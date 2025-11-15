Drácula: Una Historia de Amor

Es un placer inmenso ver una superproducción tan bien hecha, con unos decorados espectaculares, una iluminación magnífica, un maquillaje espléndido y una dirección de Luc Besson apabullante.

La historia de siempre pero contada de otra manera, más romántica, más humana, más gótica, pero con un Drácula igual de terrible y sediento de sangre.

La interpretación de Caleb Landry Jones como Drácula es magistral, y la de Christoph Waltz como religioso `matavampiros´ no se queda atrás.

Si te gusta el cine a lo grande no te la pierdas.

4 ****