WICKED: Obra avalada con más de 13 millones de espectadores en Londres

Con más de 6.500 representaciones y 13 millones de espectadores, a lo largo de su existencia en Londres, en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid, se incorpora este musical, consiguiendo las primeras cien representaciones, agotando día tras día las localidades y haciendo que el mundo de las brujas se convierta en un asunto familiar, siendo posible la presencia adultos y niños, será el próximo miércoles 28 con una función especial, tras estas 100 representaciones.

En su bagaje de premios obtuvo en Londres, un codiciado premio Grammy por el álbum; tres “Premios Tony” y un “Premio Olivier” que convierten a esta obra en una de las producciones musicales familiares más populares del West End… al igual que está sucediendo en nuestra capital. Casualmente, esta obra musical, es la décima producción teatral más longeva del West End de Londres, en la historia británica de los, musicales.

Este fascinante espectáculo denominado “Wicked” en traducción al castellano es, “Malvado”. Se puede ver todavía en Londres en el Teatro “Apollo Victoria” y es la historia jamás contada de “las Brujas de Oz”, en donde se situaba el famoso Mago de Oz y se despliega un espectáculo musical fascinante de magia, amistad y empoderamiento para todas las edades.

Ambientada en la mágica tierra de Oz, Wicked , narra la improbable amistad entre “Elphaba”, la incomprendida Bruja Malvada del Oeste de piel verde, y “Glinda”, la popular y alegre Bruja Buena del Norte. A medida que lidian con sus diferencias y los desafíos de la sociedad de Oz, se convierten en poderosas aliadas, desafiando las percepciones y, en última instancia, forjando el destino de la Ciudad Esmeralda.

“Wicked” profundiza en temas de aceptación, identidad y las complejidades del bien y el mal, cautivando al público con su encantadora historia y su inolvidable música. Desarrolla un trasfondo de amistad, amor y traición, con una complicada y magnífica mezcla de melodías de Stephen Schwartz.

Este musical, también contiene algunas de las canciones más importantes de la historia del teatro musical de todos los tiempos. Canciones icónicas como «Defying Gravity», «Popular» y «For Good» que dejan una huella imborrable en el público que asista a vivir en primera persona este espectáculo.

Según el “The Daily Terlegraph” comentó, que es una versión endiabladamente ingeniosa de “El Mago de Oz”. El musical nos lleva a la imaginación de la fascinante historia de los personajes de L. Frank Baum, El maravilloso mago de Oz’ , revelando las decisiones y los eventos que dan forma a los destinos de dos improbables amigos universitarios en su viaje para convertirse “Glinda la Buena” y “la Malvada Bruja del Oeste”, y descubren las decisiones y los acontecimientos que forjaron los destinos de ambos personajes, mientras estos improbables amigos emprenden su viaje juntos en esta conmovedora historia.

Con música y letras del legendario compositor Stephen Schwartz, presente en Madrid el día de su estreno, “Wicked”, ganador de más de 100 premios internacionales importantes, incluidos tres Tony; dos Olivier de teatro, y un Grammy quedando incluido en los premios “WhatsOnStage” en donde los espectadores votaron por los mejores musicales del West End de Londres, al mejor espectáculo del año, quedando en tercera posición. Una adaptación cinematográfica del musical se estrenó en el Reino Unido en noviembre de 2024 y aumentó la popularidad de este musical.

“Wicked”, al ser el décimo espectáculo más longevo en la historia del West End, en su representación en el teatro Apollo Victoria, con una capacidad de 2,384 localidades, es su máxima ocupación, y sigue a llenos diarios desde su estreno el 27 de septiembre del 2006. Este año cumple los 25 años de existencia.

El Apollo Victoria Theatre, es un teatro del West End londinense, ubicado en Wilton Road en el distrito de Westminster, junto a la Estación de Victoria. Fue abierto en 1930 como cine y teatro de variedades, hasta convertirse definitivamente en una sala dedicada al teatro musical, comenzando en 1981 con el musical “The Sound of Music” conocido en España, como el musical “Sonrisas y Lágrimas” cuya composición se debe a Richard Charles Rodgers, compositor estadounidense considerado uno de los más importantes entre los compositores de musicales de Broadway de la época junto a Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter o Jule Styne.

