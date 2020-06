Bunbury y Miguel Bosé, unidos para acusar a Bill Gates de querer dominar el mundo

La teoría conspirativa de que Bill Gates pretende dominar el mundo a través de una vacuna contra el coronavirus ha corrido como la pólvora a través de la campana global en Twitter #ExposeBillGates que se ha convertido en trending topic.

Enrique Bunbury, vocalista de Héroes del Silencio, ha sido uno de las voces críticas que se han sumado a esta doctrina al compartir en redes sociales un cartel de campaña con la imagen del cofundador de la empresa de software Microsoft con el título: «Extiende la verdad sobre la agenda de Bill Gates».

El debate se ha desatado entre sus seguidores y más tarde, en una entrevista concedida a la Revista GQ México, el cantante expuso su visión y su negativa a usar una vacuna con microchip. «No, y no tengo dudas al respecto porque yo soy una persona totalmente sana que no tiene la necesidad de….Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo», afirmó.

Por otro lado, apoyó la libertad médica a la hora de elegir y excluir a los gobiernos de decisiones de este tipo: «Es un tema muy importante que la gente no está valorando, que el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta».

Para Bunbury, Bill Gates y la OMS están tratando de imponer sus intereses a los ciudadanos, por lo que se mostró especialmente crítico. «No quiero utilizar la palabra ‘dictadura’ tan fácilmente porque hay gente que dice ‘esto no es una dictadura, es una pandemia’. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes», afirmó.

Asimismo insistió en que España debe tomar sus propias decisiones de forma independiente a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud. De igual forma, apoyó la decisión de Trump de salirse de la OMS.

Bunbury es partidario de esta teoría al igual que Miguel Bosé, quien también ha compartido en estos días la imagen de la campaña #ExposeBillGates en su cuenta de Twitter. A través de un hilo en la red social, el cantante ha publicado un vídeo de Pedro Sánchez en el que apoya encontrar una vacuna con la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), fomentada por la OMS, UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.

«La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado», ha explicado en un mensaje.