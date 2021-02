Las 7 mejores editoriales de autoedición

Editorial Letra Minúscula

Hay un aspecto clave que coloca a esta editorial por encima de las demás: permite que los autores tengan un control total sobre las ventas. Si eliges la opción de publicar en Amazon con ellos, te darán las claves de la cuenta. Son, además, la empresa de referencia en autopublicación en esta plataforma.

Esto te permite controlar tu libro, saber cuánto has vendido y poder hacer los cambios que quieras sin dar explicaciones a nadie. Eres el dueño de tu obra. Si optas por otras opciones siempre tendrás que fiarte de los datos de las ventas que otros te den y no tendrás un control sobre el dinero que genere tu obra.

Letra Minúscula es, además, la editorial de autoedición con más seguidores en YouTube en todo el mundo hispano. Su canal y su blog generan constantemente contenido gratuito de calidad que puede ayudar a los escritores autoeditados.

Otras editoriales solo ofrecen la posibilidad de publicar un libro en un pack cerrado con un precio único. Editorial Letra Minúscula permite al autor contratar los servicios que necesite: portada, maquetado, corrección, etc.

Un punto más a su favor es que no solo publica el libro en papel, sino en ebook, y también en audiolibro, y es líder en la publicación de audiolibros en español para escritores autoeditados.

Si la comparamos con otras editoriales vemos que relación calidad-precio de Editorial Letra Minúscula es superior. Además, su servicio de atención al cliente es excelente, rápido y cercano.

Círculo Rojo

Esta editorial fue bautizada a partir de una famosa aventura del detective Sherlock Holmes, el entrañable personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle.

Círculo Rojo es una de las editoriales de autoedición más antiguas. Está orientada a escritores que desean publicar al margen de las editoriales convencionales. Esta editorial ha conseguido algunos premios editoriales a nivel nacional en España y tiene una participación activa en ferias y otros eventos.

También tiene acuerdos de distribución con Logista, que distribuye libros de algunas editoriales tradicionales importantes como Planeta y McGraw Hill.

Círculo Rojo paga las regalías a sus autores mediante una plataforma exclusiva y organiza premios anuales donde participan los escritores que publican en ella.

Letrame

Editorial Letrame ayuda a los autores independientes a posicionarse en el competitivo mercado editorial de hoy en día. Uno de sus principales fuertes es la corrección ortotipográfica, la cual garantizan en todos sus libros, siguiendo las normas actualizadas de la Real Academia Española.

Letrame ofrece un servicio bastante completo destinado a cubrir la mayoría de las necesidades de los autores a través de distintos paquetes que incluyen la corrección (ya mencionada), la maquetación, el diseño, la impresión y la distribución, entre otros aspectos centrales del trabajo editorial.

También organizan sus propios certámenes de escritura, donde premian a los autores de su catálogo que han obtenido el mejor desempeño a lo largo del año. Ofrecen premios para las categorías poesía, juvenil, romántica, novela negra, fantasía, ensayo y empresa, crecimiento personal e infantil.

Pero no olvides que para formar parte de alguno de sus concursos es un requisito indispensable que los libros participantes hayan sido publicados por Letrame.

Caligrama

Editorial Caligrama se presenta a sí misma como el sello de publicación personalizada de Penguin Random House Grupo Editorial, el gigante mundial de la edición tradicional de libros. Nació en 2014 y hoy en día cuenta con más de mil libros en su catálogo.

Por si no lo sabes, Penguin Random House Grupo Editorial es propietario de sellos famosos como Alfaguara, Grijalbo, Lumen y Debolsillo, entre otros, hecho que lo convierte en uno de los mayores editores de libros a nivel mundial.

Más que una editorial de autoedición propiamente dicha, Caligrama es una sección de Penguin dedicada exclusivamente a publicar autores independientes. Su catálogo abarca contenidos muy diversos como novela, poesía, ensayo y obras experimentales.

Caligrama brinda servicios integrales para autores independientes, desde la corrección del texto hasta la publicación en papel y libro digital. También organiza concursos literarios donde premia las mejores producciones de su catálogo editorial.

