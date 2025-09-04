El cautivo: Alejandro Amenábar revive el secuestro de Cervantes en una superproducción histórica

El regreso de Alejandro Amenábar a la gran pantalla no pasa desapercibido. El cautivo, su nueva película, se adentra en el episodio menos conocido —y más dramático— de la vida de Miguel de Cervantes, el escritor universal del Quijote. La cinta se prepara para su estreno el 12 de septiembre en cines españoles, tras su premiere mundial en el Festival Internacional de Toronto.

La trama nos traslada a 1575, cuando Cervantes, herido tras una batalla naval, es capturado por corsarios árabes junto a su hermano Rodrigo. Ambos son vendidos como esclavos en Argel, convirtiéndose Miguel en rehén a la espera de un rescate que tarda cinco años en llegar. Durante ese tiempo, su imaginación y capacidad narrativa se convierten en refugio y esperanza para sus compañeros cautivos.

La película se basa en hechos rigurosamente documentados: Miguel de Cervantes, soldado español, fue apresado el 26 de septiembre de 1575 cuando regresaba de Nápoles a España. Los corsarios encontraron entre sus ropas cartas de recomendación dirigidas a importantes nobles, lo que elevó el precio de su rescate hasta los 500 escudos de oro —una suma desorbitada para la época—. Permaneció prisionero hasta el 19 de septiembre de 1580, cuando finalmente fue liberado gracias a los esfuerzos del fraile Juan Gil y al dinero reunido por su familia y la orden religiosa.

Durante estos cinco años, Cervantes intentó fugarse hasta en cuatro ocasiones sin éxito. Este espíritu indomable es uno de los ejes narrativos que Amenábar explora en la película.

El propio Alejandro Amenábar ha descrito este proyecto como “la tarea más intensa y personal” de su carrera. Tras abordar la figura de Unamuno en Mientras dure la guerra, ahora se sumerge en la juventud oscurecida del autor del Quijote, antes incluso del nacimiento del mito literario. Su objetivo declarado: que el espectador conozca a Cervantes tanto como él lo ha llegado a comprender durante el proceso creativo.

La cinta es una coproducción hispano-italiana con un presupuesto estimado en torno a los 14 millones de euros. Ha contado con localizaciones tan emblemáticas como el Castillo-Fortaleza de Santa Pola y el Alcázar de Sevilla, que recrea el palacio del Bajá en Argel.

Un reparto internacional y un equipo solvente

En el papel principal brilla Julio Peña, conocido por su trabajo en Berlín y A través de mi ventana. Le acompaña el italiano Alessandro Borghi, quien interpreta al temible Bajá Hasán. El elenco se completa con rostros conocidos como Miguel Rellán, Fernando Tejero, Roberto Álamo, José Manuel Poga, Luis Callejo y la debutante Luna Berroa.

La música corre a cargo del propio Amenábar; la fotografía es obra de Alex Catalán, y entre las productoras destacan Mod Producciones, Himenóptero, Misent Producciones y Propaganda Italia.

Curiosidades y datos locos sobre Cervantes y el rodaje

La mano izquierda inutilizada: durante su servicio militar, Cervantes recibió una herida grave que le dejó “manco”, aunque conservaba parte de movilidad.

Intentos fallidos: Cervantes organizó hasta cuatro fugas durante su cautiverio; ninguna prosperó.

El precio del genio: los corsarios pidieron un rescate muy superior al habitual al identificarlo por las cartas nobiliarias.

Influencia argelina: varios relatos incluidos después en Don Quijote tienen claros ecos autobiográficos inspirados por esta experiencia extrema.

Localizaciones reales: para recrear Argel se utilizó parte del Alcázar sevillano y castillos valencianos, fusionando patrimonio español con ambientación magrebí.

El papel del Bajá: Hasán Bajá existió realmente; fue gobernador otomano y uno de los hombres más poderosos del Mediterráneo.

Listas y rankings: claves para entender ‘El cautivo’

Las escenas más esperadas según cinéfilos

El primer encuentro entre Cervantes y Hasán Bajá.

El relato inventado por Miguel para sus compañeros presos.

La preparación del audaz plan de fuga.

El momento del rescate tras cinco años.

Ranking de películas históricas españolas recientes (estreno 2020-2025)

Puesto Película Director Temática principal 1 Mientras dure la guerra Alejandro Amenábar Guerra Civil/Unamuno 2 Modelo 77 Alberto Rodríguez Prisión/Transición 3 El cautivo Alejandro Amenábar Cautiverio/Cervantes 4 La sociedad de la nieve J.A. Bayona Supervivencia 5 Los renglones torcidos… Oriol Paulo Psiquiatría/Misterio

Curiosidades sobre rodaje internacional

Netflix participa activamente en la producción junto con RTVE y RAI Cinema.

La financiación ha recibido apoyo institucional tanto español como italiano.

El estreno mundial será en Toronto antes que en España.

¿Cómo recuperó Cervantes la libertad?

La liberación llegó gracias al esfuerzo conjunto entre familiares y religiosos, especialmente el fraile Juan Gil. Tras cinco años soportando privaciones, engaños, fugas frustradas y amenazas constantes, Cervantes fue rescatado pagando el alto precio exigido por sus captores.

Su paso por las cárceles argelinas influyó poderosamente en su obra literaria posterior. Buena parte del ingenio narrativo que luego asombraría al mundo nació entre rejas.

La huella cultural del cautiverio cervantino

El episodio vital que retrata Amenábar no solo marcó al hombre sino también al mito literario. La experiencia extrema vivida por Miguel de Cervantes durante su juventud explica mucho del humanismo crítico que impregna cada página del Quijote. A través del cine contemporáneo se abre una nueva ventana para entender cómo se forjan los genios bajo presión.

La película promete acercar al público general no solo un fragmento esencial pero desconocido sobre nuestro mayor escritor clásico, sino también una reflexión vigente sobre identidad, supervivencia e imaginación frente a la adversidad.

“Entrar en la cabeza y corazón… ha sido la tarea más intensa…”, resume Amenábar sobre un proyecto llamado a ser referente cultural esta temporada.