¿Sabes cuáles son los síntomas que te deben alertar sobre el colesterol alto?

En la era del autocuidado y la prevención, pocos rivales tan escurridizos como el colesterol alto.

Este lípido esencial para nuestro organismo, protagonista en la producción de hormonas y la digestión, puede convertirse en un auténtico saboteador de la salud cardiovascular si se descontrola.

Lo curioso es que, mientras la mayoría de la gente asocia el colesterol elevado a comidas copiosas y poco ejercicio, son pocos los que conocen las señales que el cuerpo envía cuando los niveles empiezan a superar lo recomendable.

Según estimaciones recientes, alrededor del 40% de los adultos presenta cifras superiores a las aconsejadas.

El problema es que, salvo excepciones, los síntomas suelen pasar desapercibidos hasta que aparecen complicaciones más graves.

Sin embargo, existen algunas pistas –visibles y no tan visibles– que pueden ayudarnos a anticiparnos a los problemas.

Xantelasmas y xantomas: el mensaje oculto en tus párpados

Uno de los indicios más llamativos y menos conocidos del colesterol alto es la aparición de xantelasmas, unas manchas o bultos amarillos en los párpados.

Estos depósitos de grasa pueden ser planos o levemente abultados, firmes al tacto y con un tamaño variable; desde apenas perceptibles hasta auténticas islas cerosas en la piel. Suelen aparecer cerca del lagrimal y pueden estar presentes tanto en el párpado superior como en el inferior.

Pero no se quedan ahí: también pueden surgir xantomas –acumulaciones similares– en otras partes del cuerpo como codos, rodillas, manos o talones.

Aunque no suelen causar molestias físicas ni son contagiosos, su presencia debe ponernos en alerta porque reflejan un desequilibrio en el metabolismo de las grasas y suelen asociarse a cifras elevadas de colesterol o triglicéridos.

Por si fuera poco, algunos expertos señalan que estos xantelasmas podrían indicar una predisposición genética a padecer hipercolesterolemia familiar, una condición hereditaria que multiplica el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares desde edades tempranas.

Otras señales cutáneas y oftalmológicas

El colesterol elevado puede tener más efectos sobre la piel y los ojos. Entre las manifestaciones menos conocidas se incluyen:

Aparición de un anillo blanco o gris alrededor del iris (arco senil), especialmente en personas menores de 50 años.

alrededor del iris (arco senil), especialmente en personas menores de 50 años. Urticaria o irritación cutánea inexplicable.

o irritación cutánea inexplicable. Pequeños granos similares al acné y sensación de picor persistente.

Manchas rojizas o inflamación localizada sin causa aparente.

En casos avanzados, incluso puede haber una pérdida temporal de visión por obstrucción venosa en la retina, fenómeno conocido como amaurosis fugaz.

La paradoja: cuando no hay síntomas

Aquí viene una de las grandes paradojas médicas: la mayoría de las personas con colesterol alto no presentan síntomas hasta que el daño ya está hecho. El exceso de LDL (“colesterol malo”) se va acumulando lentamente en las paredes arteriales formando placas (aterosclerosis), sin dar señales evidentes durante años. De ahí la importancia capital del análisis sanguíneo periódico como única forma fiable para detectar el problema a tiempo.

¿Por qué sube el colesterol?

El origen del colesterol elevado suele ser multifactorial:

Alimentación rica en grasas saturadas y trans.

Falta de actividad física.

Factores genéticos (hipercolesterolemia familiar).

Tabaquismo.

Obesidad o sobrepeso.

Enfermedades crónicas como diabetes o disfunción tiroidea.

Aunque cerca del 80% del colesterol lo fabrica nuestro hígado, el estilo de vida juega un papel clave para mantenerlo bajo control.

¿Qué hacer si aparecen estos signos?

Si notas bultos amarillos en los párpados o cualquier otra señal descrita anteriormente, no entres en pánico… pero tampoco lo ignores. Consulta con tu médico para realizar un análisis sanguíneo completo. El diagnóstico temprano permite tomar medidas antes de que surjan complicaciones graves como infartos, ictus o insuficiencia arterial.

Además del tratamiento farmacológico si es necesario, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia:

Aumenta el consumo de frutas ricas en fibra y antioxidantes (como la pera, cuyas cáscaras contienen compuestos hipolipemiantes).

Reduce las grasas saturadas y apuesta por aceites saludables (oliva virgen extra).

Haz ejercicio regular adaptado a tu edad y condición física.

Evita el tabaco y limita el alcohol.

Curiosidades científicas: ¿sabías que…?

La ciencia detrás del colesterol no deja de sorprendernos. Aquí van algunas anécdotas y datos para alimentar tu curiosidad:

La palabra “colesterol” proviene del griego chole (bilis) y stereos (sólido), porque fue aislado por primera vez… ¡en cálculos biliares!

Una molécula producida por bacterias intestinales, llamada imidazol propionato , ha sido identificada recientemente como responsable directa de desencadenar inflamación arterial y formación de placas; este hallazgo abre nuevas vías para prevenir la aterosclerosis desde el intestino.

, ha sido identificada recientemente como responsable directa de desencadenar inflamación arterial y formación de placas; este hallazgo abre nuevas vías para prevenir la aterosclerosis desde el intestino. Los xantelasmas fueron descritos por médicos árabes ya en la Edad Media… aunque entonces creían que eran consecuencia del “mal humor amarillo”.

El “arco senil” no solo aparece por colesterol alto; también puede deberse al envejecimiento natural del ojo. Pero si eres joven y lo tienes… ¡mejor hazte una analítica!

Algunas aves migratorias tienen niveles altísimos de colesterol durante sus vuelos largos sin sufrir enfermedades cardiovasculares: su secreto está en una mutación genética protectora.

Las peras contienen ácidos fenólicos capaces de reducir significativamente el LDL según estudios recientes en animales; lo curioso es que su mayor concentración está… ¡en la piel!

Como ves, tu cuerpo tiene formas ingeniosas –y a veces algo excéntricas– de avisarte cuando algo no va bien con tu colesterol. Prestar atención a estas señales puede ser tan importante como saber descifrar un jeroglífico egipcio… pero mucho más saludable para tu corazón.