Estos ‘NumEros’ le resultan a la Compañía Nacional de Danza

Un sobresaliente inicio de temporada para la nueva directora, Muriel Romero. Un programa triple bien pensado y excelentemente realizado por una CND que parece encontrar rumbo tras un período incierto ante su doble tarea, ballet clásico y danza contemporánea.

El título es una combinación de dos términos, numen y eros, en cierto sentido opuestos pero que conforman dos elementos centrales en la creación en danza: Eros como impulso vital encarnado, impulso creativo, fuerza deseante que se manifiesta en y a través del cuerpo; y Numen como presencia intangible, inspiración poética o espiritualidad inmanente que trasciende la voluntad del artista. Así de serio nos explican su propósito, una articulación de pensamiento teórico con la experiencia creadora en la danza. Para ello reúnen el trabajo de tres importantes coreógrafos, -Georges Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani-, que han desarrollado un pensamiento coreográfico formal entre lo racional y lo corporal, entre lo medible y lo inefable. ‘Los intérpretes trabajan a partir de sistemas numéricos –proporciones, repeticiones, permutaciones, secuencias– no solo como meros esquemas compositivos, sino como territorios vividos desde el cuerpo. El cuerpo, en este contexto, no se limita a ejecutar formas: las encarna, las perturba, las transforma. Así, la danza deviene un proceso en el que la precisión numérica se encuentra con el exceso del deseo, y la abstracción formal con la potencia afectiva del gesto’.

Romero (Murcia, 1972) completa así su sesuda presentación: ‘Los tres habrían abordado, desde distintas estéticas, la relación entre estructura matemática y energía corporal. Balanchine concebía la danza como «arquitectura en movimiento», y su uso de la música como partitura espacial anticipa ya una concepción matemática del gesto. Forsythe radicaliza esta visión al desplegar una investigación sobre las posibilidades arquitectónicas del cuerpo, descomponiendo el movimiento clásico en vectores, puntos de tensión y trayectorias geométricas. Godani, por su parte, lleva estas premisas al extremo físico y visual, construyendo composiciones donde la precisión matemática convive con una intensidad visceral, casi animal’.

La danza es un lenguaje abstracto que se resiste a ser descrito con palabras, que a lo más destila sensaciones y produce sentimientos, y con el que pocas intenciones y argumentos pueden expresarse premeditadamente. A lo más, intentar deducir a posteriori.

Serenade fue el primer ballet que creó Balanchine (1904-1983) con el American Ballet tras su exilio junto a Serge Diaghilev, a partir de la Serenata para cuerdas en do mayor de Tchaikovsky, cambiando el orden del tercer y cuarto movimientos. Ya dijo él que no tenía argumento, aunque añadiría que “cada hombre va con el destino a sus espaldas; se encuentra a una mujer, la ama, pero el destino ya tiene otros planes”. Una sencilla escenografía de tonos azules sirve de marco a los movimientos rítmicos, precisos y sólo aparentemente narrativos de los cinco solistas y veinte bailarinas del cuerpo de baile en una serie sucesiva e ininterrumpida de escenas en las que se percibe un romanticismo neoclásico de puntas y tules pero emergido del corsé ortodoxo que oprimía al ballet todavía entonces. La puesta en escena de Colleen Neary, bajo el estricto control del The George Balanchine Trust resulta perfecta y la interpretación de alto nivel técnico. Y sobre todo, transmite la calma que segregan belleza y armonía. La ORCAM titular del Teatro de la Zarzuela con la dirección musical de Manuel Coves sonó notable.

‘Ecos de un alma inquieta’, la segunda pieza del programa, parte del tríptico ‘Gaspard de la Nuit’, una composición para piano solo escrita por Maurice Ravel en 1908, muy innovadora dentro de una forma clásica. Jacopo Godani (creador de dos piezas para la CND, ‘Cult Race’ en 2001 y ‘Prototype Hero’ en 2005), ofrece una serie de dúos y cuartetos de intrincadas combinaciones, aún con zapatillas de punta pero incurriendo en frenesís y rupturas del canon dominante. La difícil partitura de Ravel es interpretada en directo de forma excelente por Gustavo Díaz-Jerez. Godani -que firma también la iluminación y el vestuario- convierte los cuerpos en jeroglíficos imposibles, y las articulaciones de los danzantes realizan juegos tan descoordinados que a veces parecen mágicos. En 2018, la Dresden Frankfurt Dance Company que él elevó a la cima de la danza europea, trajo la pieza al Teatro real en el marco de un programa triple de coreografías suyas que tuvo mucho impacto (ver nuestra reseña de entonces).