Posteriormente en el Apollo Victoria Theatre, se representó “Starlight Express”, musical creado por Andrew Lloyd Weber y se mantuvo en cartel desde su estreno en 1984 al 2002 y desde el 2006 se representa el musical Wicked.

La autoria de este musical se debe a Stephen Lawrence Schwartz, nació en Nueva York en 1948. En una familia judía. Es un letrista y compositor de musicales con una carrera de creación de musicales durante cuatro décadas, Schwartz ha escrito éxitos como “Godspell” en 1971; “Pippin” en1972 y Wicked 2003.

También ha contribuido con el guion de una serie de películas de éxito, entre ellos se cuenta el infantil, “Pocahontas” en 1995; “El jorobado de Notre Dame” en 1996”; “Pipi Calzaslargas” en 1997; “El príncipe de Egipto” en 1998, en este caso, tanto la letra como la música. Schwartz ha ganado el “Drama Desk Award for Lyrics”, (Premio al mejor guion); tres Premios Grammy tres Premios Óscar y ha sido nominado para seis premios Tony del mundo teatral.

En 2003, Schwartz regresó a Broadway, como compositor y letrista de Wicked , un musical basado en la novela Wicked: “The Life and Times” de la Malvada Bruja del Oeste , que cuenta “la historia de las Oz” caracteristicas desde el punto de vista de las brujas. El 23 de marzo de 2006, la producción de Broadway de “Wicked” superó la marca de 1000 performances, por lo que Schwartz, se convirtió en uno de los cuatro compositores (los otros tres son Andrew Lloyd Webber, Jerry Herman y Richard Rodgers) en tener tres shows consecutivamente, durante tanto tiempo en Broadway.

En España, tenemos la oportunidad, gracias a ATG Entertainment verlo en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid, con un desarrollo de dos actos con un descanso. Como datos curiosos apuntamos que salen a escena, más de 1000 piezas de vestuario; más de 100 pelucas. Los artistas realizan cada día, más de 180 cambios de vestuario y en algún caso se tiene que hacer el cambio de ropa en 30 segundos; el 70 % de los estampados han sido diseñados por Antonio Belart, en exclusiva para este musical.

La técnica de caracterización de la actriz que interpreta a Elphaba, con la piel verde, Cristina Picos, requiere dos horas de maquillaje diario; en los trajes, destacan miles de cristales y adornos metálicos fabricados exprofeso de forma artesanal; el mundo de Oz esta recreado por 2700 flores de Led y el escenario cuenta con 40.000 puntos de luz, las flores de Led, video Led inteligente y cabezas robóticas. Cuenta con elementos escenográficos que trabaja en 4 dimensiones; los trucos de magia y vuelos en directo son originales para esta producción y han sido diseñados por relevantes ingenieros.

El teatro ha sido dotado de 103 altavoces dando cobertura a toda la sala con un sonido limpio e inteligible; el elenco, goza de 40 micrófonos inalámbricos con un riguroso directo, al igual que la música con una orquesta de 10 músicos, que se distribuyen la interpretación de 60 instrumentos diferentes.

En el papel de “Elphaba” esta Cristina Picos; en “Glinda” Cristina Llorente y Lydia Fairén en el personaje de “Nessarose”; Javier Ibarz en el papel de “El Mago” hasta un total de 27 actores/ cantantes entre los que destacan, Esteban Oliver; Xabier Noigales y Aaron Mata, premiado ente año, como el mejor actor cantante del 2025 por su intervención en diversos musicales.

El director de “Wicked”, David Serrano, tuvo que aeleccionar los componentes del elenco entrede 3.500 currículums y pudo ver a más de 1.000 artistas antes de decidir quiénes serían los que dieran vida a estos fantásticos personajes.

Cuando hablamos de David, nos encontramos con un guionista brillante y un director transversal que se maneja tan bien detrás de las cámaras como en el escenario de un teatro y tanto en drama como en comedia. Director, productor, guionista y adaptador de cine, teatro y teatro musical.

