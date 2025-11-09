Formidable ‘Coup fatal’, golpe de gracia a las clasificaciones culturales

Este espectáculo es una portentosa fusión de músicas antagónicas, una simbiosis de teatro, danza y ópera que viene muy al caso en un mundo donde están cayendo todos los presupuestos intelectuales anclados desde hace siglos. Un derroche de originalidad al que realmente no encontramos parangón en los últimos tiempos.

En ‘Coup Fatal’ se demuestra que músicas en las antípodas pueden transformarse en melodías sorprendentes mediante imaginación y creatividad: Vivaldi cruzado con una rumba, Nina Simone y Händel fusionados. Se trata de una fiesta vertiginosa en la que se suceden las sorpresas sin un segundo de tregua en base a la recreación de un ramillete de piezas excelsas de la música barroca pasadas por el tamiz de la música congoleña tradicional, bailadas e interpretadas en una coreografía cuya mezcla de espontaneidad y técnica tiene mucho que enseñar a las grandes compañías de danza occidentales.

El espectáculo tiene un a larga historia. Al parecer, cuando el contratenor congoleño Serge Kakudji decidió volver a su país hacia comienzos de la década anterior no quiso abandonar su formación operística y vislumbró fusionarla con la música popular de esta enorme región africana. La convergencia de los músicos Fabrizio Cassol y Rodriguez Vangama empezó a tomar cuerpo y acudieron al escenógrafo y coreógrafo Alain Platel para que tomara forma visual. Se estrenó en el verano de 2014 en Viena y recorrió Europa con gran éxito. Corregido y aumentado en proporciones no especificadas, ha renacido hace un año y ha pasado por Barcelona antes de estar en Madrid tres días. Kakudji ha sido sustituido por el sudafricano Coco Diaz y el fabuloso reparto de doce músicos, cantantes y danzarines congoleños puesto al día de manera acertadísima, con la incorporación de una mujer, Jolir Ngeme que da el toque final que faltaba.

Vangama es el director sin batuta de una orquesta que se sienta -pocas veces- en vulgares sillas de plástico. Dirige con levísimas señales al conjunto mientras no para de recorrer el escenario tocando una guitarra eléctrica de doble mástil con la que realiza maravillas. Platel ha sabido olvidar los cánones europeos y adaptarse a la versatilidad expresiva de los cuerpos de estos singulares artistas. Escenografía e iluminación tienen la discreción necesaria para que reine un sonido magistral administrado por Guillaume Desmet, y en la recta final el despliegue sensacional del vestuario de Dorine Demuynck, inspirado en la subcultura conocida como Sape, acrónimo de ‘Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes’ (Sociedad de Ambientadores y Personas Elegantes), como la palabra de argot francesa sape que significa «atuendo»: una tendencia centrada en las ciudades de Kinshasa y Brazzaville en la República Democrática del Congo y República del Congo respectivamente. Los ocupantes belgas traían ropa de segunda mano como herramienta de cambio para obtener la lealtad de los jefes, y a sus criados les daban ropa en vez de dinero como pago por su trabajo. Los congoleños la vestían de forma atrabiliaria y así se creó un estilo que pasó de marginal a reivindicativo.

El belga Alain Platel fundó la compañía Les Ballets C de la B en 1984, y la convirtió en referencia obligada de la danza contemporánea del siglo XX. En 2007 vimos ‘Import-Export’, que definíamos entonces como ‘la música barroca más decadente guiando los espasmos más horribles’ (ver nuestra reseña); estrenó en el Teatro Real en 2012 un experimento con coros de Verdi y Wagner titulado ‘C(h)oeurs’ que nos pareció fallido (ver nuestra reseña) y en 2017 en esta misma sala de ahora un homenaje a Pina Bausch que tampoco nos gustó demasiado (ver nuestra reseña). Ahora dirige la Comédie de Genève que asume esta difícil producción. El saxofonista Fabrizio Cassol y el guitarrista Rodriguez Vangama son los autores de esta potente composición resultante de la convivencia de la música de Monteverdi, Händel, Gluck o Bach con la congoleña tradicional con inspirados arromas de rock y jazz, presagio del mundo multipolar que está surgiendo, donde la cultura occidental se redimensionará en diálogo con las demás. El balafón y los likembe junto a la percusión flanquean las arias barrocas con resonancias mágicas y marcan un ritmo frenético que se va apoderando de ellas hasta transmutarlas.

Este sábado pudimos presenciar dos horas inolvidables. La gran sala roja no estaba del todo llena -los medios han pasado por encima de este terremoto inclasificable- pero las continuadas ovaciones de los asistentes al final estuvieron a la altura de lo que vimos.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Dirección artística: 8

Dirección musical: 9

Interpretación: 9

Música: 9

Coreografía: 9

Puesta en escena: 9

Producción: 9

Teatros del Canal

Festival de Otoño

‘Coup Fatal’

Comédie de Genève

6, 7 y 8 de noviembre de 2025

Dirección artística y puesta en escena: Alain Platel

Dirección musical: Fabrizio Cassol

Director de orquesta: Rodriguez Vangama

Composiciones: Fabrizio Cassol, Rodriguez Vangama, a partir de Händel, Vivaldi, Bach, Monteverdi, Gluck, con la colaboración de Coup Fatal

Escenografía: Freddy Tsimba

Iluminación: Carlo Bourguignon

Sonido: Guillaume Desmet

Vestuario: Dorine Demuynck

Fotografía: Chris Van der Burght

Asistente de dirección artística: Romain Guion

Asistente de puesta en escena: Éléonore Bonah

Con:

Coco Diaz (contratenor), Russell Kadima (voz), Boule Mpanya (voz), Fredy Massamba (voz), Deb’s Bukaka (balafón), Jolie Ngemi (danza), Cédrick Buya (percusión), Bouton Kalanda (likembe), Silva Makengo (likembe), Erick Ngoya (likembe), Brensley Manzo (guitarra), Évry Madiamba (percusión y calabaza) y Rodriguez Vangama (guitarra eléctrica, balafón).

Producción (reposición 2024): Comédie de Genève

Producción en la creación (2014): KVS – Bruselas y les ballets C de la B.

Estreno en la Comunidad de Madrid

Duración aprox.: 1 h 50 min.

La banda sonora del espectáculo tal como se publicó en 2014:

1 Toccata (After C. Monteverdi)

2 Presti Omai (After G.F. Handel)

3 Vedro (After A. Vivaldi)

4 Prelude (After J.S. Bach)

5 Domero (After G.F. Handel)

6 Stille Amare (After G.F. Handel)

7 Ekunda

8 Barbaro (After A. Vivaldi)

9 Che Faro (After C.W. Gluck)

10 Systeme De Jeu

11 Lascia (After G.F. Handel).

https://www.comedie.ch/fr/coup-fatal