Tras dos platos hondos, para el corto e intenso postre hubo que sufrir otro intervalo, pero mereció la pena. ‘Playlist (Track 1, 2)’ se basa en dos canciones pop,’Surely Shortly’ de Peven Everett e ‘Impossible’ de Lion Babe (bastante fea la primera y bastante sosa la segunda). Según William Forsythe (1949), su música cuadra perfectamente con el ballet clásico. Hay mucho en común entre sus estructuras compositivas y las de Prokófiev, Stravinski y Tchaikovski. Las síncopas y los contrapuntos subyacentes en la música permiten el mismo tipo de impulso que esos compositores aportaron a la música al ballet. Trata de enmarcar adecuadamente el uso más tradicional del ballet académico y de alguna manera revitalizarlo con un ritmo desbordante que transmite alegría y optimismo. Y así fue a juzgar por la reacción del público que siguió el ritmo con palmas y lanzó gritos entusiastas.

Todo indicó este jueves que el estreno ha sido un éxito y nuestra reseña está de acuerdo con el respetable público seguidor de la CND que promete esta temporada 16 producciones, de las cuales nueve estrenos y cinco creaciones. Antes habrá que aguantar chaparrón. Los bailarines de la CND y el BNE anuncian paro y concentración en la puerta del teatro el próximo día 19. Su salario bruto dicen que es de unos 24.500 euros al año; es decir, unos 1.700 euros al mes, más un complemento de unos 300 euros por desplazamiento de horario y horas extra. Piden una actualización inmediata, dicen que esperan desde 1995.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Coreografías: 8

Músicas: 7

Escenografías: 7

Producción: 9

Programa de mano: 9

Documentación a los medios: 7

TEATRO DE LA ZARZUELA

NumEros, Compañía Nacional de Danza

Del 11 al 21 de diciembre, 2025

Programa:

SERENADE

Coreografía: George Balanchine © The George Balanchine Trust

Música: Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893). Serenata en Do mayor para orquesta de cuerda, Op. 48

Interpretación musical: Orquesta de la Comunidad de Madrid ORCAM

Director musical: Manuel Coves

Puesta en escena: Colleen Neary

Diseño de vestuario: Karinska

Realización de vestuario: Estudio Tania Bakunova

Duración: 35 minutos

Estreno absoluto por la compañía de la School del American Ballet Ballet en el Adelphi Theatre de Nueva York (EE.UU.), el 1 de marzo de 1935.

Estreno por la Compañía Nacional de Danza: (Ballet Nacional de España Clásico) en el Teatre Principal de Palma, Palma de Mallorca (España), el 15 de diciembre de 1983.

ECHOES FROM A RESTLESS SOUL

Coreografía: Jacopo Godani

Música: Maurice Ravel Gaspard de la nuit

Pianista solista: Gustavo Díaz-Jerez

Diseño de iluminación y vestuario: Jacopo Godani

Asistentes coreográficos: Vincenzo de Rosa, Zoe Lenzi

Duración: 26 minutos

Estrenada por la Dresden Frankfurt Dance Company en la Bockenheimer Depot de Frankfurt (Alemania) el 16 de noviembre de 2016.

Estreno hoy por la Compañía Nacional de Danza

PLAYLIST (Track 1, 2)

Coreografía: William Forsythe

Música: Peven Everett: Surely Shorty / Lion Babe: Impossible (Jax Jones remix)

Puesta en escena: José Carlos Blanco Martínez

Diseño de vestuario: William Forsythe

Diseño de iluminación: Tanja Rühl

Realización de vestuario: Iñaki Cobos

Duración: 10 minutos

Estreno absoluto por The English National Ballet, en el Sadler’s Wells, Londres (Reino Unido), el 12 de abril de 2018.

Estreno hoy por la Compañía Nacional de Danza

Duración total aprox. 1 hora 45 minutos con dos intervalos

Horario: 19:30 excepto domingos 18:00

Actividad divulgativa para todos los públicos: Los pasos invisibles

12, 13, 14, 19 y 21 diciembre 2025.