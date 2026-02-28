  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Acción y Traición

Cleaner: Recate Vertical

300 secuestrados quieren sobrevivir a una panda de canallas

Cleaner: Recate Vertical
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una trama más que inverosimil, donde una limpiacristales y su hermano autista tienen que salvar a una banda de criminales que tienen secuestradas a 300 personas en las alturas de un gigantesco edificio. El caso se complica cuando los jefes de la propia banda se enfrentan entre ellos…

Ya de por sí suena a demasiado fantasioso, pero ya sabemos que en las pelis de acción se puede hacer casi de todo, menos aburrir a la audiencia. Y eso es lo que ocurre con esta especie de sucedáneo de `La Jungla de Cristal´, que por muy bien que la dirija Martin Campbell, que hay que reconocer su valía, es anodina, disparatada y sin gancho.

Ningún actor sobresale especialmente, ni siquiera la maquillada protagonista Daisy Ridley, que aunque luche con pasión por salvar a una panda de corruptos y a su hermano, no llega a conectar con los espectadores.

En todo caso, si te apetece pasar un buen rato viendo escenas de acción bien elaboradas, pues vete a verla.

2

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]