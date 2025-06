‘El Único’: la película de culto que ha irrumpido en el Top 10 de Netflix en menos de una semana

El panorama del streaming sigue demostrando que los clásicos nunca mueren.

En esta ocasión, ‘El Único’ (The One), película de acción y ciencia ficción protagonizada por Jet Li, ha conseguido colarse en el Top 10 de lo más visto en Netflix apenas unos días después de su incorporación al catálogo de la plataforma.

Este fenómeno demuestra el poder de permanencia de ciertas producciones que, pese a no ser recientes, mantienen intacta su capacidad para atraer audiencias.

La película, que originalmente se estrenó en 2001, ha encontrado una nueva vida en el servicio de streaming, donde compite con éxito frente a producciones mucho más recientes.

Este resurgimiento coincide con un momento en que Netflix prepara un junio de 2025 repleto de estrenos de alto perfil, entre los que destaca la esperadísima tercera y última temporada de El Juego del Calamar, que llegará el próximo 27 de junio.

Una premisa que sigue cautivando después de más de dos décadas

El Único presenta una premisa fascinante: un asesino interdimensional que viaja a través de universos paralelos eliminando versiones alternativas de sí mismo para absorber su energía y hacerse más poderoso. Jet Li interpreta un doble papel como protagonista y antagonista en esta historia que mezcla artes marciales, efectos especiales y una narrativa de ciencia ficción que, aunque puede parecer algo anticuada en algunos aspectos, mantiene su atractivo para los amantes del género.

La película ofrece dos horas de pura acción trepidante con coreografías de combate espectaculares que aprovechan al máximo las habilidades de Li como artista marcial. Las secuencias de lucha, diseñadas por el legendario coordinador de acción Corey Yuen, siguen impresionando incluso bajo los estándares actuales, con una mezcla de wire-fu (técnica de cables) y combates cuerpo a cuerpo que mantienen al espectador pegado a la pantalla.

Curiosidades y datos sorprendentes de ‘El Único’

Detrás de esta película de culto se esconden numerosas anécdotas que quizás muchos espectadores desconocen. Por ejemplo, El Único fue una de las primeras producciones occidentales en las que Jet Li tuvo que enfrentarse al reto de interpretar dos personajes completamente opuestos, hablando inglés (que no era su idioma nativo) y con diferentes acentos para diferenciar a ambos personajes.

Otra curiosidad fascinante es que el guion original contemplaba que los personajes de Li se enfrentaran en más de 100 universos diferentes, pero las limitaciones presupuestarias redujeron significativamente el alcance de la historia. Además, para las escenas en que ambas versiones de Li aparecen juntas, se utilizó tecnología de efectos visuales que en su momento era considerada puntera.

La banda sonora de la película también merece mención especial, ya que incluye temas de Drowning Pool y otras bandas de nu metal que estaban en su apogeo a principios de los 2000, creando una atmósfera que hoy resulta nostálgica para muchos espectadores.

Un junio explosivo para los amantes de la acción en Netflix

El éxito de El Único se produce en un momento estratégico para Netflix, que prepara un junio de 2025 repleto de contenido de acción. Entre los estrenos más destacados se encuentra la segunda temporada de ‘FUBAR’, la serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger que regresa el 12 de junio, dos años después de su primera entrega.

La plataforma también ofrecerá en junio varios documentales sobre tragedias recientes, como ‘Fiasco total: La tragedia de Astroworld’ (10 de junio) y ‘Titan: La tragedia de OceanGate’ (11 de junio), que prometen análisis en profundidad de estos sucesos que conmocionaron al mundo.

El fenómeno de los clásicos en la era del streaming

El caso de El Único no es aislado. En los últimos años, Netflix ha comprobado cómo películas de acción de décadas pasadas experimentan renacimientos sorprendentes al incorporarse a su catálogo. Este fenómeno responde a varios factores: la nostalgia de quienes vieron estas películas en su estreno original, el descubrimiento por parte de nuevas generaciones y la escasez de películas de acción de medio presupuesto en la producción actual.

Títulos como Speed: Máxima potencia o Terminator 2: El juicio final han demostrado tener una longevidad extraordinaria en plataformas de streaming, donde compiten con producciones actuales y, en muchos casos, las superan en visualizaciones.

Entre la nostalgia y la relevancia actual

El resurgimiento de El Único en Netflix plantea interesantes reflexiones sobre la perdurabilidad de ciertos conceptos cinematográficos. La idea de los multiversos, que era relativamente novedosa cuando se estrenó la película en 2001, ha ganado enorme popularidad en los últimos años con producciones como Spider-Man: No Way Home o Everything Everywhere All at Once.

Esta coincidencia temática podría explicar parte del interés renovado en la película de Jet Li, que abordaba conceptos que hoy están en el centro del entretenimiento mainstream. Los espectadores actuales, familiarizados con las narrativas multiversales, pueden apreciar El Único como un precursor interesante de esta tendencia.

La permanencia de El Único en el Top 10 de Netflix demuestra que, en la era del streaming, el ciclo de vida de las producciones audiovisuales se ha transformado radicalmente. Ya no existe una «fecha de caducidad» clara para el contenido, y películas que en su momento tuvieron una recepción moderada pueden encontrar nuevas audiencias décadas después de su estreno original.

Mientras Netflix se prepara para un junio repleto de estrenos de alto perfil, con El Juego del Calamar como buque insignia, el éxito inesperado de esta película de acción de principios de los 2000 nos recuerda que, en el mundo del entretenimiento digital, los clásicos nunca pasan de moda.