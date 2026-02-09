El musical, melodia de una leyenda: Goya

Hay que reconocer que la música en los escenarios teatrales, ha entrado de lleno en nuestra historia, ya sea literario, histórica, o de ficción, llevando a los más importantes acontecimientos, al igual que los más importantes protagonistas de todos los tiempos. Viene bien, realmente una cultura que pertenece a la cultura general, y poderla vivir sentado en una butaca y hacer un repaso de esa historia durante dos horas con música y canciones dejándonos plenos de satisfacción y cultura.

Que decir de Francisco de Goya y Lucientes, poco con respecta a la gran figura que fue de nuestra pintura del Siglo XVIII y XIX, con reconocimientos universal en las pinacotecas del mundo entero. Nació en Fuendetodos en 1746 Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo.

Su estilo evolucionó desde el rococó, pasando por el neoclasicismo, hasta el prerromanticismo, siempre interpretados de una forma personal y original, y siempre con un rasgo subyacente de naturalismo, del reflejo de la realidad sin una visión idealista que la edulcore ni desvirtúe, donde es igualmente importante el mensaje ético. Para Goya la pintura era un vehículo de instrucción moral, no un simple objeto estético. Sus referentes más contemporáneos fueron, Giambattista y Tiepolo.

También recibió la influencia de Diego Velázquez y Rembrandt. El arte goyesco supone uno de los puntos de inflexión que entre los siglos XVIII y XIX, anuncian la pintura contemporánea y es precursor de algunas de las vanguardias pictóricas del siglo XX, especialmente el expresionismo. Meritoria su colección de obras denominadas “las pinturas negras”, obras producto de su enloquecimiento por la pérdida progresiva de audición. Por todo ello, se lo considera uno de los artistas españoles más relevantes y uno de los grandes maestros de la historia del arte mundial con obras incuestionables de belleza como “las majas de Goya” vestida y desnuda en la que viene a estar representada la figura de la duquesa de Alba.

Igualmente, un fiel reflejo de su pintura de acción pictórica muy relevante es, con “la batalla del 2 de mayo de 1808”; Al igual en otro parámetro de belleza, los cuadros costumbristas de las fiestas de San Isidro como “El baile a orillas del Manzanares”; “El albañil herido”; “La gallina ciega”; “El Quitasol”; “Los Zancos”. Bodegones de caza como la serie de “la caza de la codorniz” o el bodegón “los perros de trailla”, excelente obra.

Todo su compendio más importante, se realiza en el periodo de 1770 a 1790, incluso en ese periodo, se enmarca su pintura religiosa y monárquica, con cuadros como “Bautismo de Cristo” o “la Duquesa de Benavente”; “Los duques de Osuna” o los diversos cuadros a la familia del Infante Don Luis.

Infatigable Francisco de Goya, …

El estreno de este musical en 2026 no es casual: 2026 se convierte en el escenario perfecto para rendir homenaje a Goya, hijo de Aragón y testigo de los Sitios que inmortalizaron la resistencia española. Dos siglos después de aquellos años convulsos, su figura regresa al teatro como símbolo de un país dividido entre la superstición y la modernidad, entre la pasión y el poder, recordándonos que el genio de Goya sigue tan vivo y actual como en su tiempo.

Se trata de un gran texto teatral con la música como hilo conductor, que cobra vida a través de 24 canciones originales interpretadas en directo y acompañadas por orquesta en vivo, creando una experiencia escénica única, vibrante y entretenida. Una obra pensada para emocionar y divertir, lejos de parecer una obra clásica, donde el ritmo, la pasión y el humor se entrelazan en cada escena.

Su compositor, Tom Vega, nos cuenta cómo surgió la idea del musical: “cuando escuché el discurso de Antonio Banderas al recibir su Goya honorífico y denunciar la mediocridad como gran negocio de nuestro tiempo y reivindicar la grandeza de nuestros artistas, sentí que no hablaba al aire. Me hablaba a mí, aquellas palabras fueron para mí -comenta Tom Vega- un llamado a la acción. Un recordatorio de que nuestra cultura merece ser celebrada con valentía.

