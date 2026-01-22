Leo Harlem, mejor humorista de 2025

La Fundación de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), puso en marcha por vez primera el pasado año 2024, el “Premio SGAE de Humor Miguel Gila”, en honor de nuestro entrañable humorista único en su género Miguel Gila.

Ls entrega tendrá lugar, el próximo lunes 26, en los Teatro Luchana, lugar en donde se celebró la primera entrega de este premio de manos de la hija de Miguel Gila, Malena Gila en compañía de Antonio Onetti y Juan José Solana, presidentes de SGAE y Fundación SGAE respectivamente, en donde se vivió una noche mágica, llena de humor gracias en mayor en parte, a los muchos humoristas presentes en estos momentos en “plantilla escénica”.

Esta distinción fue instaurada con el objetivo de reconocer anualmente la aportación y legado de los profesionales del monólogo de humor, siendo Goyo Jiménez, el nombrado para esta primera ocasión como acreedor de los méritos para ser el agraciado y valorado por la junta establecida por la Fundación, con el presidente de la misma y el presidente del SGAE.

En su segunda edición, en los premios para el 2025, el galardón ha sido ampliado en sus categorías incluyendo los premios siguientes: “Al mejor espectáculo de la temporada y señalando el talento emergente, en la categoría de honor por toda su trayectoria profesional”; “Mejor monólogo de humor de la temporada 2025”, y en “El mejor espectáculo revelación de la temporada”.

El jurado, en esta ocasión, ha estado formado por los profesionales del humor como Manu Badenes, Eva Cabezas, Goyo Jiménez, Manel Lucas y Marta Martínez, ampliamente versados y con conocimiento de causa sobre el humor en la intersección entre las tablas, los telones, los micros y las pantallas.

El Premio de honor del humor Miguel Gila como mejor humorista 2025 ha recaído en el humorista y actor Leo Harlem, que recibe este galardón como premio por su peculiar, aguda y simple mirada a la vida cotidiana. En los foros en los que manifiesta, tanto su condición de expresividad, como su memorización de textos y chistes impacta por su novedad y naturalidad al contarlos.

Leo Harlem de nombre Leonardo González Feliz, nacido en Matarrosa del Sil, en León en 1962. A los siete años se trasladó con su familia a Valladolid, donde trabajaría como panadero de los 16 a los 28. Compaginándolo con su trabajo, empezó estudios universitarios en Arquitectura y posteriormente en Derecho, abandonando posteriormente ambos. ​

De los 28 años a los 40, trabajó en un bar de la capital vallisoletana, el Harlem, de donde más tarde tomaría su nombre artístico. Después de trabajar frecuentaba otro bar en el que se programaban espectáculos y cuyo dueño le animó a actuar porque le parecía muy gracioso. Fue entonces cuando unos amigos enviaron una actuación suya grabada a las previas de El club de la comedia, lo que supondría el pistoletazo a su carrera humorística al alcanzar la final del Tercer Certamen de Monólogos en 2002.

Fue comentarista de Radio Estadio en el año 2007 y subió vídeos al portal YouTube haciendo un personaje llamado “El Bocas de Zaragoza”, donde enseñaba la ciudad, y se hacía pasar por aficionado del Real Club de Futbol Zaragoza. ​ Después trabajó en La hora de José Mota, de La 1 de TVE, en el programa, “Cómicos”, con excelentes monólogos, y posteriormente, en El club del chiste de Antena 3.

En septiembre de 2010, Onda Cero confirmó la presencia como comentarista a Leo Harlem con el amplio elenco de comentaristas deportivos del programa, Radio Estadio que dirige y presenta el periodista Javier Ares Rodríguez.

Participó el 16 de enero de 2011 en la nueva etapa de El club de la comedia, ahora en La Sexta, y desde el 14 de febrero de ese año participa en el programa Sé lo que hicisteis, de la misma cadena, en la sección de «El defensor del mayor». El jueves 28 de abril de ese mismo año anunció su abandono del programa.

A partir de 2011, inició su gira con el espectáculo “Leo Harlem y Amigos”, compartiendo escenario con los mejores humoristas españoles del momento: Sinacio, Dani Delacámara, Sr. Corrales y Sergio Olalla, pasando por la mayoría de los teatros más importantes de España, como el Teatro Compac de Gran Vía de Madrid, el Coliseum de Barcelona, el teatro Olympia de Valencia, Bilbao, Zaragoza, etc.

En diciembre de 2013 colaboró en el espacio humorístico Se hace saber, de TVE y participa en Me resbala, de Antena 3.

El 4 de diciembre de 2017 recibe el VI Premio «Lambrión Chupacandiles» entregado por el Colectivo de Periodistas y Comunicadores Bercianos en Madrid, «Plumillas Bercianos». Para agradecer el galardón, Leo Harlem realiza al recibirlo un escrito exclusivo denominado, «Monólogo del Bierzo».

Los años siguientes son todos, llenos actuaciones en vivo y en directo, tanto en escenarios como en televisión.

En el cine, desde su debut en “Villaviciosa de al lado” (2016), se prodigó en comedias cinematográficas, en especial en las sagas dirigidas por Santiago Segura: Padre no hay más que uno 1 (2019), 2 (2020), 3 (2022) y 4 (2024), y A todo tren 1 (2021) y 2 (dirigida por Inés León, 2022).

