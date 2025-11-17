  • ESP
16 películas en 1

Homo Argentum

Retratar la personalidad argentina sin caer en la pedantería

Homo Argentum
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

¿Cómo describir las características de un argentino en un solo film? ¡Es imposible! Por eso los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat han necesitado de 16 películas para intentarlo.

En historias muy diferentes, el fantástico actor Guillermo Francella se mete en el papel de cura, guarda de seguridad, famoso, boludo, director de cine, locutor deportivo y hasta de presidente del Gobierno de un país tan especial y carismático.

Unas secuencias eclécticas llenas de humor típicamente argentino que te sacan la sonrisa y pasas un buen rato en la butaca.

3 ★★★

 

 

 

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

