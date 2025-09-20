El misterio de la amnesia infantil: por qué no recordamos nada de cuando éramos bebés

¿Quién no ha intentado alguna vez rebuscar en su memoria para recuperar alguna vivencia de cuando era bebé?

Por mucho que nos esforcemos, el resultado suele ser el mismo: un vacío absoluto.

Ese fenómeno tiene nombre propio: amnesia infantil.

Al final —y esto lo sabe cualquier padre— los bebés son verdaderos genios absorbiendo información sin saturarse por los detalles. Quizás por eso todos tenemos ese punto ciego en nuestra memoria personal… pero también ese asombroso potencial para aprender desde cero cada día.

¿Sabías que Albert Einstein tampoco recordaba su primer cumpleaños?

Y seguro que tampoco tú recuerdas quién te cambió el primer pañal… A veces, olvidar es simplemente parte del proceso natural para convertirse en quien somos hoy.

A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, la neurociencia sigue desentrañando las causas de este curioso olvido universal, y los últimos estudios arrojan luz sobre los mecanismos cerebrales que lo provocan.

Durante los primeros años de vida, el cerebro humano está en pleno desarrollo.

Es como una obra en construcción donde las conexiones neuronales se multiplican a velocidad de vértigo, especialmente en el hipocampo, la región clave para la memoria episódica. La neurogénesis, es decir, la formación constante de nuevas neuronas, es tan intensa que desestabiliza las sinapsis existentes y dificulta la consolidación duradera de recuerdos.

En otras palabras: el cerebro está tan ocupado creciendo que no tiene tiempo para archivar recuerdos a largo plazo.

A esto se suma otro factor fundamental: la falta de lenguaje. Los bebés aún no han desarrollado las herramientas lingüísticas para organizar sus vivencias en narrativas coherentes. Sin palabras para describir lo que ocurre a su alrededor, las experiencias quedan fragmentadas y son mucho más susceptibles al olvido.

¿Realmente no recordamos nada?

Pero aquí viene la sorpresa científica del año. Investigaciones recientes lideradas por Nick Turk-Browne en la Universidad de Yale han demostrado que los bebés sí pueden codificar recuerdos antes de lo que se pensaba. Usando técnicas avanzadas como la resonancia magnética funcional adaptada a bebés despiertos (todo un reto logístico), se ha comprobado que cuanto mayor es la actividad del hipocampo al ver una imagen por primera vez, más probabilidades hay de que el bebé la reconozca después.

Este efecto es especialmente fuerte en bebés mayores de 12 meses y sugiere que el hipocampo puede capturar «instantáneas» sensoriales muy temprano. Sin embargo, aunque esas memorias se codifican, lo que falla con el paso del tiempo es la recuperación: los recuerdos quedan almacenados pero inaccesibles cuando llegamos a adultos.

Los científicos comparan este proceso con tener un disco duro lleno pero sin saber cómo acceder a los archivos guardados. Las huellas mnemónicas (engramas) persisten ocultas y solo podrían reactivarse mediante estímulos concretos o recordatorios muy específicos.

El papel del sueño y la consolidación

Otro ingrediente esencial en esta receta del olvido es el sueño. Tras codificar una experiencia, el cerebro necesita tiempo (y sueño) para consolidarla y conectarla con otras áreas cerebrales. Pero en los primeros años, esa consolidación puede ser insuficiente debido al frenético ritmo de desarrollo neuronal.

No es casualidad que este fenómeno no solo afecte a humanos. Experimentos con roedores han mostrado que los recuerdos generados durante la infancia pueden sobrevivir hasta la edad adulta, aunque permanezcan inaccesibles sin estimulación directa.

El aprendizaje estadístico: patrones invisibles

Aunque no recordemos cenas familiares o paseos por el parque siendo bebés, existe otro tipo de memoria en juego: el aprendizaje estadístico. Esta capacidad permite a los más pequeños detectar patrones repetidos en su entorno —por ejemplo, reconocer voces familiares o rutinas— sin necesidad de recordar eventos concretos. Así, aunque las memorias episódicas desaparezcan, el cerebro infantil va tejiendo una red invisible de conocimiento sobre el mundo.

Freud y las teorías del olvido

Durante décadas, la explicación más popular fue la propuesta por Sigmund Freud, quien creía que se trataba de una represión inconsciente de traumas tempranos. Sin embargo, las evidencias actuales apuntan a causas biológicas y evolutivas mucho más prosaicas (y menos dramáticas): el rápido desarrollo cerebral y la falta de lenguaje son suficientes para explicar por qué olvidamos nuestra primera infancia.

De hecho, este olvido no es un fallo del sistema, sino una consecuencia natural del crecimiento cerebral. Si recordáramos absolutamente todo desde el nacimiento, nuestro cerebro estaría saturado con información irrelevante —como pañales sucios o biberones nocturnos— impidiendo centrarse en aprendizajes realmente útiles para sobrevivir y adaptarse.

Curiosidades científicas sobre la amnesia infantil