Maestro del costumbrismo humorístico, transforma lo ordinario en extraordinario gracias a una “vis cómica”, de tono cercano y narrativo, con un carácter familiar y blanco.

Un humorista que celebra, también a través de lenguaje corporal, la absurda y maravillosa normalidad de la vida logrando así el Premio al Mejor espectáculo Premio SGAE Miguel Gila 2025.

El espectáculo Entregamos del presentador y cómico Manu Sánchez ha sido designado por unanimidad como el Mejor espectáculo de monólogo de humor Premio SGAE Miguel Gila 2025. “Estoy tremendamente feliz y muy orgulloso por el equipo, el proceso y el público que está llenando cada teatro. Es un regalazo”, explica al recibirlo. “Sin lugar a dudas, el espíritu de Miguel Gila ha estado presente en toda la confección de Entregamos. Él es un referente, el espejo en el que nos miramos todos los comediantes”.

El sevillano, que ha desarrollado una amplia carrera televisiva en Canal Sur, la radio y algunos programas televisivos nacionales y reconocido por su compromiso con la identidad andaluza, recibe este premio por su último show, un canto a la vida y a aprovechar cada segundo del presente, con tono ácido y que aborda las ironías cotidianas con su espectacular visión e ingenio. “Esta auto ficción lleva mucha comedia, pero también va cargada de una verdad dolorosa e incómoda. Nace de un salto al abismo que ha sido sanador, liberador y terapéutico”, reflexiona. “La comedia es mucho más potente cuando va cargada de contrastes y este espectáculo nos hace pasar por muchas emociones, pero, sin lugar a dudas, el humor es la gran herramienta para ponerle al mal tiempo buena cara. Morirse de risa es una de las mejores maneras de morir, pero vivirse de risa es mejor”.

Esta auto ficción, denominada “Entregamos” lleva mucha comedia, pero también va cargada de una verdad dolorosa e incómoda. Nace de un salto al abismo que ha sido sanador, liberador y terapéutico”, reflexiona Manu, “La comedia es mucho más potente cuando va cargada de contrastes y este espectáculo hace pasar por muchas emociones, pero, sin lugar a dudas, el humor es la gran herramienta para ponerle al mal tiempo buena cara. Morirse de risa es una de las mejores maneras de morir, pero vivirse de risa es mejor”.

Al conocer su designación, Manu Sanchez comenta: “Estoy tremendamente feliz y muy orgulloso por el equipo, el proceso y el público que está llenando cada teatro. Es un regalazo”- explica- “Sin lugar a dudas, el espíritu de Miguel Gila ha estado presente en toda la confección de Entregamos. Él es un referente, el espejo en el que nos miramos todos los comediantes”.

Javier Corral, se alza con el Premio al Mejor espectáculo revelación, II Premio SGAE Miguel Gila 2025 con el espectáculo “Abrazolamp! 2 (Acorralado)”. La secuela del exitoso monólogo de Javier, acerca del suicidio y revela su capacidad de poner humor donde antes hubo silencio, romper prejuicios y hacer comedia desde la sensibilidad, la verdad y el riesgo.

Escrito y protagonizado por el propio Javier Corral, el texto utiliza la risa y el teatro para enfrentarse a pensamientos autodestructivos y sitúa los abrazos, la cercanía y el contacto físico como el mejor remedio. Un espectáculo para desdramatizar el sufrimiento, el dolor y la muerte que ha permitido al propio autor servir de terapia y abordar este tabú abiertamente.

En 24 años desde que comenzó como actor, Corral ha trabajado y estudiado con una lista remarcable de directores que incluye a Carlos Saura, José Corbacho, Roger Güal, Javier Daulte, Juan Carlos Rubio, Hatem Khraiche y Jan Speckenbach entre otros. Corral ha recibido el primer premio de cine «Keep walking project» por toda su trayectoria y esfuerzo de manos del actor Luis Tosar.

Javier Corral ha tenido una extraordinaria trayectoria como actor, director y dramaturgo. Ha sido nominado a los Premios de la Unión de Actores por su papel secundario en la serie «Living Lavapiés» y participado en la producción nominada a los premios Goya «Machu Picchu». Corral recientemente dirigió la obra «Lo que está muerto no puede morir», encargo para Microteatro por dinero y el sindicato de guionistas Alma. Ha dirigido 7 obras y actualmente prepara la obra «Diatribas de un hombre que añora estar tumbado» junto al dramaturgo Félix Estaire.

“Esta categoría no solo reconoce la capacidad de hacer reír, reconoce también a quien ha sabido decir cosas nuevas que igual hasta entonces costaba decir en voz alta encontrando nuevas formas de hacerlo con humor”, declara Cabezas, miembro del jurado. “Porque el humor, como muy bien sabía Gila, no es solo chiste, es una manera de romper silencios, de mirar donde antes no se miraba y de quitarle miedo a lo que durante mucho tiempo fue tabú. Una categoría revelación puede servir como impulso para seguir creciendo, creando y probando. Porque una revelación no es llegar a lo más alto, es más bien tener claro lo qué haces, por qué lo haces y no dejar de intentarlo”.