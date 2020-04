El gran experto chino en COVID-19 destacó el «gran error» de Europa y deja en ridículo a Fernando Simón

Si existe alguna autoridad que pueda ayudar en la prevención de los efectos del coronavirus, así como en el reconocimientos de prácticas efectivas para luchar contra el COVID-19 es George Gao, el mismo que ha señalado en una reciente entrevista, cuál ha sido el más grande error de Europa en el tratamiento de la enfermedad.

Se trata del director general de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China, quien es experto en virología e inmunología, doctor en la Universidad de Oxford y que formado también en la Universidad de Harvard, con artículos publicados en «The Lancet», que en su día a día tiene a más de 2.000 personas bajo su mando y que ha dedicado un importante esfuerzo en estudiar al SARS-CoV-2.

Según destacó Gao, en su reciente entrevista publicada en «Sciencemag.org», en Europa (y también en EEUU) se ha cometido el error garrafal de no llevar mascarillas, pero ojo, el enfoque no es el que muchos pensarían, no apunta a evitar con este material que nos contagien, sino entender que la enfermedad es propagada por los asintomáticos y si estos llevaran mascarilllas no se propagara de forma tan abrupta el COVID-19.

«Este virus se transmite por gotitas y por contacto cercano. Por eso tienes que llevar una máscara, porque cuando hablas siempre salen gotas de tu boca. Mucha gente tiene infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si llevan máscaras, pueden evitar que las gotas cargadas de virus escapen e infecten a otros», dijo el científico.

En España, la carencia de mascarillas suficientes en el mercado ha llevado a las autoridades, como Fernando Simón, a desestimar el valor de estas y enfocar las recomendaciones en el lavado de las manos y en mantener la distancia de otras personas, que también son factores importantes (quizás una medida para intentar preservar el mayor material posible para el personal médico). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) además de esto destaca, la «la limpieza y desinfección del medio» y ha dejado el uso de mascarillas a los sanitarios, a quienes recomienda máscaras de tipo FP2 Y FP3, junto a gafas y trajes de protección.

«No tiene sentido que los ciudadanos sanos usen mascarilla», dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el pasado 26 de febrero de 2020 en la rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, sin atender a que muchas personas que creen estar sanas, en realidad son casos que no presentan síntomas.

Pero hay países que, teniendo los recursos, ya han impuesto en sus marcos normativos las sugerencias del prestigioso investigador, por ejemplo Austria, República Checa y Bosnia-Herzegovina, han confirmado que para sus ciudadanos será obligatorio el uso de máscaras en espacios públicos, quizás algunos si han aprendido la lección.