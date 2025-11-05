  • ESP
Un clásico del Oeste muy bien realizado

Dos Forajidos

La historia de la fuerza de la sangre

Dos Forajidos
Si piensas que va a ser un western posmoderno actualizado estás muy equivocado. ´Dos Forajidos´ es una verdadera película del Oeste con todos los elementos necesarios: un asaltabancos en busca y captura, cazarecompensas por doquier, unos críos que se quedan sin padres y tienen que salir hacia delante en una tierra dura y hostil, indios, caballos, muertes por revólver o por horca… Solo falta la chica guapa de la que se enamora el protagonista y trabaja de madame en el saloon del miserable pueblo.

El binomio Alec Baldwin-Patrick Scott McDermott es espectacular.

La dirección de Joel Souza es impecable, dentro del clasicismo, además cabe destacar la cuidada fotografía de la desgraciadamente malograda Halyna Hutchins, a quien Balwin le dedica por supuesto el film.

Algo largo el metraje, pero te aconsejo este western `como los de antes´.

3½ ★★★½

 

 

 