Pensé en Goya, en como supo revelar la verdad y la belleza de un pueblo entero. Y entendí que su legado merecía una nueva voz. Y así nació “la melodía de una leyenda”; del impulso de responder a una llamada, y de la necesidad íntima de rendir homenaje a lo que somos. Y ahora, años después, la vida quiere que el musical se estrene en el teatro el Soho Caixa de Antonio Banderas en Málaga”.

Narra la vida apasionante de Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la Inquisición y la modernidad ilustrada. La trama, llena de emoción, giros dramáticos y comedia, acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio. Sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Cea Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas.

Una historia que indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor, mostrando a Goya no solo como pintor inmortal, sino como un hombre que luchó, amó y soñó en uno de los periodos más convulsos de la historia de España de los Siglos XVIII y XIX.

Con Velázquez como hilo conductor, son dos siglos los que separan a ambos pintores. La figura de Velázquez siempre ha sido esencial dentro de la obra de Goya, no sólo copiando sus cuadros para profundizar en la técnica, sino incluso utilizándolos como referencias en la creación de su obra. El ejemplo más célebre sería el autorretrato de Velázquez en Las Meninas que inspira el autorretrato de Goya en La familia de Carlos VI.

La narrativa de Goya trae a escena a otro personaje ilustre, esencial en la vida del artista: Velázquez, quien cobra vida y guía a Goya a lo largo de su relato, ayudándonos a entender la vida interior, las dudas o los conflictos del artista, así como su motivación personal de ser recordado para siempre, de convertirse en un español universal como lo es Diego de Velázquez.

En esta historia se ahonda en el apasionante vínculo artístico. De esta manera, al inicio de la obra, es cuando Goya, copia Las Meninas y la propia figura de Velázquez en el lienzo y Velázquez cobra vida y se le aparece a nuestro protagonista. Será Velázquez quien guiará a Goya a lo largo de su relato, y este mágico recurso nos ayudará a entender la vida interior, las dudas y los conflictos de Goya y su motivación personal de ser recordado para siempre, de convertirse en un español universal al igual que su gran maestro Diego de Velázquez.

Tom Vega, creador de la música y letra de este musical, “Goya, melodía de una leyenda”, es compositor musical especializado en piano y voz, con una sólida presencia en la creación para teatro musical y la pedagogía contemporánea. Cuenta con formación internacional y multidisciplinar: Bachelor of Music por la Royal Academy of Music, Londres; Musicólogo formado en King’s College London; Estudios avanzados de piano en Chetham’s School of Music for Gifted Musicians, Manchester;Formación en piano y lenguaje musical.

A lo largo de su carrera compagina la creación, interpretación y enseñanza musical con proyectos escénicos y académicos. Su versatilidad y compromiso creativo lo convierten en una referencia joven y emergente del escenario musical actual.

Con la recomendación de Tom Vega, autor de este musical, no podía por menos que determinar la dirección de la obra a un dramaturgo como Juan José Afonso, un canario nacido en la Guancha. Director de escena, que lleva media vida erradicado en Madrid, donde se ha convertido en uno de los directores de escena más prestigiosos del país. Su trayectoria está ligada a un largo etcétera de primeras figuras de la interpretación y la dirección como José Carlos Plaza, José Luis Gómez, Manuel Alexandre, Mario Gas, Concha Velasco, Magüi Mira, Vicky Peña, Ana Belén, Blanca Portillo, Berta Riaza… y la dirección de numerosas obras desde el 2004 con “Almacenados” de David De sola con José Sacristán y Carlos Santos para llegar. al 2018 con la Sombra de Don Alonso, de Antonio Tabares, con Emilio Gutiérrez Caba para pasar por Ingram Bergman con la obra “Después del ensayo”; “Antimateria” de Carlos Atanes; “La extraña pareja” de Neil Simon, con Juanjo Cucalón y Raúl Cimas; del mismo autor “Una Pareja de Risa”, con Javier Gurruchaga y Guillermo Montesinos. En el 2010 lleva a cabo l dirección de la gran comedia francesa, “La Cena de los idiotas” de Francis Veber, con Josema Yuste y Agustín Jiménez. Un sin parar de dirigir a llegar a este musical “Goya”.

