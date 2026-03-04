  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Una Historia Entrañable

La Vida es Verdi

El documental celebra los 100 años de los Cines Verdi

La Vida es Verdi
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Conmovedora, cercana, sencilla y original. La Vida es Verdi relata la historia de dos jóvenes realizadoras de cine, muy bien dirigidas por Berta García Lacht, que se empeñan en hacer un documental sobre el centenario de los famosos Cines Verdi, los más antiguos en activo de Barcelona.

Aunque hay actores de la categoría de Richard Gere, la realidad es que hay una abuela de 102 años que es la que más me ha gustado de toda la película. Tampoco las jóvenes directoras lo hacen nada mal entrevistando desde personajes relevantes, como los directores Isabel Coixet y J. A. Bayona, hasta sus familiares, amigos y vecinos, pasando por historias vivas del cine, como los creadores de los incombustibles Verdi.

Si te gusta el CINE con mayúsculas tienes que ver este emocionante documental, especial para cinéfilos.

3 ★★★

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]