Running Man

Una película de acción continua donde el protagonista, un permanentemente cabreado Glen Powel, al que le va como anillo al dedo su papel, se presenta a un concurso de caza humana para obtener medicinas para su hija enferma.
Una historia algo manida, basada en una novela de Stephen King, donde el protagonista tiene que sobrevivir 30 días para conseguir su premio, para lo que no deja de correr, esconderse y enfrentarse a unos despiadados oponentes, y todo para se forre la productora de televisión.
Hay que reconocer que es entretenida y a veces hasta emocionante, con personajes rebuscados y originales, pero no hay mucho más.
Si te apetece divertirte un rato y las pelis de acción, esta es tu apuesta.
3 ***