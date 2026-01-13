El Naufragio De España, nuevo libro de Ramiro Grau Morancho

Nuestro colaborador, el escritor y abogado Ramiro Grau Morancho, ha publicado en ebook un nuevo libro, titulado EL NAUFRAGIO DE ESPAÑA, que detalla la decadencia de nuestra Patria en los últimos años, desde el 2010 al 2015.

El autor narra en más de un centenar de artículos, publicados previamente en varios diarios digitales, entre ellos el nuestro, la ruina de España, que se ha venido acrecentando en los últimos años, desde los cambios de nombres de las calles, para olvidar nuestra historia, pasando por los privilegios injustificables de la casta político-funcionarial que nos rige, el despilfarro del dinero público en subvenciones a organizaciones no gubernamentales que en la mayoría de los casos sólo sirven para robar el dinero de todos, la necesidad de reducir la losa en que se ha convertido nuestra elefantiásica administración o los males del bipartidismo rampante, no sabemos por cuanto tiempo.

Alerta también sobre el futuro que nos espera, de la mano de la “casta universitaria” de Podemos, a la que define como la peor de las castas, por su carácter endogámico, ajeno a los valores constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad…

Está prologado por el periodista don Jesús Sáez, director del diario digital Decisión Económica.

Explica el presentador que: “Decía el canciller alemán Otto von Bismarck que España era indestructible, pues siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido… La lectura de este libro permite contemplar, con perspectiva, el paisaje y –como añadía socarronamente Unamuno- el paisanaje político, económico y social de nuestro país. Y lo que vemos de la correcta y detallada fotografía que hace el autor de lo poco que queda de España, asusta. Y es que parece que los españoles se han empecinado en desmentir la cita del canciller Bismarck…”.

El libro está disponible en Amazon y La Casa del Libro.

Dependiendo de la acogida que tenga, será publicado posteriormente en edición impresa por una prestigiosa editorial nacional, que se ha interesado por la compra de los derechos de edición.