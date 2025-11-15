  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Una superproducción impresionante

Drácula: Una Historia de Amor

Un Drácula diferente, romántico pero igual de asesino

Drácula: Una Historia de Amor
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Es un placer inmenso ver una superproducción tan bien hecha, con unos decorados espectaculares, una iluminación magnífica, un maquillaje espléndido y una dirección de Luc Besson apabullante.

La historia de siempre pero contada de otra manera, más romántica, más humana, más gótica, pero con un Drácula igual de terrible y sediento de sangre.

La interpretación de Caleb Landry Jones como Drácula es magistral, y la de Christoph Waltz como religioso `matavampiros´ no se queda atrás.

Si te gusta el cine a lo grande no te la pierdas.

4 ****

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]