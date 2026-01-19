La Compañía L’Óm imprebis y su monólogo: ¿De dónde venimos?

En la sala negra de los teatros del Canal, ha entrado el sentimiento, la amabilidad y la sensibilidad teatral de la mano de Santiago Sánchez, perteneciente al grupo LÓm imprebis, que mantiene un esquema teatral que sorprende al presentarse con un escenario minimalistico con solo dos sillas una mesa y un banco.

Todo ello dentro de una circunferencia, que parece querer dar la impresión, que todo lo que hay fuera de ella no tiene que ver con nada, es como otro mundo. Santiago mientras interpreta, no sale jamás de esa zona roja que determina en el escenario y cuando lo hace, se sale del texto para interactuar con el público.

Una obra que con el genérico título de ¿De dónde venimos?, se nos antoja algo que no esté en nuestro conocimiento de algo nuevo. Supongo, en principio la pregunta es obvia y el público es consultado sobre si saben porque y sigue siendo obvia porque es nuestro origen el que le interesa al actor y se hace un intercambio de pareceres que nos lleva a la interpretación errónea de la obra o mejor, al haber llegado a una representación simplona. No más lejos de la realidad.

Los cuarenta años que lleva Santiago Sánchez en escena, no son para nada despreciables y menos ahora en este monologo, que mantiene la ayuda musical de Victor Lucas y la dirección de Hassane Kouyate, todo un personaje de las artes teatrales procedente de Burkina Fasso, depositario de la cultura oral del griot africano y coordinador artístico de la compañía de Peter Brook y a la vez responsable de Festival Francophonies del Ministerio de Cultura Francés.

El alegato a la pregunta comienza por diversas frases encadenadas de famoso poetas y personalidades literarias como, Eduardo Galeano, Pepe Mujica, Cervantes, Pavlosky, Reggianni, Cousse, Calderón, Tchaikovsky, Lorca… con música de fondo que se combina con las frases y los movimientos de Santiago, creando unas figuras y filigranas en escena, de belleza y de impacto en nuestra imaginación, la cual juega con nuestra memoria en la búsqueda de momentos en el que nosotros vivimos con esa frase o ese modismo machaconamente impreso en nuestro cerebro con el paso del tiempo

Santiago Sánchez, nos hace revivir ese momento y para más sorpresa, interpretamos que ese instante, es un momento importante y álgido, al intervenir Victor en su papel de regidor, con la bella canción de Serrat… “De vez en cuando la vida”. Con una perfecta sonoridad, llenaba Serrat la sala negra con su voz…

De vez en cuando la vida, nos besa en la boca

y a colores se despliega como un atlas

nos pasea por las calles en volandas

y nos sentimos en buenas manos…

De vez en cuando la vida, toma conmigo café

Y esta tan bonita, que da gusto verla…

A partir de este momento, todo cambia. Es un momento en el que la pausa y la tranquilidad parece haber sido elevada a un orden superior y la obra avanza sin que se le pueda poner “ni un, pero”. Únicamente, el público resuelve su incipiente morriña con un aumento de interés y seguimiento de los acontecimientos literarios que surgen de la boca de Santiago.

Todo un propósito del fruto de creadores de diversas etapas de nuestra literatura, literatos, pensadores y poetas. llevando acabo texto de gloria de nuestra literatura como Calderón de la Barca, que cerró el Siglo de Oro y su gran y conocida obra por todos, “La vida es sueño”. Aquí Santiago nos lleva al principio de todo cuando Calderón se encuentra con el dilema entre sueño y realidad con el personaje -en la obra, vida es sueño- de Segismundo, al escuchar a Rosaura y Clarín, reflexionar sobre su vida, cuestionando, si es real o un sueño, utilizando versos clave como:

«¡Qué es la vida? Un frenesí. / ¡Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción; / y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es sueño / y los sueños, sueños son». Aquí, apostillamos todos los que hemos leído o escuchado la cita, para dentro de nuestro pensamiento la frase… ya lo dijo Calderón”.

la libertad, “versus” destino, es la dualidad entre realidad y apariencia (sueño), y la condición humana, todo enmarcado en el estilo barroco característico de Calderón. Esta cita resume la idea barroca de la fugacidad de la existencia, sugiriendo que la vida es efímera y engañosa, como un sueño del que solo se despierta con la muerte.

