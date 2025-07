Del bolso de Jane Birkin al vestido de Marilyn Monroe, las 10 subastas de objetos famosos más caras de la Historia

No hay límites.

Ni para la imaginación, ni para la belleza y -por supuesto- tampoco para el capricho.

La clave es tener dinero.

Si alguna vez pensó que guardar recuerdos era cosa de nostálgicos, le conviene repasar el panorama de las subastas internacionales.

Los grandes objetos icónicos del siglo XX y XXI —desde un bolso desgastado hasta un cuadro cubierto de misterio— han protagonizado guerras de ofertas en las casas más prestigiosas del planeta.

La fiebre por poseer una pieza única, con una historia propia o ligada a una celebridad, sigue desafiando el sentido común… y el saldo bancario de los mayores coleccionistas.

El mercado ha evolucionado desde los clásicos cuadros y esculturas hacia prendas, accesorios y hasta automóviles, donde la moda y el arte se dan la mano para batir récords año tras año.

En los últimos tiempos, la tendencia apunta a la revalorización de objetos personales: no solo cuadros o joyas históricas, sino también ropa, bolsos, zapatos o manuscritos.

Los millennials ricos y las fortunas emergentes asiáticas han irrumpido con fuerza en este mundillo, catapultando cifras y disparando la competencia. Y cuando se trata de objetos tocados por la varita mágica del star system —o con algún escándalo bajo la manga— el precio ya no tiene techo.

El top 10 de los objetos famosos más caros subastados

A continuación, desgranamos una lista con los 10 objetos famosos que han alcanzado sumas astronómicas en subastas recientes. No faltan historias curiosas, leyendas urbanas y mucho glamour.

1. Salvator Mundi de Leonardo da Vinci — 450,3 millones de dólares

Encabeza la lista el enigmático cuadro atribuido a Leonardo da Vinci, vendido por 450,3 millones de dólares en noviembre de 2017. La pintura estuvo desaparecida siglos y su redescubrimiento estuvo envuelto en polémica sobre su autoría. Hoy es la obra más cara jamás vendida en una subasta pública, superando cualquier otro objeto famoso conocido.

2. Zapatos rojos de Judy Garland (‘El mago de Oz’) — 32,5 millones de dólares

Estos icónicos zapatos rubí usados por Judy Garland en el clásico del cine “El mago de Oz” se adjudicaron recientemente por 32,5 millones de dólares, situándose como la prenda de moda más cara jamás vendida. Son símbolo universal del cine y han alimentado toda clase de rumores y obsesiones entre coleccionistas.

3. Bolso original Birkin de Jane Birkin (Hermès) — 10 millones de dólares

El legendario bolso creado para Jane Birkin en los años ochenta batió récords al venderse por 10 millones de dólares en Sotheby’s París el pasado julio. Pese a su aspecto vivido —con residuos visibles e iniciales grabadas— se ha convertido en el bolso más caro subastado hasta la fecha, superando ampliamente al anterior récord del Hermès Himalaya Kelly.

“No es un bolso… es la Mona Lisa de los bolsos”, declaró una pujadora al salir derrotada.

4. El vestido ‘Happy Birthday’ de Marilyn Monroe — 4,6 millones de euros

La prenda con la que Marilyn Monroe cantó su famoso “Cumpleaños feliz” a JFK en 1962 fue adquirida por 4,6 millones de euros por Ripley’s Believe It or Not!. El diseño firmado por Jean Louis está adornado con más de seis mil cristales cosidos a mano y sigue siendo uno de los iconos indiscutibles del siglo XX.

5. Chaqueta ‘Thriller’ de Michael Jackson — 1,8 millones de dólares

La chaqueta roja que Michael Jackson vistió en el videoclip “Thriller” es mucho más que una prenda pop; es un fenómeno cultural vendido por 1,8 millones en Julien’s Auctions. Su comprador afirmó sentirse custodio del legado del Rey del Pop.

6. Perla ‘La Peregrina’ (Elizabeth Taylor) — 9 millones de dólares

La histórica perla ‘La Peregrina’, lucida por reinas españolas y adquirida por Richard Burton para Elizabeth Taylor, alcanzó casi 9 millones en Christie’s Nueva York. La pieza cuenta con cinco siglos de historia y un romance hollywoodiense incluido.

7. Ferrari 250 GTO (1963) — Más de 48 millones de dólares

El automóvil más caro jamás vendido en subasta es este Ferrari clásico que alcanzó la astronómica cifra tras décadas siendo objeto del deseo entre millonarios apasionados por el motor.

8. Diamante Pink Star — 65,5 millones de euros

Uno de los diamantes más raros y valiosos jamás tallados: el Pink Star se vendió en Hong Kong por este récord mundial para una piedra preciosa rosa. Su talla requirió dos años completos y representa la cima del lujo mineral.

9. Escultura “L’Homme au doigt” (Giacometti) — Más de 141 millones de dólares

Las esculturas también tienen su lugar: esta obra maestra moderna fue subastada por una cifra sin precedentes para una escultura contemporánea.

10. Vestido negro ‘revenge dress’ (Lady Di) — Más de 900.000 euros

Entre las prendas icónicas destaca el vestido negro ajustado que lució Lady Di tras su separación oficial del príncipe Carlos; símbolo feminista e histórico subastado varias veces con precios ascendentes.

Más allá del precio: ¿por qué pagamos fortunas por estos objetos?

El valor real va mucho más allá del material o la marca; reside en lo intangible: historia personal, anécdotas legendarias o momentos únicos vividos con ellos.

Los bolsos como el Birkin original se convierten en fetiches culturales.

Prendas como el vestido ‘Happy Birthday’ immortalizan instantes irrepetibles.

Los coches clásicos o las joyas reales suman décadas (o siglos) protagonizando historias.

Además:

La exclusividad multiplica su cotización.

El efecto celebridad dispara el deseo.

Las casas como Sotheby’s o Christie’s juegan un papel clave generando expectación global.

El futuro: ¿qué será lo próximo?

Con casas como Julien’s Auctions apostando fuerte por memorabilia pop y plataformas digitales permitiendo pujas globales en tiempo real, todo apunta a que veremos pronto nuevos récords batidos… Quizá algún objeto cotidiano convertido mañana en leyenda gracias al aura mediática.

Mientras tanto, seguirán existiendo quienes estén dispuestos a pagar fortunas por conservar una pequeña parte —aunque sea desgastada o arrugada— del mito.