Bariloche acelera su proyección internacional con una potente agenda de eventos para 2026

En Bariloche, el aire huele a bosque, a lago, a chocolate recién fundido. La ciudad, acunada por los picos blancos de la Cordillera y las aguas azules del Nahuel Huapi, ha aprendido a convertir su paisaje en algo más que una postal: una promesa de experiencias , de movimiento y sabor, de aventura y hospitalidad.

Lejos de apoyarse únicamente en su belleza natural, Bariloche ha tejido una identidad que mezcla la emoción del deporte, la fuerza de su gastronomía y una agenda de eventos que la mantiene viva durante todo el año. No es casualidad que llegue a FITUR 2026 como emblema del turismo argentino, exhibiendo un destino que respira energía propia.

En marzo, su rugido deportivo volverá a escucharse con el Campeonato Mundial de Motocross, los días 7 y 8 , única cita de América en el calendario. Y entre senderos y lagos, volverán a resonar los pasos del UTMB® World Series , el desafío de trail running más exigente del planeta. Bariloche no mira el calendario: cada estación ofrece un motivo para quedarse. Desde el esquí en el Cerro Catedral hasta el rafting , el kayak o las caminatas por los bosques de lenga, la ciudad se entrega entera a quien la descubre.

Pero si el cuerpo encuentra vértigo en la naturaleza, el alma lo hace en la cocina. Bariloche sabe una Patagonia , un cordero al asador, una trucha recién pescada, unos frutos rojos que estalan dulces en la boca. Durante Bariloche a la Carta, en octubre, los chefs locales reinterpretan ese legado entre montañas, mientras cada Semana Santa, la Fiesta Nacional del Chocolate convierte las calles en un perfume irresistible. La gran protagonista es siempre la misma: la barra de chocolate más larga del mundo , una tradición que ya es leyenda.

En invierno, la nieve brinda su propia celebración. La Fiesta Nacional de la Nieve y decenas de eventos culturales mantienen el pulso de la ciudad, que no hiberna: vibra. Detrás de este movimiento constante está el trabajo de EMPROTUR Bariloche , que impulsa un modelo de turismo sostenible, creativo y fiel a su esencia.

Así, entre montañas, sabores y emociones, Bariloche llegó a FITUR 2026 con la fuerza de un destino que crece sin perder su alma. Un lugar donde cada visitante encuentra un motivo para volver… o quizás, para quedarse.