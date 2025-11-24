Los Miserables: El más importante musical de todos los tiempos

Los Miserables, es el musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo de los espectáculos musicales, habiendo superado las 15.000 funciones solo en Londres y continúa representándose con llenos diarios.

La producción londinense celebrará su 40º aniversario en octubre y continúa batiendo récords de audiencia en el “Sondheim Theatre” del West End de Londres y en todo el mundo, permanece por tiempo ilimitado. Se ha convertido en uno de los musicales de mayor éxito de todos los tiempos, con representaciones en 438 ciudades de 53 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 130 millones de espectadores.

Los miserables, se estrenará en España, una vez más, en el Teatro Apolo de Madrid el próximo 28 de noviembre, regresando al mismo escenario en el que conquistó España, coincidiendo en esta ocasión, con la celebración del 40º aniversario de su estreno en Londres en 1985. En España, hace 15 años, con una producción de Cameron Mackintosh, brilló con un éxito arrollador. agotando las entradas en todas las representaciones y ampliando su presencia en el Apolo, ante la exigencia del público para ver la obra, viniendo de todas las partes del país.

Este musical está completamente cantado en castellano. Una obra basada en la novela homónima de Victor Hugo, con música de Claude-Michel Schönberg y letras originales en francés de Alain Boublil y Jean-Marc Natel. El espectáculo se estrenó en 1980 en París y cinco años después dio el salto a Londres, producido por Cameron Mackintosh y adaptado al inglés por Herbert Kretzmer. La idea de adaptar la novela de Victor Hugo en forma de musical se le ocurrió al letrista Alain Boublil, durante una representación del musical, “Oliver” en Londres.

Boublil le transmitió su idea al compositor Claude-Michel Schönberg y juntos desarrollaron un esbozo de la historia, elaborando un análisis del estado mental y emocional de cada personaje. Schönberg empezó a componer la música mientras Boublil se hacía cargo del texto en colaboración con el poeta Jean-Marc Natel. Dos años después, quedó completada una maqueta de dos horas de duración, con Schönberg al piano y Boublil cantando todos los papeles.

El siguiente paso fue la grabación de un álbum conceptual en los Studios de Wembley, el cual vio la luz en 1980 y logró vender 260 000 copias.

En 1983, seis meses después del estreno de la obra del ingualable, Andrew Lloyd Weber, de su musical “Cats” en Broadway. El productor Cameron Mackintosh, recibió de parte del director húngaro Peter Farago un ejemplar del álbum conceptual de “Los miserables”. Farago, estaba impresionado por la obra y le pidió a Mackintosh que produjese una versión en inglés del espectáculo.

En un principio fue reticente, pero Mackintosh finalmente aceptó y junto con la Royal Shakespeare Company reunió un equipo creativo para adaptar el musical al público británico. Tras dos años de trabajo, la versión en lengua inglesa de “Los Miserables”, levanto el telón el 8 de octubre de 1985 en el “Barbican Centre” de Londres, por aquel entonces la sede de la Royal Shakespeare Company, antes de dar el salto al distrito comercial del West End. El enorme éxito del espectáculo en la capital inglesa propició su llegada a Broadway.

En Nueva York debutó el 12 de marzo de 1987 y pudo verse hasta el 18 de mayo de 2003, realizando 6 680 funciones. Actualmente es el sexto espectáculo de mayor permanencia en cartel en la historia de Broadway y en su momento fue el segundo. El musical recibió doce nominaciones en los premios Tony de 1987, alzándose finalmente con ocho galardones, entre ellos, el mejor musical y mejor música original.

A los montajes originales de Londres y Broadway le siguieron numerosas giras y producciones internacionales, así como conciertos y múltiples grabaciones en disco. En total ha sido visto por más de 70 millones de personas en todo el mundo. En Nueva York se ha repuesto en dos ocasiones: entre 2006 y 2008 en el “Broadhurst Theatre”, y entre 2014 y 2016 en el “Imperial Theatre”. En 2012 se estrenó una adaptación cinematográfica dirigida por Tom Hooper, que recibió el aplauso de la crítica y multitud de premios.

Para ser justos, debemos señalar que su antecedente en España está en 1986 en este mismo teatro con una producción de José Tamayo y Placido Domingo en asociación con Cameron Mackintosh y la actuación de reconocidos cantantes españoles de ese momento como Pedro Ruiz Blas en el personaje de Jean Valjean, en esta versión la encarna Adrián Salcedo; teniendo como cover a Carlos Solano. El papel de Javert lo hizo Miguel del Arco y ahora está a cargo de Pitu Manobens; así como Fantine, estuvo vocalizado por Gema Castaño, ahora es Teresa Ferrer.

