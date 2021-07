Branson reta a Bezos: hará su primer viaje espacial solo días antes de que despegue el New Shepard

Richard Branson lanzó un claro reto a Jeff Bezos en la lucha por conquistar el espacio.

Branson planea volar al espacio el 11 de julio a bordo del VSS Unity de Virgin Galactic, días antes que lo haga Jeff Bezos a bordo de la cápsula New Shepard de Blue Origin.

El avión espacial subrbital VSS Unity también transportará a tres empleados de Virgin Galactic y dos pilotos desde el sitio de lanzamiento en Nuevo México. Bezos está planeando un viaje al límite del espacio el 20 de julio desde el cercano oeste de Texas a bordo de la cápsula New Shepard.

El vuelo suborbital de Branson cumpliría una vieja meta para el multimillonario británico y Virgin Galactic, que él fundó en 2004. La compañía completó recientemente el análisis de datos de su último vuelo de prueba el 22 de mayo y concluyó que estaba lista para evaluar una prueba de cabina, dijo el director ejecutivo, Michael Colglazier.

«La base de esto es: estamos listos», dijo Colglazier en una entrevista, citado por Bloomberg. «No hay nada sobre una carrera espacial o ‘¿Quién va primero?’ Que influya en esto. Hacemos nuestros vuelos de prueba cuando estamos listos para volarlos».

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021