Ignasi Vidal Actor, dramaturgo y director español. Destacado en teatro musical Su obra suma éxito de crítica en España y Latinoamérica con una larga trayectoria en teatro, televisión y cine. Destacado en el género musical, ha protagonizado títulos relevantes durante dos décadas. En 2015 debutó como director y autor con la obra “El plan”, que fue premiada y adaptada al cine en 2019. Desde entonces, ha escrito y dirigido varias obras propias, incluyendo “Dignidad”, estrenada en los Teatros del Canal y llevada a escenarios internacionales. Ha dirigido el musical “Antoine” (Premio Max), versiones de textos clásicos y producciones musicales como “El Médico” y “Los pilares de la tierra”, consolidándose como una figura clave del teatro contemporáneo español.

En 2024 escribe y dirige “Roca Negra», protagonizado por Juanjo Puigcorbé y María Adamuz. Recientemente dirige la versión musical de “Los pilares de la tierra” de Ken Follet.

En el capítulo de actores, tenemos en el papel de Francisco Goya a Javier Godino nacido en Madrid (1978) es actor y cantante. Se formó como actor en el Estudio de Interpretación de Juan Carlos Corazza e inició su andadura profesional en el mundo del teatro, antes de que se le diera en 2000 su primer papel en el cine en la comedia “Besos para todos”. Su dominio del inglés y del francés le permitió trabajar tanto en cine español como internacional, y en teatro, de texto y musical, alternando con papeles para televisión. Ha escrito y dirigido espectáculos. En 2009 tuvo un papel importante en la película argentina ganadora del Óscar 2010 “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella, que Godino coprotagonizó junto a Ricardo Darín y Soledad Villamil. Este papel, le valió dos nominaciones como Mejor Actor Revelación en los premios de la Unión de Actores de España.

También fue muy valorado su trabajo, en el musical “Hoy no me puedo levantar” estrenado 2005 y fue nominado como Mejor Actor por la Unión de Actores.

En 2013 crea su grupo de música junto a Asier Acebo, “The Wyest” y actúa en la película para televisión “Prim”, del asesinato de la calle del Turco, a las órdenes de Miguel Bardem, interpretando a Benito Pérez Galdós. En febrero de 2016 estrenó la obra del dramaturgo, David Mamet “Muñeca de porcelana”, como coprotagonista junto al actor José Sacristán, dirigido por Juan Carlos Rubio.

Javier Godino, a pesar de su juventud es de carácter fuerte. Muy trabajador, noble, fiel a sus principios, soñador, romántico, de gran intuición, es capaz de albergar en su cabeza dos ideas que parecen contradictorias y llegar a sus propias conclusiones.

Erika Bleda, la enigmática así denominada en la obra a la Duquesa de Alba, es una Bella Femme fatale, liberal, muy segura de sí misma, posee una gran fortuna. Casada, pero va por libre, le encanta divertirse, disfrazarse y salir de juerga, no teme a nada ni a nadie. Siempre controla ella la situación y suele conseguir todo lo que quiere. Erika nació en Málaga (1985). Comenzó sus estudios de piano a los siete años de edad. Tras pasar al grado medio de piano en el conservatorio malagueño Gonzalo Martín Tellado, realizó cuatro años de canto lírico en el mismo centro. Completa su formación musical con estudios de saxofón y canto, de la mano de prestigiosos profesores como Helen Rowson o Gary Samuels.

En 2010 trabajó en el musical Hair como Dione. Durante varias temporadas interpretó este papel en el Teatro Apolo de Barcelona, ha trabajado en musicales como “Los Amigos de Walt Disney” en el Teatro de La Latina (Madrid), con la dirección de Tricicle o “Aladín”, un musical genial en el papel de Jasmine.”

Ha recibido diversos premios, como Mejor Voz Femenina, y Mejor Actriz Revelación en Los Premios de Teatro Musical y Mejor Actriz Principal en los Broadway World Spain; ambos por su papel de Jasmine en “Aladin”, un musical genial.

Leo Rivera. Interpreta el papel de Godoy, el Carismático y verdadero Don Juan, que es guapo y lo sabe, además, es un ágil político, de hecho, una faceta alimenta a la otra. Amigo de sus amigos, pero un rival temible en política, dispuesto a jugar cualquier carta para llegar al poder. Piensa que en el fondo todo es un juego.