Así, hasta un total en aquella ocasión de 35 personajes en escena, destacando la presencia de Carlos Marín en el papel de Marius o el personaje, Enjolras, que asumió el papel Enrique Ruiz del Portal, hoy estará Manuel Manente. Luisa Torres, fue Cosette, en esta ocasión recae el papel en Alexia Pascual; Madame Thenardier fue Connie Philp y ahora lo resuelve Malia Conde y el papel de su marido estuvo en la voz de Francisco la Hoz y ahora es Xavi Melero quien lo interpreta.

Hagámonos cargo que han transcurrido casi 50 años. En aquel momento los musicales no existían salvo el realizado en 1975 por Camilo Sesto “Jesucristo Super Star”, un riesgo que en principio creyó que seria, pero el público reacciono y se superó el bache y permaneció en cartel. La producción era íntegramente española con los gastos a cargo de Camilo Sesto. Permaneció en el Teatro Alcalá Palace de Madrid, desde el 6 de noviembre de 1975. La obra volvió a presentarse en el mismo teatro en 1984 con una nueva versión y elenco.

La producción original de 1975, fue dirigida por Jaime Azpilicueta, contó con Camilo Sesto, Ángela Carrasco y Teddy Bautista como figuras principales. La versión de 1984 incluyó a Pablo Abraira, Estíbaliz Uranga y Pedro Ruy Blas.

En 1992 Cameron Mackintosh, declaró recientemente que «Los Miserables” estuvo por última vez en Madrid hace 15 años y, aunque aquella producción fue un tremendo éxito de taquilla, hemos tenido que esperar hasta ahora para contar con un teatro que pudiera albergar la producción completa del West End de Londres. Me entusiasma –dijo Cameron- que regrese al teatro Nuevo Apolo, donde este gran musical se estrenó por segunda vez en España en 1992 y ahora en el mismo teatro con una diferencia de 32 años, con un magnifico elenco.

Un elenco de voces frescas, nuevo y muy emocionante, que dará vida a este legendario musical de una manera contemporánea, mientras celebramos sus extraordinarios 40 años ininterrumpidos en el West End de Londres, donde sigue batiendo récords de taquilla como el musical de mayor permanencia del mundo.

La icónica partitura de Los Miserables ha sido reconocida como una de las mejores de todos los tiempos, y muchas de sus clásicas canciones han sido adoptadas como himnos de revolución en todo el mundo, dondequiera que la gente se levante contra la injusticia y clame por la libertad.

La gran historia de Victor Hugo sigue siendo tan fresca y relevante hoy como cuando se publicó por primera vez en 1862, y la magistral adaptación musical de

Boublil & Schönberg creadores de la música y letra del musical, parece destinada a seguir por tiempo ilimitado, representándose en el mundo entero y escuchando al público cantar los temas emblemáticos situados dentro de esta obra.

Los Miserables, está basado en la clásica novela de Victor Hugo. Es una historia conmovedora de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Narra la vida de Jean Valjean, un ex convicto que busca la redención tras su liberación de la prisión. Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida de Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza.

Ambientado en la Francia posterior a la Revolución, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con la lucha de jóvenes idealistas en las barricadas. El musical explora temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza.

La icónica partitura de Boublil y Schönberg , incluye inolvidables canciones como «I Dreamed a Dream»; «On My Own»; «Bring Him Home»; «Do You Hear The People Sing?» y «One Day More», entre muchas otras. Afortunadamente en esta versión es en castellano al igual que la de 1986 y en 1992

Ganador de más de 180 premios internacionales, incluyendo 8 Premios Tony, 4 Premios Olivier y 5 Premios Drama Desk, entre ellos Mejor Musical.

Este musical fue y es referencia para el público que se aficione para asistir a los musicales. Igualmente, su absoluto éxito, hizo que se llevara a cabo la adaptación cinematográfica de 2012, que se convirtió en una de las películas musicales más exitosas de todos los tiempos, ganando 3 Premios Oscar y recibiendo 5 nominaciones más, incluida Mejor Película. Además, fue votado como “el mejor musical de todos los tiempos”, una versión especial de la emblemática canción “Do You Hear The People Sing?» se presentó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con este compromiso de la producción por parte de “ATG Entertainment” con experiencia de alto valor de otras producciones musicales, como más recientemente Matilda (2022), Mamma Mia! (2022), Chicago (2023) o “The Book of Mormon”, actualmente en cartel. Madrid continúa avanzando como una de las principales capitales del teatro musical en el mundo, junto a Londres y Nueva York.»