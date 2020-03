‘Diario último’, de Ignacio Carrión

Hay personas que nacen con un don y eso es lo que sucedió con el autor de este libro, Ignacio Carrión, cuya gracia para escribir era innegable. Cuestión distinta es que sus obras se vendan más o menos, pero eso ya no era suya, sino de los gustos de los lectores, que a veces van por épocas. Pero de que escribía mejor que otros que venden más, no cabe duda.

La génesis de estos diarios, de los cuales este parece ser la última entrega, aunque nunca se sabe, porque queda mucho material inédito, fue muy lógica: El autor comenzó a escribirlos para poder recordar los asuntos comentados tal como los vio en su momento. Es decir, fueron escritos para consumo propio y sin intención de publicarlos. Por ese motivo, los comentarios son crudos, nada diplomáticos, y dotados de esa manera peculiar de ver la vida propia del autor. Debió de comentarle la existencia de estas anotaciones a alguien del mundo editorial y se le recomendaría que las publicase. Podría confirmar este dato consultando las entregas anteriores, en alguna de las cuales consta, pero tampoco lo creo necesario. El caso es que se puso manos a la obra, es decir a seleccionar algunas y hacer que se las pasaran a máquina y cuando fueron leídas por la editorial que las tenía que publicar empezaron los problemas, porque figuran muchos personajes relevantes del mundo y de España. Finalmente, se han ido publicando, uno tras otro, varios volúmenes, hasta llegar a este. Pero, como él mismo decía, hay un cambio con respecto a los orígenes. En los últimos tiempos, la gente estaba avisada, o sea, que ya sabía que lo que le contaba podía acabar en las páginas de sus diarios, pero esto a él no le preocupaba tanto como la otra realidad, y es que, como he dicho antes, escribía sin intención de publicar, y al final ya sabía que no era así y tampoco deseaba que esto le condicionara. Y entonces dio con la clave, o eso creía él, que consistía en escribir como si estuviera muerto.

La muerte le llegó después de una enconada lucha con un cáncer que se le presentó cuando parecía disfrutar de una segunda juventud. Y en este sentido, estos diarios son los más entrañables de todos, puesto que muestra, entre otras muchas cosas, su lucha a brazo partido con la enfermedad, contado todo con el realismo que le era propio.