidad Técnica de Dinamarca han utilizado aprendizaje profundo para diseñar proteínas que se unen a las toxinas de tres dedos, componentes letales del veneno que afectan la comunicación entre nervios y músculos.

Estas proteínas diseñadas computacionalmente han mostrado resultados prometedores en pruebas de laboratorio, neutralizando eficazmente varias subfamilias de toxinas. En experimentos con ratones, protegieron a los animales de dosis potencialmente letales de neurotoxinas.

El equipo liderado por el Premio Nobel de Química 2024, David Baker, ha logrado crear proteínas que neutralizan específicamente las toxinas mortales de las cobras, ofreciendo una alternativa más segura, accesible y económica frente a los antídotos tradicionales.

Un milagro en África

Mientras la ciencia avanza en laboratorios de alta tecnología, historias de éxito reales ya están transformando comunidades. En Eswatini, un pequeño país del sur de África, se ha logrado un hito sin precedentes: cero muertes por mordeduras de serpiente durante el período 2023-2024.

Este logro, considerado impensable años atrás, se debe en gran parte al talento científico del Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad de Costa Rica. El suero antiofídico costarricense, adaptado a las necesidades específicas de Eswatini, ha demostrado ser más seguro, eficaz y de mejor calidad que los productos anteriormente utilizados.

«Con este antídoto, y nuestra red de rescate de serpientes, pudimos lograr algo increíble: una tasa cero de mortalidad por mordeduras de víboras», manifestó Litschka-Koen, creadora de la Fundación Antiveneno de Eswatini (EAF).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Eswatini se producen entre 200 y 400 casos graves de mordeduras de serpientes anualmente. La implementación del suero costarricense ha significado no solo salvar vidas, sino también mejorar la calidad del tratamiento, ya que los pacientes no experimentan convulsiones tras la aplicación del medicamento, como ocurría con fármacos anteriores.

El lado oscuro: antídotos ineficaces

Sin embargo, no todas las regiones tienen acceso a tratamientos efectivos. Una investigación de The Bureau of Investigative Journalism revela que en África subsahariana, los pacientes se enfrentan a un «salvaje oeste» de antídotos ineficaces, mal fabricados, mal comercializados y mal regulados.

El caso de Kamidikolo, un obrero ugandés de 60 años, ilustra esta realidad. Tras ser mordido por una serpiente, llegó al hospital con el veneno ya descomponiendo su piel y músculos. A pesar de recibir un vial de antídoto, este no pudo detener el daño que el veneno había comenzado a causar en su cuerpo.

Expertos advierten que algunos de estos productos tienen la misma utilidad que tendría inyectar agua. «No hay palabras adecuadas para describir esto», afirma un investigador. «Si este es el caso, debería investigarse como un fraude porque sería un delito vender un producto que salva vidas a un país donde no va a funcionar».

Curiosidades científicas sobre el veneno de serpiente

El mundo de las toxinas ofídicas está lleno de peculiaridades que desafían nuestra comprensión. Por ejemplo, el veneno de serpiente es una compleja mezcla de proteínas con funciones específicas: algunas digieren tejidos, otras paralizan nervios, y algunas impiden la coagulación sanguínea.

Las toxinas de tres dedos, presentes en cobras y mambas, reciben este nombre por su estructura molecular que semeja una mano con tres dedos extendidos. Esta configuración les permite acoplarse perfectamente a receptores nerviosos, bloqueando señales vitales entre el cerebro y los músculos.

Un dato sorprendente es que el veneno de algunas serpientes está siendo estudiado para desarrollar medicamentos contra el cáncer, la hipertensión y el dolor crónico. La misma sustancia que puede matar también podría, paradójicamente, salvar vidas en contextos médicos controlados.

Los perros como héroes inesperados: Casos como el de Pax, un perro que salvó a su dueño al interponerse entre él y una serpiente cabeza de cobre, demuestran que estos animales pueden detectar serpientes antes que los humanos gracias a su agudo sentido del olfato y audición.

El accidente ofídico o mordedura de serpiente puede presentar manifestaciones clínicas que van desde un cuadro general hasta afecciones sistémicas catastróficas. En el caso de las serpientes del género Bothrops, responsables de más del 90% de los accidentes ofídicos en América, el veneno genera un síndrome histotóxico-hemorrágico-hipotensivo que puede resultar fatal sin tratamiento adecuado.

La ciencia continúa avanzando en la búsqueda de soluciones más efectivas y accesibles para este problema global. Desde la inteligencia artificial hasta la colaboración internacional, las nuevas aproximaciones prometen transformar el panorama del tratamiento de mordeduras de serpiente, especialmente en las regiones más vulnerables del planeta.