Universo de Letras

Universo de Letras es la plataforma de autoedición asistida de Editorial Planeta. Grupo Planeta es uno de los gigantes editoriales más reconocidos en España y América Latina. Se trata de una compañía multinacional que lidera el mercado editorial tradicional desde su fundación, a mediados del siglo pasado.

Universo de Letras opera con la plataforma Lantia Publishing, una reconocida empresa que gestiona la última tecnología editorial. Innovación y excelencia son los pilares de su política empresarial.

Al igual que muchas editoriales de autoedición, Universo de Letras ofrece los servicios de valoración profesional, corrección, impresión y distribución, entre muchos otros.

Su principal modalidad de trabajo son los packs editoriales, combos cerrados donde se incluyen por defecto los servicios necesarios para la publicación de tu libro.

Bubok

Bubok Publishing es una plataforma surgida en España en 2008 dedicada a la autopublicación, tanto en soporte papel como en libro digital.

Ofrece servicios editoriales integrales similares a los de una editorial tradicional, tales como corrección, maquetación, impresión y distribución. Puedes contratar estos servicios de uno en uno o mediante packs que incluyen varios servicios a la vez.

Bubok tiene convenios con instituciones públicas de España como la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Justicia.

Al igual que otras editoriales especializadas en autopublicación, Bubok organiza concursos periódicos entre los autores que publican con su sello. Estos certámenes se han llevado a cabo desde 2009 hasta 2018 de manera ininterrumpida.

Lulu

Lulu ofrece una serie de servicios editoriales que abarcan publicación de novelas y libros de poemas, álbumes de fotos, cómics, revistas, anuarios, libros digitales, calendarios, etc.

También se dedican a encuadernar libros en tapa blanda rústica, con espiral, con cubierta grapada o con sobrecubierta. Realizan impresiones en color y blanco y negro, en papel crema o blanco, con acabado mate o brillante.

Una de sus especialidades es la edición de obras en tapa dura y, si eliges publicar con ellos en formato digital, puedes optar entre archivos PDF o EPUB.

También te ofrecen una amplia gama de tamaños, desde los clásicos formatos A de Europa y América Latina hasta los basados en pulgadas, como el tamaño carta (letter) y algunos diseños cuadrados, como el conocido 8,5″ x 8,5″.

¿Qué es la autoedición?

Hasta aquí hemos visto opciones para autoeditar tu libro pero… ¿qué es concretamente la autoedición y cómo puedes elegir la mejor alternativa?

Edición de autor, publicación autogestionada, autoedición… son todas expresiones equivalentes. Autoeditar es tomar las riendas de la publicación de tu libro y publicarlo por tu cuenta, decidiendo todos los aspectos de la edición, desde el documento en blanco hasta el libro listo para venderse en librerías locales y en todo el mundo a través de internet.

En el pasado, hacer libros era caro y difícil. Antes de que hubiera un ordenador en casi todos los hogares, las editoriales monopolizaban los recursos del diseño gráfico, la corrección de texto, la impresión y el marketing.

Maquetar un libro era un asunto complicado, imprimir era carísimo, y no querrás saber lo que cuesta un segundo de publicidad en televisión en horario central.

Pero todo cambió en los últimos años y ahora muchísimas personas tienen los recursos necesarios y la habilidad suficiente para trabajar en la edición de su propio libro desde casa, usando un ordenador común y valiéndose de la gran cantidad de información disponible en internet.

Además, hoy en día prácticamente cualquier persona es capaz de hacer publicidad de sus productos empleando las redes sociales.

Para entender mejor por qué la autoedición es la opción más conveniente para los autores independientes, primero hay que saber cómo funcionaba el mercado editorial tradicional.

Edición tradicional: la manera difícil y anticuada de publicar un libro

Hasta hace muy pocos años la única manera de publicar un libro era enviarlo a una editorial tradicional y esperar que les gustara a los editores. Había que tener mucha suerte y talento para ser elegido entre miles y miles de personas con la esperanza de vivir el mismo sueño: ser escritor.

