Nace un nuevo canal de TV dedicado de forma exclusiva al wéstern: dónde y a partir de cuándo podrá verse

Los vaqueros vuelven a la pequeña pantalla con mucha fuerza. AMC Networks lanza AMC Western, un canal que ofrecerá wésterns las 24 horas del día.

Su inicio está previsto para el 10 de febrero de 2026, y contará con clásicos de directores como John Ford, Sergio Leone y Henry Hathaway, además de eurowesterns filmados en nuestro país, en lugares como España.

Este canal premium será el único en su tipo en España y Portugal. Presentará desde las obras maestras de la época dorada de Hollywood hasta películas más recientes que se han convertido en cultos.

La programación incluirá spaghetti westerns rodados en lugares emblemáticos como Almería o Hoyo de Manzanares, que transformaron a nuestro país en un plató indispensable del género.

Antonio Ruiz, director general de AMC Networks International Iberia & Latin America, lo describe como un proyecto muy ambicioso con una apuesta máxima por la calidad. Su objetivo es convertirse en la referencia absoluta del wéstern en la península.

Dónde verlo

Podrás disfrutar de AMC Western a través de estas operadoras de pago:

Vodafone

Orange

Jazztel

Yoigo

Euskaltel

MásMóvil

DIGI

Avatel

Telecable

Pepephone

LOWI

PTV Telecom

Cable Local

Tivify

Además, estará disponible en Amazon Prime Video a través de AMC Channels. Sin embargo, por el momento no se podrá encontrar en Movistar Plus+.

Homenajes a los maestros

El nuevo canal rendirá homenaje a directores esenciales del género. Comenzará con un especial para conmemorar el mes de nacimiento de John Ford, con la emisión de sus tres películas más icónicas: Pasión de los fuertes (1946), Río Grande (1950) y El hombre que mató a Liberty Valance (1962).

Luego, se presentarán ciclos temáticos como «Leyendas del Oeste», que incluirán clásicos como Murieron con las botas puestas (Raoul Walsh, 1941), Duelo de titanes (John Sturges, 1957), Raíces profundas (George Stevens, 1953) o Colorado Jim (Anthony Mann, 1953).

Cada mes, «Se busca» pondrá el foco en figuras clave del género, comenzando por el icónico John Wayne. También habrá espacio para obras como Hasta que llegó su hora (1968), dirigida por Sergio Leone y protagonizada por grandes como Henry Fonda y Claudia Cardinale, así como eurowesterns destacables como El blanco, el amarillo y el negro (Sergio Corbucci, 1975) y El día de la ira (Tonino Valerii, 1967).

No faltará la presencia de Henry Hathaway, quien aportará títulos destacados como su colaboración en How the West Was Won (1962), junto a los ya mencionados Ford y George Marshall. Otros grandes nombres del género también estarán presentes: desde Howard Hawks, hasta John Sturges o el inconfundible Sam Peckinpah.

Estrellas legendarias como Clint Eastwood, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Robert Redford o incluso el carismático Paul Newman serán parte fundamental del contenido ofrecido.

Listas y rankings de imprescindibles

Para calentar motores, aquí tienes un ranking rápido con los wésterns más destacados que podrás ver en el canal:

Posición Película Director Año 1 El hombre que mató a Liberty Valance John Ford 1962 2 Hasta que llegó su hora Sergio Leone 1968 3 Pasión de los fuertes John Ford 1946 4 How the West Was Won John Ford, Henry Hathaway 1962 5 Río Grande John Ford 1950

Otros títulos imprescindibles incluyen Cimarrón, el primer wéstern galardonado con un Oscar a mejor película, así como Dos hombres y un destino, protagonizada por los inolvidables actores Redford y Newman.

Dani Pérez, vicepresidente de distribución y programación, asegura que ofrecerán obras maestras incontestables, títulos olvidados y películas para entender profundamente este género.

El wéstern resurge en la televisión justo cuando sus aficionados más lo necesitan. Así que marca bien la fecha y prepárate para vivir aventuras llenas de polvo y balas.