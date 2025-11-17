Homo Argentum

¿Cómo describir las características de un argentino en un solo film? ¡Es imposible! Por eso los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat han necesitado de 16 películas para intentarlo.

En historias muy diferentes, el fantástico actor Guillermo Francella se mete en el papel de cura, guarda de seguridad, famoso, boludo, director de cine, locutor deportivo y hasta de presidente del Gobierno de un país tan especial y carismático.

Unas secuencias eclécticas llenas de humor típicamente argentino que te sacan la sonrisa y pasas un buen rato en la butaca.

3 ★★★