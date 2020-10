Guerra en ‘La Oreja de Van Gogh’: el titánico palo de Amaia Montero a Leire Martínez termina salpicando a sus fans

Aunque hasta ahora ninguna lo había evidenciado, la enemistad entre Amaia Montero y Leire Martínez era un secreto a voces que ha terminado detonando este domingo 4 de octubre de 2020. Lo ha hecho a raíz de la firma que la actual vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ ha realizado en una colección de discos de la banda a un fan, colección en la que, tal y como él mismo ha hecho público en sus redes sociales, también están las canciones de Montero.

«¡Impresionante colección en cuanto a la cantidad de material! Pero ninguno de los míos está firmado por mí… y eso lo hace un tanto extraño, por no decir otra cosa. Jamás firmaría un disco que no me correspondiera por pura honestidad y respeto », ha replicado visiblemente irritada la cantante vasca al post.

Aunque la coprotagonista de la polémica no ha querido entrar al trapo, Amaia ha decidido hacer, por vez primera, unas declaraciones sobre su comentada salida del grupo, que se produjo hace ya más de una década.

Si bien en ningún momento se ha referido de forma directa a Leire, ha hablado de personas «absolutamente carentes de personalidad, sumisas, que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del #easyLife, que, para mí, eso no es vivir, es respirar y qué horror vivir sin poder ser uno mismo, teledirigido, y encima ir de todo lo contrario… ¡Tremendo!», y, tras revisar los hashtags que utiliza la susodicha, ha dejado claro que se dirige a ella.

«Y en ese punto me entra la lástima… Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrario, con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras, y eso es difícil de aceptar para algunos… Eso desgasta, desgasta mucho. No es tan fácil como «Amaia se fue». Como diría un gran amigo mío, «nada es lo que parece» y quizá Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas que más ama: la música», ha agregado, al tiempo que ha matizado que prefiere «morir de pie que vivir de rodillas» .

La polémica que ha brotado a raíz de estos posts en la Red ha terminado salpicando a los fans de la cantante, pues, finalmente, ha optado por «despedirse del pajarito azul» hasta nuevo aviso y cerrar su cuenta porque, como diría su padre, «una retirada a tiempo es una victoria».

«Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace y, cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar… No llevo el chaleco antibalas puesto, así que, adelante, no os dejéis nada por favor», ha concluido.