Leo Rivera, nació en Talavera de la Reina, Toledo, (1980). Estudió Teatro Musical en Memory (Madrid) e interpretación en Black Nexxus Studio de New York, con Susan Batson. Recibe clases de interpretación de Denis Rafter, Jesús Cracio, Claudio Pascual, Ricard Reguant, y Jordan Bayne; Tomo clases de canto con Mia Paterson, María Luisa Castellanos, Emelina Rodríguez y Rachael Lawrence.

En 2006, abandonó el musical ¡Mamma mia! y acto seguido, se incorporó a los ensayos de “El mágico prodigioso”, basada en la obra de Calderón de la Barca, en la que tuvo de compañeros a Jacobo Dicenta y Xabier Elorriaga. En el 2007 interpretó a Mario en el musical “Hoy no me puedo levantar”, y la obra de teatro “Olvida los Tambores” de Ana Diosdado.

En 2011, representa el musical “Avenue Q” en el Teatro Nuevo Apolo, con el cual recibió el Premio como Mejor Actor de Reparto en los Premios del Teatro Musical. En 2013 protagoniza la obra de teatro “Burundanga” en el Teatro Lara y meses después el musical de Hombres G, “Marta tiene un marcapasos”, que compagina con la serie “Vive Cantando”, hasta 2014.En noviembre, protagoniza la obra de teatro “Más apellidos vascos”.

A principios de 2022 adapta y protagoniza la obra “Yo Soy Hamlet” en el Teatro Reina Victoria junto a Gabriel Olivares En agosto vuelve al Festival de Mérida de nuevo con el musical El Aroma de Roma.

En 2023 compagina diferentes obras de teatros: continúa con “Yo Soy Hamlet” y Lotto; estrena “El Nombre” y “El Crédito”; y regresa a Burundanga. Entre junio y julio está en el Teatro Reina Victoria con “El Aroma de Roma. En 2024 protagonizará “50 sombras, el musical” y continuará con las obras, “Lotto”; “El Nombre” y “El Crédito”.

Francisco Morales, Diego Molero y German Torres representan a Cea Bermúdez, EL Gran Inquisidor y Floridablanca. Dos figuras cercanas a Goya que, entre consejo, presión y control, intentan encauzar su genio en un mundo donde el arte también se vigila. Gran Inquisidor Representa el absolutismo más puro. Peligroso, sobre todo sabiendo que poco a poco la Inquisición está perdiendo su poder, una situación que intentará remediar. Floridablanca, Martín Zapater Ujieres. Completan el tablero de Goya: el poder que manda, el amigo que sostiene y los ojos que vigilan…porque en la corte, hasta el silencio tiene protocolo.

El musical “Goya”, la melodía de una leyenda, nos muestra a Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la inquisición y la modernidad ilustrada.

La trama acerca al espectador a un Francisco de Goya, humano y contradictorio y ahonda en sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Cea Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa, revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas. Es una historia que indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor, mostrando a Goya no solo como pintor inmortal, sino como un hombre que luchó, amó y soñó en uno de los períodos más convulsos de España.

El musical tiene su estreno nacional el próximo jueves 12 de febrero en el Teatro del Soho de Málaga, para posteriormente, recorrer luego la ciudad de Madrid en Móstoles y San Sebastián de los Reyes, ante la dificultad de encontrar un escenario adecuado para esta obra, al estar ocupados con otros musicales, aquellos en los que se podría representar a la espera de que quede un escenario adecuado en Madrid capital. Málaga teatro del Soho 12 al 15 de febrero; Móstoles teatro del bosque 26 y 27 de febrero; San Sebastián de los reyes teatro Adolfo Marsillach 28 de febrero; Burgos fórum Evolución 6 y 7 de marzo; Valencia teatro Olympia 20, 21 y 22 de marzo; Zaragoza 25 de marzo al 5 de abril; teatro Principal el Ejido 10 y 11 de abril; Bilbao teatro Campos Elíseos 16 al 19 de abril ; Albacete teatro Circo 23 y 24 de abril; Murcia teatro Romea 1 y 2 de mayo; Huelva auditorio Colón 9 y 10 de mayo; león auditorio Ciudad de León 14 y 15 de mayo; Logroño teatro Bretón 23 y 24 de mayo 2026.