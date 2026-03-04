Conmovedora, cercana, sencilla y original. La Vida es Verdi relata la historia de dos jóvenes realizadoras de cine, muy bien dirigidas por Berta García Lacht, que se empeñan en hacer un documental sobre el centenario de los famosos Cines Verdi, los más antiguos en activo de Barcelona.

Aunque hay actores de la categoría de Richard Gere, la realidad es que hay una abuela de 102 años que es la que más me ha gustado de toda la película. Tampoco las jóvenes directoras lo hacen nada mal entrevistando desde personajes relevantes, como los directores Isabel Coixet y J. A. Bayona, hasta sus familiares, amigos y vecinos, pasando por historias vivas del cine, como los creadores de los incombustibles Verdi.

Si te gusta el CINE con mayúsculas tienes que ver este emocionante documental, especial para cinéfilos.

3 ★★★