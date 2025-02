El 47, un éxito lo mires por donde lo mires

El largo del director español Marcel Barrena es de esos contenidos que te hacen vibrar en la butaca.

Basado en una historia real, un conductor de autobuses decide subir por su cuenta y riesgo a su humilde barrio de Torre Baró, en las afueras de Barcelona, ya que nadie le hace ni caso en su pretensión de que una línea de autobús pase por su barrio: el 47.

Premiada como mejor película en los Goya 2025, ex aequo con La inflitrada, han tenido un pequeño defecto: no dárselo también al actor principal Eduard Fernández que está insuperable en su interpretación de Manolo Vital, el autobusero y hombre clave en la construcción del barrio, que merecía sin duda una estatuilla, aunque se la hallan dado por el film Marco, donde no está tan brillante ni tiene tanta fuerza. También tengo que señalar los merecidos Goya a Salva Reina y a Clara Segura como Actor y Actriz de Reparto, respectivamente.

No dejes de ver esta genialidad española que revive una historia no tan lejana donde se formaban los vecindarios pobres a base de construir casas por la noche, con tal de que al alba estuviesen techadas.

4½: ★★★★½