Ha escrito los guiones de la película «El otro lado de la cama», de la que se realizó un remake en Francia y una obra teatral estrenada en varios países, y de su secuela «Los dos lados de la cama». Como director y guionista de cine ha realizado «Días de fútbol», uno de los mayores éxitos de taquilla del cine español y que le valió la nominación como Director Novel a los Premios Goya.

Es autor de los libretos de obras de teatro musical de grandísimo éxito como: «Hoy no me puedo levantar»; «Enamorados anónimos» y ha escrito y dirigido, en sus montajes para España y Argentina «Más de 100 mentiras».

En teatro ha adaptado, coproducido y dirigido las obras «Buena gente» consiguiendo el “Premio Tony 2011”; «Lluvia constante», «La Venus de las pieles» y «Agonía y éxtasis de Steve Jobs». También ha hecho las adaptaciones de las obras «Días de vino y rosas»; «Elling»; «Tierra del fuego» y «Bajo terapia». Ha colaborado en la producción de varias obras más, y ahora esta entregado a la dirección de “Wicked”.

La actriz y cantante Cristina Picos, Nació el 7 de julio de 1995 en la ciudad de A Coruña, donde vivió hasta los 18 años. En ese tiempo estudió en el Colegio Liceo La Paz, donde también empezó a hacer sus primeros pinitos musicales de la mano con la flauta travesera, de la que estudió durante 8 años en el Conservatorio de Música. Durante sus estudios de primaria y ESO, así como Bachillerato, perteneció a la Banda de Música del Colegio, siendo uno de los momentos más emotivos de su vida la despedida en el día de su graduación cuando sus compañeros tocaron, para que ella pudiera cantar.

Con 18 años dejó su casa y vino a Madrid para convertirse en maestra de primaria. Estudió Ciencias de la Educación en bilingüe en la Universidad Nebrija, incluida una estancia en la Universidad de Roehampton en Londres. Un año difícil que marcó su futuro, con vistas al teatro musical,

En su etapa universitaria continuó cantando, practicando la guitarra en la que fué autodidacta y siguió practicando con el piano que había tocado un poco en la última etapa. En el último año de carrera ya había hecho su primera incursión con un grupo de teatro amateur, llamado “A Destiempo”, donde prepararon el montaje de “Los Miserables”, fue la experiencia que acabó de convencerla de que eso era lo que más le gustaba en el mundo. Estudió Teatro Musical de la Escuela María Beltrán. Durante el 2017 ya hizo varios Castings y así llegó al 2018 donde hizo las pruebas de acceso para la escuela AMDA.

Entre los musicales en los que ha intervenido están “Alicia en el País de las Maravillas” “El Mago de Oz”; “La Isla del Tesoro”; “La Cenicienta”; “La Bella Durmiente” ;“Nelly Bly”; “La Vuelta al Mundo en 72 días”; “El Gato con Botas”; “Un Traje Nuevo para un Loco Emperador” “Metamorfosis Revolution” “Exorcismus, El Musical”; Abba el Musical”. En Italia, actuó en varias ciudades en el periodo del 2019/2020, con el musical “Siempre Frida, El día de los Muertos”.

La otra maga de la función, es Cristina Llorente, que interpreta el papel de Glinda, nacida en Valladolid. Realiza sus estudios d artes escénicas en Londres en Drama Studio London y en Madrid con Juan Codina, Arte 4, la Guindalera y Broadway Charly. Ha sido protagonista en musicales como, Pretty Woman; El Rey León; 101 Dálmata; El jovencito Frankenstein; Grease; AZ-Musical de Nacho Cano; Blancanieves y un sin fin de estrenos que pasan de los 30. Igualmente, tiene sus apariciones en series como Centro Medico; Galerias Velvet, entre otras series de éxito televisivas.

Es ganadora del Premio Broadway World 2020 como mejor protagonista en la obra “Ghost” y de mejor actriz revelación en los Premios Garamond 2007.

La dirección musical esta en las manos de Joan Miquel Pérez; La adaptación musical es de David y Alejandro Serrano; el sonido es de Gaston Briski y la dirección técnica de Paco Cobos.

Wicked, es una fascinante historia que revela la complejidad y humanidad que hay detrás de los personajes mas icónicos de Oz.