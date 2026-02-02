Miami acoge la presentación del documental Camino de Santiago

El espíritu del Camino de Santiago llega a Miami de la mano de International Studies Foundation (ISF) y CIS University, que junto al Consulado de España, presentan el documental Camino de Santiago, una producción que rinde homenaje al valor simbólico, humano y educativo de una de las rutas culturales más emblemáticas de Europa. La proyección tendrá lugar el lunes 2 de febrero a las 18:30 horas en la Skylight Gallery de la Freedom Tower, uno de los espacios culturales más icónicos de la ciudad.

Concebido como un encuentro de diálogo y reflexión sobre el poder transformador de la educación experiencial, el acto reunirá a representantes institucionales, académicos y sociales de Estados Unidos y España. Tras la presentación, los asistentes disfrutarán de un cóctel de recepción que servirá como espacio para el intercambio cultural.

El documental será presentado por la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de ISF y CIS University, e impulsora del Programa Camino de Santiago, iniciativa que desde 2017 ofrece a jóvenes de bajos recursos la oportunidad de recorrer el Camino como experiencia de crecimiento personal, liderazgo ético y compromiso social.

“El Camino no es solo una ruta física; es un proceso interior que enseña a los jóvenes a conocerse, respetar al otro y comprender el valor de la perseverancia”, afirmó la Dra. Díaz de la Cebosa.

“Este documental invita a mirar la educación desde una perspectiva más humana y transformadora”.

Entre las personalidades confirmadas destaca Madeleine Pumariega, presidenta de Miami Dade College, reconocida por su labor en favor de la inclusión y la equidad educativa, además de la Cónsul General Belén Alfaro, cuyo apoyo reafirma el vínculo entre educación, cultura y diplomacia social.

Bajo el liderazgo de la Dra. Díaz de la Cebosa, ISF ha consolidado una visión educativa que tiende puentes entre Europa y Estados Unidos, integrando valores humanistas, derechos humanos y compromiso social. El Programa Camino de Santiago se ha convertido en una referencia internacional de cómo la educación puede trascender las aulas y transformar vidas.

“El Camino nos enseña que nadie llega solo, que cada paso cuenta y que el verdadero destino es el crecimiento interior”, concluyó la presidenta de ISF. “Si logramos que nuestros jóvenes comprendan eso, estaremos formando no solo mejores profesionales, sino mejores seres humanos”.