Una vez que te aceptaban, las opciones posibles eran dos:

Primer caso: Si el departamento de ventas de la editorial pensaba que tu libro era bueno y tenía potencial para vender miles de ejemplares, los editores te ofrecían un contrato y tu libro pasaba a formar parte del catálogo de la editorial.

No creas, sin embargo, que a partir de entonces todo iba a ser color de rosa.

Muy por el contrario, los contratos de las grandes editoriales tradicionales eran sumamente desfavorables para los escritores principiantes (y para los escritores famosos también, a veces): te ofrecían un 10 % de las ganancias generadas con tu libro y, en ocasiones, el porcentaje de ingresos para el escritor era de apenas un dígito.

No era extraño que el escritor terminara siendo prácticamente un empleado de la editorial a cambio de un pago miserable.

Segundo caso: Por el contrario, si los editores no veían potencial de ventas en tu libro, te ofrecían publicarlo, pero tú debías pagar hasta el último centavo por la edición.

Si tu libro no les gusta, pero aceptan publicarlo de todos modos, las editoriales tradicionales te hacen un presupuesto (a veces exagerado) en el que cada paso del proceso de edición tiene un costo que no puedes eludir.

En este segundo panorama la editorial funciona más como una imprenta que como una editorial de verdad y tú te conviertes en un cliente cautivo de sus caprichos.

Las editoriales tradicionales son el negocio de unos pocos

Los grandes escritores tienen un agente, un representante comercial (igual que las estrellas de Hollywood) que se encarga de conseguirles tratos favorables.

Pero los autores independientes, que no cuentan con presupuesto para pagarse un representante, suelen terminar frustrados, con su libro guardado en un disco duro listo para fallar en cualquier momento y así dar por terminado para siempre el sueño de publicar.

¿Qué conclusiones pueden sacarse de todo esto? Obviamente, las prácticas editoriales tradicionales están diseñadas para favorecer a los mismos de siempre, una camarilla de editores, agentes y autores consagrados aferrados con uñas y dientes a un negocio exclusivo, un círculo herméticamente cerrado para el 99,99 % de los autores independientes del mundo.

Pero el avance de la tecnología está provocando que las editoriales tradicionales pierdan su monopolio y cada vez son más los autores independientes que se convierten en escritores de éxito mediante la autopublicación de sus libros.

¿Qué hace una editorial de autoedición?

Quizás pienses que «editorial de autoedición» es una expresión contradictoria. Pues no, te lo explicaremos fácilmente.

Publicar con una editorial de autoedición es una manera dinámica y moderna de tener el control de tu libro y venderlo en todo el mundo.

La principal tarea de una editorial de autoedición es asesorar a los autores independientes para que tomen por ellos mismos las mejores decisiones que convertirán su libro en un éxito.

Las editoriales de autoedición también corrigen, hacen maquetación, diseño de portada, difusión, etc., pero no te obligan a contratar todos esos servicios.

El servicio clave de las editoriales de autoedición es el informe de lectura. Leen tu obra con ojo entrenado y te dan un diagnóstico exacto de cuáles son las fortalezas y debilidades de tu trabajo. Luego te proponen acciones concretas para explotar al máximo el potencial de tu libro.

Entonces, en lugar de pedirte el archivo de texto de tu obra literaria y enviarte una caja con 100 libros al cabo de varios meses, una editorial de autoedición debería mantener (por desgracias, no todas lo hacen) una comunicación permanente y estrecha contigo destinada a resolver tus inquietudes y dudas hasta satisfacer todas tus necesidades.

Después de todo, has trabajado mucho para escribir tu libro y te mereces la mejor atención y el mejor trato, tanto en calidad humana como en términos comerciales, ¿no te parece?

Las editoriales de autoedición tienen un perfil moderno orientado a generar ventas a nivel global. Por eso resulta obvio que una buena editorial de autoedición va a ofrecerte la opción (muy recomendable) de publicar a través de Amazon KDP, la plataforma líder en libros digitales, también llamados ebooks.

