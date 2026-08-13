Albanchez de Mágina: el pueblo donde el PSOE cambia de fecha las fiestas patronales, para borrar todo rastro religioso

La reciente decisión del Ayuntamiento de Albanchez de Mágina de modificar la fecha de sus fiestas patronales ha generado un acalorado debate político y social.

En este choque, documentado por El Debate, se encuentran el PSOE local, que apoya esta medida por buscar una mayor participación, y el PP, que critica lo que considera un intento de “pisotear la fe” de los habitantes.

La corporación socialista ha determinado que la fiesta del año 2027 se celebre el 30 de abril, en lugar del habitual 4 de mayo, una fecha arraigada en la celebración de San Francisco de Paula.

Según informa Jaén Hoy, este cambio se propone para que coincida con un fin de semana y el puente nacional, dándole la oportunidad a quienes han emigrado a otras comunidades de regresar al pueblo durante las festividades.

Un cambio que reabre un viejo conflicto

El PP municipal afirma que esta decisión se ha tomado de manera “unilateral” y “sin consenso”, interpretando este movimiento como un intento de desvincular las fiestas de su significado religioso. Su portavoz, Mario León, ha acusado al equipo de gobierno de querer “disociar las festividades de la fe cristiana”, transformándolas en un evento civil que carece de actos religiosos.

Desde el Ayuntamiento, en cambio, se argumenta que la intención es asegurar la participación en unas fiestas que se ven afectadas por la despoblación. Al trasladar la fiesta al viernes anterior, en un periodo primaveral y con posibilidad de puente, la administración espera que más albanchurros que residen fuera regresen al municipio y participen en las actividades programadas.

La controversia es de peso, pues las fiestas patronales de Albanchez de Mágina incluyen rituales profundamente arraigados. Destacan la Procesión del Rosario de los Hachones, que se celebra el 3 de mayo, y la procesión en honor a San Francisco de Paula el día 4.

Qué está en juego en Albanchez de Mágina

En localidades pequeñas, el calendario festivo trasciende la mera gestión administrativa. Se convierte en un reflejo de la vida social, la identidad colectiva y el lazo entre quienes residen en la zona y aquellos que regresan para las celebraciones. Así, el cambio ha suscitado un análisis más profundo sobre si debe prevalecer la fecha litúrgica o la factibilidad práctica de la fiesta.

También influye el contexto demográfico. El propio Ayuntamiento explica que el traslado responde al intento de frenar la pérdida de población y aumentar la afluencia a los actos religiosos y festivos. No obstante, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tradiciones de San Francisco de Paula rechaza ese argumento, pidiendo que se mantenga el 4 de mayo como fiesta local, al considerar que la modificación rompe con la tradición del pueblo.

La fecha tradicional era el 4 de mayo .

. La nueva fecha establecida para 2027 es el 30 de abril .

. El objetivo de la administración es favorecer el regreso de vecinos que viven en otros lugares.

El PP local considera que hay una motivación ideológica y religiosa detrás de esta medida.

Tradición, patrimonio y un pueblo con mucho más que fiesta

Más allá del choque político, Albanchez de Mágina cuenta con un patrimonio que explica por qué su nombre resuena de tanto en tanto en el mapa cultural de Jaén. El municipio se asienta en Sierra Mágina, un entorno natural muy vinculado al turismo rural y la memoria histórica de la región.

Entre sus joyas más reconocidas se encuentran un castillo histórico y un acueducto romano, que, según fuentes sobre el destino, se conserva en un estado excepcional dentro de un Parque Natural. Este patrimonio convive con unas festividades que aún son el gran punto de encuentro del año para vecinos, familias ausentes y visitantes.

La dimensión religiosa también mantiene su relevancia. Albancultur ha promovido la declaración de la Procesión del Rosario de los Hachones como Bien de Interés Cultural en la categoría de actividad de interés etnológico, una iniciativa que resalta cuán intrínsecas son estas celebraciones al patrimonio vivo del municipio.

Qué son las fiestas patronales

Las fiestas patronales son celebraciones dedicadas al patrón o patrona de un municipio. Combinan actos religiosos, procesiones, música, encuentros entre vecinos y actividades populares, y en muchos pueblos constituyen el acontecimiento más importante del año.

En Albanchez de Mágina, este simbolismo es especialmente contundente, ya que la festividad no solo señala una fecha del calendario, sino que organiza el regreso de familias, propicia el reencuentro con el pueblo y asegura la continuidad de unos rituales que han sostenido la vida comunitaria durante décadas.

Suelen estar vinculadas al patrón o patrona local.

Mezclan fervor religioso con actividades festivas.

En pequeños municipios, también cumplen una función social y de reencuentro familiar.

El choque político y el eco de una discusión mayor

La controversia en Albanchez de Mágina se ha interpretado en términos ideológicos porque aborda un tema sensible en España: la conexión entre los ayuntamientos y las tradiciones religiosas en una sociedad que avanza hacia la secularización. Mientras el PP sitúa el conflicto en el ámbito de la “fe”, el PSOE local insiste en ofrecer una explicación más práctica y enfocada en la participación ciudadana.

Este enfrentamiento coincide con otras controversias recientes sobre calendarios festivos, cambios en las fechas y el papel de lo religioso en el ámbito público. En este caso, el tamaño del municipio no atenúa la intensidad del debate; al contrario, la acentúa, pues cada ajuste se siente como una alteración del equilibrio entre identidad, costumbres y convivencia.

Curiosidades de Albanchez de Mágina