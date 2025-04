La locura del ‘Chicken Jockey’ y el fenómeno social detrás de ‘Minecraft’

El estreno de Minecraft: La película ha sido uno de los eventos cinematográficos más esperados del año.

Con Jack Black interpretando al icónico Steve y Jason Momoa como Garrett, la cinta ha logrado atraer a millones de fanáticos del videojuego.

Sin embargo, lo que parecía ser un homenaje a la creatividad y el espíritu lúdico del juego ha derivado en un fenómeno social tan inesperado como problemático.

El momento que más ha capturado la atención del público es la escena del «Chicken Jockey», un guiño directo al videojuego donde aparece un bebé zombi montado en una gallina.

En el filme, el personaje de Steve grita emocionado «¡Chicken jockey!» al ver esta peculiar combinación, lo que ha desatado una reacción frenética en las salas de cine de todo el mundo. Este fenómeno ha llevado a comportamientos disruptivos, desde ovaciones exageradas hasta vandalismo en algunas proyecciones.

"Chicken Jockey" got people going crazy for the Minecraft Movie.

Jack Black & Jason Momoa got a hit on their hands. pic.twitter.com/gEFt8xPyDo

— 》NSFW《 (@562alexd) April 6, 2025