Todo está en manos de Santiago, que continúa dando golpes de imaginación, uno tras otro para buscarnos en lo más enternecedor de nuestro cuerpo y nuestra alma, con los versos de José Hierro en su poema: “Todo ha sido nada”.

Es una composición que arrebata a quien no la conoce por el sentido abstracto de la misma y si se quiere continuar siendo feliz, debería leerse varias veces y su interpretación llegará con el misterio de “todo y nada” de lo que supone el paso por este mundo. No puedo y me cuesta resistirme, por menos detallar algunos de los compases de este poema:

Después de todo y todo ha sido nada/ a pesar de que un día lo fue todo/a pesar de que todo no era más que nada/ y el eco dice nada, nada/ y el eco dice todo, todo/ ahora, sé que la nada lo era todo/ y todo era ceniza de la nada…

Ahí queda. Sigue el texto. Búsquelo y léalo varias veces, cada una de ella servirá para tener un pensamiento distinto.

Ya puestos a entrar “a matar”, (como diría un taurino) me animo a apuntar con absoluta humildad y sin ánimo de empequeñecer esta magnífica obra creada por Hassane Kouyate y Santiago Sánchez, la incorporación del monologo de Hamlet, que situado en medio del escenario y con una calavera en la mano, el maestro y dramaturgo y autor universal Williams Shakespeare, le hace decir:

“¡Ser o no ser, esa es la cuestión! ¿Qué es mejor sufrir los golpes de la insultante fortuna o no soportando más calamidades hacerles frente y acabar de una vez?

¡Morir, dormir y en ese sueño acabar con todos los problemas! ¡Por eso es un final piadosamente deseado! ¡Porque con ese simple sueño podríamos dar fin al dolor y a los innumerables conflictos que constituyen la herencia de la carne!

SÍ, morir, dormir…tal vez soñar. Pero ese también es un gran dilema. Porque ¿qué sueños podemos tener cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida.”

Para mí, aquí Don Williams, tiene un pequeño “tufo” con el “Sueño de Calderón”, realmente nos consta que, entre sus lecturas estaban los autores españoles del Siglo, de Oro de la literatura española, como Cervantes, Lope, Calderón entre otros. Muestras de ello hay. Él, no lo ocultó nunca.

Actor y director comenzaron a colaborar en 2004 con la invitación de Sánchez a Kouyaté para trabajar en la formación de los miembros de su compañía.

Desde entonces, mantienen una estrecha relación que ha dado como fruto espectáculos como “Decamerón negro”, presentado en 2013 en Teatros del Canal, y proyectos de colaboración internacional sobre la cultura africana. Es el caso de Orígenes, creado en Guinea Ecuatorial y que pudo verse en Matadero Madrid.

El título ¿De dónde venimos? está tomado del cuadro homónimo de carácter fantástico pintado por Rember Yahuarcani, un artista visual de la selva amazónica. Santiago Sánchez y Víctor Lucas, que han trabajado juntos en diversas ocasiones, seleccionaron textos, pensamientos, músicas que les han marcado en el tiempo y que expresan “la necesidad de comunicarnos, en un diálogo que no es solo de palabras, sino también de ambientes y sonidos”.

Santiago Sánchez ha sido reconocido como director de escena con distinciones como el Premio Rojas de Toledo, el del Hotel Ercilla de Bilbao y el de, las de las Artes Escénicas de la Generalitat de Valencia. Ha adaptado textos de Brecht, Cervantes, Camus, Chéjov y Wajdi Mouawad, entre otros.

Como actor que se inició en “Els Joglars” en los años 80 y es autor de la versión española de “Chiquilladas”, de Raymond Cousse, Premio a la Mejor Interpretación de la Alternativa del Festival de Otoño de Madrid en 1993.

En 1983 fundó la compañía L’Om Imprebís, una de las más prestigiosas del panorama español. Ha llevado sus obras a Argentina, Brasil, EEUU, Francia, Marruecos, Burkina Faso, Colombia, Venezuela…, y ha dirigido dos proyectos de investigación sobre los saberes ancestrales del arte en Guinea Ecuatorial y en la selva amazónica del Perú.