Amazon KDP funciona básicamente a través del dispositivo Kindle, un gadget cuya función principal es permitirte comprar y leer libros digitales de todo el mundo por poco dinero.

No importa si tú no tienes un Kindle o no sabes cómo funciona ese dispositivo. Una buena editorial de autoedición se encarga de toda la parte informática y tú puedes dedicarte tranquilamente a escribir tu libro y cobrar por cada venta.

Tener un Kindle no es indispensable para leer ebooks. También funcionan perfectamente bien en el móvil, el ordenador, la tablet, el Smart TV y prácticamente cualquier dispositivo que se conecte a internet.

Autoedición vs. edición tradicional: la comparación definitiva

Ganancia por ventas

Edición tradicional. El dinero de las ventas se reparte entre la editorial y tú y el autor casi siempre se lleva la menor parte.

Autoedición. Todas las ganancias de tu libro son para ti.

Toma de decisiones

Edición tradicional. El autor se limita a entregar el texto de su libro, todo lo demás lo decide la editorial: diseño de portada, maquetado, calidad del papel, soportes disponibles, puntos de venta, etc. En muchos casos la editorial corrige o modifica el libro de maneras que al autor no le gustan, pero no hay nada que hacer, el contrato es el contrato.

Autoedición. Tú decides todo, hasta la última coma del texto, pasando por la portada, los soportes y puntos de venta más convenientes, la tipografía, etc.

Difusión de la obra

Edición tradicional. Este es quizás el único punto a favor de las editoriales tradicionales, ellas cuentan con una inmensa infraestructura para darles publicidad a los títulos que editan. Pero no te creas que van a darte el mismo nivel de difusión si eres un autor independiente que si eres un escritor famoso.

Autoedición. Tú mismo debes encargarte de promocionar tu libro. Pero no te desanimes, hoy puedes alcanzar niveles excelentes de publicidad casi sin gastar dinero.

La mejor herramienta para lograrlo es el marketing de contenidos a través de redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram y otras plataformas te permiten hacer campañas publicitarias que no tienen nada que envidiarles a las grandes corridas de prensa de las editoriales tradicionales.

Reediciones

Edición tradicional. Cuando quieres hacer una segunda o tercera edición de tu libro, las editoriales tradicionales solo lo harán si ven claro que van a vender toda la nueva tirada.

Autoedición. Tú mismo tienes todos los archivos del interior y el exterior de tu libro y puedes decidir y realizar las modificaciones que quieras en la comodidad de tu hogar, con tu ordenador.

Libro digital (ebook)

Edición tradicional. La mayoría de las editoriales tradicionales no te van a ofrecer que edites tu libro en soporte digital. Se limitan a los libros tradicionales en papel, que están muy bien pero no se venden tanto como los digitales.

Autoedición. Las editoriales de autoedición no solamente van a recomendarte que edites en ebook, también van a ayudarte en todo lo que hace falta para producir un libro digital de máxima calidad.

¿Te cuesta trabajar con el ordenador? No te preocupes, las buenas editoriales de autoedición son especialistas en libros digitales. Deja todo en sus manos.

No sigas esperando en vano

Es muy probable que hayas visto reflejada tu experiencia como escritor en este artículo: quisiste publicar con una editorial tradicional y te rechazaron.

¡No te desanimes! Gracias a la autoedición, hoy tienes una oportunidad de oro para hacer tu realidad tu sueño de ser escritor.

Si tienes dificultades en alguna etapa del proceso de edición, como la corrección, el maquetado, el diseño de portada o la difusión, las editoriales de autoedición son la mejor opción para ti.

Una buena editorial de autoedición te dará la orientación que necesitas y te ayudará a publicar un libro de calidad, una obra literaria que no tenga nada que envidiarles a las producciones de los grandes grupos editoriales.

Así que… no tienes excusas, ¡no esperes más y atrévete a mostrarle al mundo que eres un escritor con todas las letras!