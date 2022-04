¿Qué es el test prenatal no invasivo y cuándo realizarlo?

El embarazo es una etapa donde se efectúan de manera frecuente diferentes pruebas y revisiones para comprobar que todo evoluciona correctamente. Sin embargo, puede ser que durante los 9 meses de embarazo surjan dudas, temores o necesidad de conocer más sobre el bebé que está en camino.

Hoy en día, gracias a la innovación y a diferentes avances científicos, es posible ampliar la información sobre el estado de salud del bebé e incluso descartar posibles anomalías o alteraciones cromosómicas mediante sencillas pruebas como el test prenatal no invasivo de Unilabs.

Test prenatal no invasivo: qué es y para qué sirve

El test prenatal no invasivo es una prueba sencilla con la que poder detectar posibles anomalías genéticas en el feto durante el embarazo. Es una prueba no invasiva que puede efectuarse con total seguridad, ya que no supone ningún riesgo o peligro, ni para la madre ni para el bebé.

De este modo, a través de una sencilla extracción de sangre periférica de la madre, se puede detectar el ADN fetal libre que circula en el plasma materno e identificar posibles anomalías cromosómicas como la trisomía 21 (Síndrome de Down), la trisomía 13 (asociada al Síndrome de Patau), la trisomía 18 (asociada al Síndrome de Edwards) y aneuploidías asociadas al par de cromosomas sexuales, entre otras. Además, gracias a la avanzada tecnología del test prenatal no invasivo, no solo se pueden detectar riesgos de anomalías cromosómicas, también es posible conocer el sexo del bebé en embarazos únicos.

El test prenatal no invasivo, aunque dependerá de cada caso particular, normalmente se puede realizar a partir de la 10ª semana de embarazo y es capaz de proporcionar información de relevancia y no incluida en otros test básicos. Gracias al test prenatal no invasivo se puede aumentar la capacidad de detección de embarazos de alto riesgo o la identificación de otras alteraciones como mosaicismos, disomías uniparentales y desequilibrios cromosómicos.

Aunque el test prenatal no invasivo es una prueba que puede ser realizada en la mayoría de embarazos, está especialmente indicada en:

Embarazos en los que la edad materna es superior a los 35 años.

Embarazo en el que se ha obtenido un resultado anormal en el cribado bioquímico del primer trimestre.

del primer trimestre. Embarazo que presenta alteraciones ecográficas.

Embarazo con alto riesgo de trisomías 21, 18 y 13.

Embarazo con trisomía diagnosticada en un embarazo previo.

en un embarazo previo. Embarazo con antecedentes de abortos.

Cuando los padres desean obtener más información sobre el estado y salud de su bebé.

El test prenatal no invasivo es un test ampliado sin riesgo de aborto por la realización de la prueba y cuenta con una fiabilidad del 99% en cuanto a resultados obtenidos

Si quieres ampliar información sobre el test prenatal no invasivo, no dudes en visitar la web de Unilabs, líder en servicios diagnósticos médicos profesionales, patologías y pruebas genéricas.